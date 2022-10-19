Кадейкин отмазал «Салават» за домашние поражения: первый хет-трик в карьере – и победа над «Адмиралом»

Лучший матч в сезоне.

Сезон-2022/23 складывается для Уфы непросто: вроде и не так далеко от первых мест Востока, но заметную часть регулярки сидят где-то в серединке конференции, телеграм-канал гендиректора клуба после поражений пестрит понятным только ему шифром, а мем про усиление и трансферы, кажется, так и останется мемом для болельщиков (дедлайн на носу).

С паузы «Салават Юлаев» вообще вышел неудачно – два домашних поражения: и если по буллитам от «Авангарда» (1:2) можно списать на невезение, то залет «Амуру» (1:5) стал сенсацией. Матч с цепким «Адмиралом» мог продолжить кошмары уфимской команды, но один из лидеров – Александр Кадейкин – был против.

Нападающий уфимцев как раз в паузу набрал отличную форму: на Кубке Первого канала был одним из лучших в сборной – даже в проигранном белорусам матче набрал три очка. Но почему-то он скрывал это в играх с Омском и Хабаровском (0+0, «-1»), а лучший перфоманс выдал только в пятницу:

• в конце первого периода увеличил преимущество команды, отлично сыграв на пятачке;

• ближе к концу второго периода Кадейкин смог реализовать большинство, буквально расстреляв ворота Никиты Серебрякова;

• уже перед третьим перерывом Александр снова удачно забросил в неравных составах.

Кадейкин впервые в своей карьере забросил три шайбы в матче КХЛ. «Приятные ощущения от хет-трика! Три гола, давно пора было. Положительные эмоции от того, что получилось забить. Иногда игра идет, но не забиваешь. Сегодня все так сложилось, что могли и больше забивать. В каждом периоде создавали моменты. Придал ли мне вызов в сборную дополнительной мотивации? После сборной все, наверное, приезжают в хорошем настроении», – делился своими эмоциями Кадейкин после матча в интервью сайту лиги.

Александр играет в «Салавате» уже пятый сезон. До этого выступал за «Локомотив», СКА, а взрослую карьеру начинал в «Атланте». Но именно в Уфе Кадейкин раскрылся по-настоящему. В своем лучшем сезоне – 2020/21 – Александр выбил 34 очка за 54 матча.

В 2014 году нападающего выбрал «Детройм» в седьмом раунде под общим 201-м номером, но в НХЛ Кадейкин себя так и не попробовал, хотя слухов о возможном отъезде в НХЛ было много.

Александр давно вызывается в сборную, но при этом ни разу не сыграл на крупных турнирах, а вызывался лишь на этапы Евротура. При этом в 2022-м он даже поехал на Олимпийские игры в Пекин, но так и не получил ни одной минуты на льду, просидев в резерве.

Этот сезон для Кадейкина, похоже, станет лучшим в карьере – и жаль, что топовую форму центрфорварда так и не удастся проверить ни на одном международном турнире.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hcsalavat