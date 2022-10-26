Иранцы отказались петь гимн страны, а болельщики на трибунах устроили акцию против режим аятоллы

Матч между сборными Англии и Ирана начался необычно: если англичане бодро исполнили «Боже, храни короля», то иранцы от пения гимна воздержались.

Пел только помощник Карлуша Кейруша, но, похоже, что он был единственным, кто решил это сделать.

Остальные игроки и представители команды молчали, чем вызвали эмоции у простых болельщиков из Ирана.

Такой жест связан с протестами против действующего политического режима Ирана, который принижает права женщин в стране. На трибунах протест команды поддержали:

Национальная команда Ирана вообще планировала отказаться от поездки в Катар в знак протеста, но в итоге было принято решение участвовать в турнире ради футбольных болельщиков в стране.