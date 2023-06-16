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Возможно, вы не заметили, но Фил Кессел тоже стал чемпионом. Сыграл всего 4 матча, а дальше сидел в запасе

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Трехкратный – единственный в команде!

«Вегас» выиграл первый Кубок Стэнли в истории! Подумать только, что за шесть лет своего существования, команда добилась того, что иным клубам не удается десятилетиями. И можно только порадоваться за Брюса Кэсседи, которого не поняли в «Бостоне» и теперь, возможно, кусают локти. За шестерых парней, которые прошли с командой весь этот путь с первой игры в НХЛ. За Марка Стоуна, который за четыре сезона превратился в живую легенду «рыцарей» и стал их первым в истории капитаном.

И, конечно, приятно за Фила Кессела. Возможно, вы даже не заметили, что он тоже стал чемпионом: он не был на первых ролях, а на поздних стадиях не играл вовсе. И все же он тоже внес свой вклад в эту победу.

Кессела называли «продавцом хот-догов», а потом он выстрелил в «Питтсбурге» и выиграл два Кубка Стэнли подряд

Фил сделал отличную карьеру, хотя никогда не был эталоном в смысле отношения к делу и любимчиком тренеров. «Бостон» без сожаления обменял его в «Торонто» после сезона, в котором он забросил приличные 36 шайб в регулярке и выбивал очко за игру в плей-офф (6+5 в 11 матчах). Ему был всего 21 год, и это был только третий его сезон в лиге. «Брюинс» получили взамен два высоких пика, под которыми взяли Тайлера Сегина и Дуги Хэмилтона, но и они им не принесли счастья. 

Шесть лет в «Торонто» Кессел тоже играл неплохо, забивал в среднем по 30 шайб за сезон, но команда валилась и валилась. И летом 2015-го, после сезона, в котором Фил насобирал «минус 34», «кленовые» с удовольствием сплавили его в «Питтсбург» за пакет так себе молодежи, из которой им более-менее послужил только Каспери Капанен.

В тот же день в «Toronto Sun» вышла легендарная колонка журналиста Стива Симмонса, в которой он разнес Кессела в пух и прах. Рассказал, что он безответственный, неправильно питается и тренируется. И именно Симмонс дал Филу прозвище, которое ушло в народ – «The hot dog vendor» (Продавец хот-догов).

И кто бы мог подумать, что следующие два сезона станут пиком карьеры Кессела. Оба он закончил в плюсе, чего с ним ни разу не было в «Торонто», а главное – блистательно проявил себя в плей-офф, и «Питтсбург» взял два Кубка Стэнли подряд. Причем первый кубок «пингвины» взяли во многом усилиями третьего звена, в котором Фил выходил с Карлом Хагелином и Ником Бонино. 

Кессел даже был первым претендентом на «Конн Смайт», но его все-таки отдали Кросби, который в плей-офф отстал от Фила на 3 очка (19 против 22).

«Я рад за него просто невообразимо, – с любовью и восхищением говорил о Кесселе тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. – Фила не всегда правильно понимают. Он очень не любит внимание публики. Он закрытый человек, он просто хочет выходить на лед и играть. И он превосходный хоккеист.

Мы помогали ему, как и всем остальным ребятам, добиться прогресса в компонентах, которые были необходимы команде. Фил ответил взаимностью, отреагировал правильным образом. Его часто критиковали и порой, мне кажется, незаслуженно. Но это невероятный игрок, который потрясающе провел плей-офф. Мы бы не выиграли Кубок Стэнли без его помощи».

Через год он играл уже в топ-6, набрал на 1 очко больше, но уступил Малкину (28) и Кросби (27). А «Питтсбург» взял еще один кубок.

И, кстати, все это время Фил вообще не пропускал матчей – восемь лет подряд, начиная с последнего сезона в «Бостоне»!

«Фил продемонстрировал умение повышать уровень своей игры в ключевые моменты. За последние два сезона я лучше узнал этого парня. Кессел улучшал свою игру в самый важный период. Выступление Кессела в плей-офф говорит само за себя. Его статистика очевидна, но и игра в целом смотрится очень сильно. Фил выполняет определяющую роль за счет своих инстинктов атакующего хоккеиста, умения хорошо исполнить, бросить шайбу», – снова не жалел комплиментов Салливан.

После второй победы Кессел напомнил о той самой колонке Симмонса, выложив фото с кубком, наполненным кучей хот-догов.

Фил провел еще два сезона в «Питтсбурге» – очень результативных в регулярке (92 очка и 82, лучшие показатели в его карьере), но неудачных в плей-офф. «Пингвины» решили, что пора что-то менять и отправили Фила в «Аризону», где, казалось, он потихоньку и закончит свою карьеру, максимально вдалеке от центра внимания. Но через три года, когда закончился его огромный восьмилетний контракт с зарплатой 8 млн, подписанный еще в «Торонто», он вдруг оказался в «Вегасе». На скромные деньги (1,5 млн) и скромную роль.

Фил присел в запас еще в первом раунде – но все это время держал раздевалку

В «Вегасе» Фил был уже не особо результативен – всего 36 очков в регулярке. Но никто и не ждал от 35-летнего ветерана, играющего по 12-13 минут, града голов. А в плей-офф он и вовсе сел в запас после четырех матчей, когда вернулся после травмы Уильям Каррье. И на лед уже больше не выходил.

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди посчитал, что Кессел не подходит для игры в боттоме, потому что он требовал от этих парней слаженной обороны и активного форчека.

«Каррье отличается от Фила. В данной ситуации, мы подумали, что это лучшее решение для нашего четвертого звена. Было проще поставить Амадио на место Фила, чем кого-то спустить к Каррье. Такова была наша мысль, мы привыкли использовать это звено весь сезон. Не имею ничего против Фила. Просто здоровье нашей команды заметно улучшилось», – объяснял свое решение Кэссиди.

Но Кессел и в запасе не скучал, и как самый опытный игрок в раздевалке стал настоящим заводилой. То, что нужно команде, которая идет изнурительной дорогой к Кубку Стэнли. 

Джек Айкел, для которого это вообще первый плей-офф, как раз учился и опирался на опыт Кессела, Пьетранжело и других матерых игроков: «В нашей команде есть парни с чемпионским характером. Было очень полезно, услышать об их пути к победе, как это было и что для этого требовалось. Я думаю, опыт – очень важная вещь».

На протяжении всего плей-офф Фил работал на благо команды, даже не выходя на лед: подбадривал партнеров, старался держать атмосферу в раздевалке. 

«Он потрясающий партнер по команде. Парни любят его. Его чувство юмора уникально, и я думаю, нам немного не хватало раскованности в раздевалке. Он сыграл очень важную роль в этом сезоне», – говорил Кэссиди в одном из интервью.

Фил прошел большой и тернистый путь: от парня, над которым все смеются из-за лишнего веса до игрока, который может решать исход важных матчей и побеждать в плей-офф. И который настолько любит хоккей, что готов играть в него без остановки.

Пусть Кессел не сыграл в финале и не забивал решающих голов, он все же еще раз добрался до кубка, о чем всего пару лет назад и речи быть не могло.

Фото: East News/AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/John Locher; globallookpress.com/Carlos Osorio/ZUMAPRESS.com, Danny Murphy/Icon Sportswire

2 комментария

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hershe1
аризонская школа...быть всегда, не смотря ни на что
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sk0208827
Почему единственный трехкратный в команде? Мартинес и Куик не в счёт?
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