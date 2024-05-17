Гальченюк – игрок «Амура». Как это возможно и почему Ротенберг его отпустил?

Сенсация межсезонья.

СКА расторг контракт с Алексом Гальченюком – соглашение действовало еще сезон. Нападающий подписался с «Амуром». Информация от журналиста «СЭ» Михаила Зислиса: зарплата Алекса по однолетнему контракту составит 80 миллионов рублей. Предусмотрены и бонусы (8 млн). При этом Гальченюк – четвертый бомбардир СКА в регулярке-2023/24 (42 очка, 16+26).

Даже сам факт приезда такого игрока в Россию год назад выглядел неожиданностью. Тогда на его выбор повлияла скандальная история с полицейскими – как раз из-за нее Алекс потерял контракт с «Аризоной». В итоге Гальченюк оказался в СКА, хотя на него претендовали и другие клубы КХЛ. Комментатор Дмитрий Лукашов рассказал важное: «Амур» делал предложение и летом 2023-го.

Теперь все официально: в Хабаровск едет нападающий, который провел 11 сезонов в НХЛ. В общей сложности он отыграл там 692 матча и набрал 371 очко. Гальченюк попал в НХЛ через драфт-2012, где его под третьим номером взял «Монреаль». На той же церемонии под первым номером ушел Наиль Якупов – хороший друг Алекса. Тот уже поиграл за «Амур» в 2020 году.

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Почему СКА вообще расторг контракт с Гальченюком?

Тенденция любого межсезонья: СКА перестраивается после неудачного выступления в плей-офф. Александр Медведев обещал точечные усиления в каждую линию. Из нападающих в СКА уже перешли Сергей Плотников и Михаил Григоренко (оба – из ЦСКА). Параллельно СКА по-прежнему необходимо вписываться в потолок зарплат. Вы же не забыли про хитрости из прошлого сезона ?

«СЭ» писал, что Гальченюк подписывал со СКА двухлетний контракт на общую сумму 150 миллионов рублей. При этом в сезоне-2023/24 он заработал по нему лишь 50 миллионов . Оставшиеся деньги переносились на следующий год. Гальченюк на них банально не наиграл – сравните его вклад хотя бы с теми, кто получает сопоставимые суммы (Ткачев, Буше).

Ротенберг не ссорился с игроком и защищал его от публичной критики, хотя сторона Гальченюка периодически отсылала к недовольству положением. В январе агент Александр Черных комментировал безголевую серию Алекса: «Гальченюк иногда играл по четыре минуты, в СКА идет ротация и тренерский штаб ищет лучшие сочетания. Главное, что команда выигрывает».

Он же весной утверждал, что Гальченюк согласится с любым решением клуба. В СМИ мелькали инсайды об интересе «Ак Барса» к Гальченюку, но их позже опровергли сопутствующие обстоятельства. «Ак Барс» планирует игру в быстрый хоккей и избавляется от возрастных лидеров. Если подвисло будущее Шипачева и Радулова, то клубу точно не до переговоров с Гальченюком.

Алекс просто не оправдал ожидания в СКА – там ждали от него чего-то великого. Вспоминаются и слова Ротенберга в момент перехода Гальченюка: «Он полностью подходит под нашу систему и по человеческим качествам, и как игрок». В то время клуб забыл обо всем плохом, что делал Алекс за пределами игровой площадки. Он СКА не подвел, но и ощутимо сильнее остальных не отыграл.

Даже статус четвертого бомбардира СКА в регулярке – это скорее формальность, которая Гальченюку ничего не давала. Владимир Алистров из-за травмы вылетел еще в середине сезона, хотя на тот момент шел главным бомбардиром клуба. Грицюк долго привыкал к желаниям Ротенберга. И привык – в плей-офф за СКА и на турне «России 25» уже регулярно забивал.

При здоровых конкурентах Гальченюк рисковал в будущем совсем пропасть из состава. Кому это надо при его зарплате?

Как «Амур» уговорил Гальченюка на переход?

В сезоне-2023/24 мы оценивали «Амур» через призму громких обещаний. Руководство настраивало, что клуб в 2026 году выиграет Кубок Гагарина. Именно эта цель – то, к чему «Амур» якобы постепенно идет. Для нее появился серьезный бюджет, поэтому предложения из Хабаровска еще год назад сыпались примерно каждому более-менее стоящему игроку.

