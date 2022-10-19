У «Вашингтона» новая победная фишка: вручают веревку от пожарных, показывают силу, готовят коллаж к концу сезона

Новости тимбилдинга.

У «Вашингтона» в этом сезоне хватает перемен. Полностью новая вратарская линия, пара новичков в атаке, новичок в обороне и, наконец, свежая акция после победных матчей, о которой подробно рассказал The Athletic.

«Кэпиталс» большие выдумщики в тимбилдинге. Например, в первом сезоне Питера Лавиолетта хоккеистов награждали банданами из фильма «Малыш-каратист». Во втором были топор и щит, отсылка к сериалу «Викинги».

В этом сезоне «столичные» выдали новый креатив. Теперь лучший игрок победного матча получает от партнеров по команде толстенную пожарную веревку (в шутку фанаты уже прозвали ее большой сырной косичкой).

Кроме того, хоккеист должен пройти испытание на силу – нужно выжимать ручной динамометр.

Эту веревку подарили главному тренеру Питеру Лавиолетту пожарная служба и скорая помощь Арлингтона. Они располагаются в нескольких кварталах от тренировочного катка «Кэпиталс».

«Пожарные рассказали, что веревка для них очень важна. С ее помощью вытаскивают людей из горящих зданий или сбрасывают их вместе с ней. Они спасают жизни с помощью такой веревки. Желтая веревка – символ того, насколько важны твои руки, и того, что они не соскальзывают и не позволяют их отпускать», – говорил Лавиолет.

Забавно, что перед началом этого сезона в тренировочном лагере «Кэпиталс» все игроки носили футболки с изображением кричащего орла, держащегося за веревку. На всех майках надписи «I won’t let go» («Я не отпущу»). Здесь, конечно, присутствует двойной смысл – не брошу, приду на помощь, вытяну и так далее.

«Это не просто веревка, которая дается на одну ночь, – говорит новичок «Вашингтона» Дилан Строум. – Она для всей команды. Она обозначает игру пять-на-пять, в меньшинстве, в большинстве, касается вратарей, всех. Все хватаются за эту веревку».

После победы над «Монреалем» первыми, кто определял, кому достанется желтая веревка, были травмированные Никлас Бэкстрем и Том Уилсон. Они остановились на шведском защитнике Эрике Густафссоне, который набрал 2 очка в первых трех играх. «На это было весело смотреть, – рассказывал Уилсон. – Видно, что команда объединяется».

И это действительно так. Когда Густафссон получил веревку, ему дали ручной динамометр. Швед выжал 70 фунтов (34,9 кг). До этого рекорд принадлежал ассистенту по силовой подготовке Заку Леддону, однако продержался он недолго. После победы над «Ванкувером» веревку вручили Овечкину. Капитан «Вашингтона» выжал 80 фунтов (36,2 кг), установив новый рекорд в раздевалке. Партнеры аплодировали и кричали. Видно, что такая позитивная обстановка в команде улучшает атмосферу.

Вручение веревки соотечественнику Бэкстрем запечатлел с помощью фотоаппарата Polaroid. Подобные съемки тоже важная часть церемонии. После окончания сезона соберут коллаж из этих снимков.

«Подобные вещи заставляют нас убедиться, что мы вместе, что мы поддерживаем друг друга и тянем веревку в одну сторону. Нас ждет долгий сезон. Прямо сейчас в нас никто не верит. Нам нужно сосредоточиться на себе и нашей раздевалке, чтобы стать лучше», – говорит защитник Дмитрий Орлов.

В чемпионский сезон игроки «Вашингтона» играли в Нинтендо, чтобы расслабиться после матчей и справиться с давлением медиа. Брэйден Холтби признавался, что им было необходимо чувство свободы и веселья. Вероятно, это был один из важных факторов победы «столичных» в 2018 году.

Никто не будет против, если та история повторится.

Фото: Twitter/Capitals