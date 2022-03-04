Франк Лебеф: «Нам придется набраться терпения с Месси и Роналду»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф говорил о сложностях Месси и Роналду в этом сезоне.

Прошлым летом Криштиану Роналду и Лионель Месси сменили клубы, перейдя в «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» соответственно.

Роналду удачно стартовал по возвращении на «Олд Траффорд», но забил только один раз в последних 10 матчах за «Юнайтед».

Между тем, в своем первом сезоне вдали от «Барселоны» Месси забил всего два гола за весь, но лидирует в Лиге 1 по результативным передачам и находится в лучшей форме в Европе.

Аргентинца несколько затмил товарищ по команде Килиан Мбаппе, который забил 24 гола в таком же количестве игр в лиге.

А соотечественник Мбаппе Лебёф отмечает, что Килиану легко проявлять свою «гениальность» тк он давно адаптировался в «ПСЖ», в то время как Месси и Роналду все еще привыкают к новым клубам.

«Фанаты «ПСЖ» во Франции немного разочарованы Месси, потому что они ожидали от него слишком многого» — сказал ЛеБёф, разговаривая с BritishGambler.co.uk.

«Они видели, что Месси столько лет делал в «Барселоне». Но он был дома».

«Мы живем в мире, где люди хотят немедленного результата. Даже Месси нужно время, чтобы освоиться, и он делает это сейчас. Он уже не молод, поэтому мы не знаем, получает ли «ПСЖ» 60% или 80% того Месси, которого мы видели в «Барселоне» — точно так же сейчас с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«У Месси было несколько хороших матчей. Конечно, мы ждем, когда он покажет себя в Лиге чемпионов».

«Возможно, нам придется набраться терпения с Месси и Роналду — но нам не нужно ждать, пока Мбаппе проявит себя. Мбаппе просто гений».