Сейчас «Амур» ухватился за перспективу подписания хоккеиста с именем. Клуб попал в удачное время: больше ни в одном месте Гальченюк уже не получил бы сопоставимые условия. Когда-то на него претендовали «Салават» и «Авангард», но так происходило будто в другом мире. Теперь Уфа усиленно считает деньги, а Омск выбирает других новых легионеров на меньшие затраты.

«Амур» с Гальченюком станет интереснее. Ранее клуб уже подписывал статусных Александра Хохлачева и Алекса Бродхерста. Вот только у них все перекрыли прыжок Хохлачева по машине и тяжелая травма Алекса. Об игре «Амура» в хоккей почти никто не говорил, но будут ли теперь? У Гальченюка есть два пути – прокачка хоккейной составляющей «Амура» или личный регресс.

Вопросы к перспективам на льду остаются: заиграть у Мартемьянова получается далеко не у каждого. Он еще в «Сибири» воспитывал креативных игроков и выдавал «тютютю» в раздевалке – все перенеслось и в Хабаровск. Зато у «Амура» появляется вариативность и возможность раскидывать лидеров по тройкам. Другой вариант – создание одного звездного звена.

Гальченюк улучшает «Амур» по статусу и становится одним из козырей в борьбе за плей-офф. Противостояние на Востоке сейчас такое, что «Амур» все равно оценивается середняком. Его соперники привычные – «Нефтехимик» и «Сибирь». В Нижнекамске сохранили костяк и точечно усиливаются. «Сибирь» полностью перестраивает систему, начиная от клубного руководства.

Этот союз – выход из зоны комфорта для всех сторон. «Амур» все-таки доказывает реальным подписанием словесные амбиции по выходу на новый уровень. Гальченюк в 30 лет наконец-то получает роль клубной звезды, которую ему прогнозировали еще в подростковом возрасте. Для него Хабаровск выглядит реальным шансом: не получится – ничего уже и не будет.

Первый сезон Гальченюка в КХЛ – что он реально показал?

Настоящим лидером СКА Гальченюк действительно не стал, но при других запросах клуб вряд ли бы от него избавился.

Алекс выходил в СКА в среднем по 14-15 минут за матч. На этот показатель надо смотреть чуть детальнее. Изначально Ротенберг давал ему больше шансов и часто ставил в ведущие тройки. Постоянная ротация в СКА со временем сместила позиции Алекса. В плей-офф он падал и в низшие звенья, а в некоторых матчах сезона садился на скамейку уже после первого периода.

Гальченюк провалил февраль (но долго не забивал и ранее), когда СКА проиграл «Динамо» соревнование за Кубок Континента. За месяц он тогда выдал всего одну встречу с набранными очками («Сочи», 8:1, 2+0). В плей-офф его опять штормило: Гальченюк выбил 5 (2+3) очков, но основные достижения пришлись на две игры. Глобально он так и не стал решающим фактором.

СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде – проиграл «Автомобилисту» (1-4). Гальченюк забил в двух матчах с командой из Екатеринбурга, но во второй игре (1:3) серии провел на льду всего 07:44. На третью встречу он вообще не попал в заявку. Гальченюк остался в понимании Ротенберга обычным активом – дополнительных привилегий он так и не получил.

Все это стало одним из нескольких факторов, повлиявших на статистику Алекса в СКА. Другие: долгая адаптация к новой для себя лиге, травмы и стилистические сложности. В СКА ему не дали свободу – Алекс выполнял локальную (пусть и ценную) роль. Даже в таких условиях Гальченюк периодически выдавал яркие матчи, а еще действительно показал себя командным игроком.

Вот так он заступился за Толчинского, когда нападающий «Авангарда» Холодилин впечатал того в борт:

Не обходилось и без игровой красоты:

В СКА Гальченюк ни разу не набирал больше двух очков за матч – зато таких встреч за сезон у него набралось 13. Алекс завершал сезон крайним нападающим, но в регулярке-2023/24 периодически вставал и на вбрасывания. С этим компонентом все складывалось вполне успешно: 236 попыток, 153 победы. Поэтому Гальченюк в любом случае не потерялся и принес СКА игровую пользу.

На восприятие Гальченюка до сих пор влияют его карьерные заслуги. Из биографии не выкинуть число матчей на уровне НХЛ – не убрать из нее и скандалы. Важное достижение Гальченюка за прошедший сезон: Алекс провел его по-хорошему тихо в публичном поле. Хотя бы это оставляет ощущение, что и игровой прорыв у Гальченюка еще возможен.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Филиппов; КХЛ ; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press