Креативный ассист вратаря Набокова: остановил шайбу и в падении отдал под чужую синюю

Принес «Металлургу» победу.

«Металлург» обыграл «Северсталь» (3:2). Героем матча оказался вратарь Илья Набоков. Он сделал 31 сэйв и отметился ассистом. При счете 2:1 Набоков справился с броском и оставил шайбу в игре. Илья сыграл клюшкой: в падении отпасовал партнеру, который находился у чужой синей линии. Дальше Гераськин и Вовченко разыграли комбинацию и забили. Гол оказался победным.

Вот полная комбинация:

Отдельно – действия Набокова. После передачи он несколько секунд лежал на льду и наблюдал за развитием эпизода.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин так прокомментировал момент: «Я думаю, что он мечтает об НХЛ, а там это нормальное явление. Скауты должны посмотреть этот эпизод в полной красе». На драфте НХЛ Илью пока никто не выбирал. Сам он лишь рассказывал, что внимательно следит за выступлениями Ильи Сорокина («Айлендерс») и Игоря Шестеркина («Рейнджерс»).

20-летний Илья Набоков проводит первый полноценный сезон в КХЛ (в сезоне-2022/23 – один матч). Всего он сыграл 34 игры, в которых пропустил 66 шайб и дважды остался сухим. Главное: это не первый ассист Набокова в регулярке-2023/24. 22 октября Илья поучаствовал в голевой атаке во время игры с «Авангардом» (3:4, ОТ). Сделал такой же пас на другую половину.

Сразу поясним: Илья Набоков – это не родственник бывшего известного вратаря из НХЛ Евгения Набокова. Они просто однофамильцы. Илья рассказывал об этом еще во время выступления на уровне МХЛ: «Раньше в интернете часто писали, что я и есть сын Евгения Набокова. Читали с отцом и смеялись. Так-то я сын Набокова, но не Евгения, а Дмитрия. Забавная ситуация».

В регулярке-2023/24 «Металлург» полноценно использовал пять вратарей. Основным начинал Артем Загидулин, но позже он перешел в «Нефтехимик». Подскребалин, Смолин и Судницин – конкуренты Набокова в «Металлурге» прямо сейчас. По-настоящему на его позиции может повлиять только Подскребалин. Смолин недавно дебютировал, а Судиницин – играющий тренер.

«Металлург» все больше доверяет Набокову и готовит его к роли первого номера и в плей-офф. 30 декабря в матче против «Куньлуня» (4:1) Илья установил личный рекорд по количеству сэйвов – 46. Набоков качественно играет с соперниками любого уровня. В победных для «Металлурга» играх со «Спартаком» (6:2) и СКА (2:1, ОТ) он добирался до отметки в 40 отбитых бросков.

В 2024 году «Металлург» выиграл 7 из 9 матчей и закрепился на первой строчке в общей таблице КХЛ. Клуб набрал 78 очков за 55 игр. На Востоке его по-прежнему догоняет «Авангард» – 75 очков при двух матчах в запасе. На топ-клуб без слабых мест «Металлург» все-таки не похож. В игре с «Торпедо» (4:7) Набоков и Подскребалин неудачно способствовали рекорду – 9 голов за период.