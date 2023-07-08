Появилась дата, когда все решится.

Одна из главных звезд КХЛ Владимир Ткачев до сих пор без контракта на следующий сезон. В «Авангарде» утверждали, что по-прежнему ждут его в команде уже на ближайшем турнире. Теперь агент Шуми Бабаев наконец-то проговорил текущие расклады: «Ткачев не присоединится к «Авангарду» перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом».

Ткачев провел лучший сезон в карьере – на этом фоне он все еще ждет предложений из НХЛ

В плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» вылетел от «Ак Барса». Яркая игра ведущей тройки Ткачев – Найт – Буше не помогла команде хотя бы дойти до финала, но лично для Владимира весь сезон-2022/23 оказался прорывным. В регулярке он едва не дотянул до показателя очко за игру (59 в 64) и стал вторым бомбардиром лиги после Дмитрия Яшкина. И в плей-офф сохранил этот уровень.

Ткачев выступал в России за СКА, «Авангард», «Адмирал» и «Салават Юлаев». Время для смены клуба часто наступало для него на фоне успеха. Так было после сезона-2020/21, когда Владимир срывался в «Лос-Анджелес». Похожим образом получилось летом 2019-го – тогда Ткачев уходил в СКА. Правда, тогда это вышло на фоне сложной регулярки, но яркого плей-офф.

Прорыв в сезоне-2022/23 важен для Ткачева в смысле еще одной попытки уехать в НХЛ. Владимир в интервью «СЭ» даже называл это лето последним шансом: «У меня действительно есть в планах провести сезон в НХЛ. Буду ждать предложений, посмотрю, какие поступят».

Там он объяснял, что закладывает время для переговоров с клубами НХЛ до августа. С этим теперь и может быть связана конкретная дата – 10 августа. Если Ткачев ничего интересного от клубов НХЛ не получит, то вернется к предложениям в России. На перебор потенциальных вариантов уйдут те самые несколько дней. До этого Бабаев говорил, что разговоры с командами КХЛ начнутся не раньше первого числа.

Первый опыт Ткачева в НХЛ получился неудачным. В сезоне-2021/22 он провел за «Лос-Анджелес» всего четыре матча. Дебютировал с двух ассистов против «Вегаса» (6:2), а весь остальной сезон играл за фарм-клуб. Там Ткачев набрал 35 очков за 46 матчей (регулярка + плей-офф), но целый сезон в АХЛ в его планы больше не входит.

Пока же Владимир снова дотянулся до НХЛ лишь с помощью друзей, с которыми играл в «Авангарде». Клим Костин показывал в соцсетях посиделки с Ткачевым и Чинаховым. Костин приезжал в Омск в сезоне-2020/21 и сразу взял Кубок Гагарина, а Чинахов тогда был его партнером и после победного сезона уехал в «Коламбус».

Проблема в ситуации с Ткачевым – его агент так ничего и не пояснил. Со слов Бабаева известно только, что весь месяц он активно разговаривает с разными командами из НХЛ. По КХЛ от него мелькало чуть больше подробностей. Он писал в телеграм-канале о двух российских топ-клубах, готовых потянуть финансовые запросы Ткачева. Хотя приоритет Владимира в России – Омск.

«Авангард» – первый выбор Ткачева без учета НХЛ, но и тут ему мешают сложности в клубе

Многие забыли, но Владимир Ткачев – воспитанник «Авангарда». Он родился в Омске, в сезоне-2012/13 выигрывал Кубок Харламова с «Омскими ястребами», а затем сыграл за взрослый «Авангард» два матча в КХЛ. И только после этого отправился по другим российским и зарубежным клубам. Возвращение Ткачева в родной город случилось уже в другом статусе.

Он помнит себя другим. В детстве вместе с другими ребятами смотрел на Яромира Ягра – тот создал для города настоящий праздник: «Нам, тогда совсем маленьким пацанам, в Ягре интересно было все – как он тренируется, что он делает. Даже мимо столовой проходишь: «Вау, смотрите – вот он Ягр ест». В 2023-м уже он сам чем-то напоминает для города того Ягра.

Возможно, в ситуации с Ткачевым все решилось бы еще во время сезона. «Авангард» показывал на примере Буше, что можно в декабре спокойно продлить контракт с лидером и не откладывать вопрос до лета. Ткачев и его представители ждали всех деталей и сначала ставили вопрос так: НХЛ или «Авангард». В итоге предоставленные Омском детали и предложения их тогда не устроили.

Владимир не поменял отношение к «Авангарду» – опровергал новости о денежных запросах на 120 миллионов в год и не отрицал особое восприятие Омска. Пока известно, что «Авангард» – первый клуб, с которым состоится любой разговор о будущем Ткачева в России. Поэтому слова Бабаева об отсутствии Владимира на турнире в Сочи не стоит воспринимать срывом в переговорах.

Шуми Бабаев обещал, что обязательно спросит с «Авангарда» план дальнейшего развития на годы вперед. Номинально клуб летом стал очевидно слабее. Главный тренер Михаил Кравец рассказывал, что теперь его штаб просматривает много молодежи, полностью поменялось второе звено. С Ткачевым или без него – «Авангард» по именам пока не сильно похож на серьезного претендента на кубок.

Весной сторона Ткачева боялась неопределенности на скамейке. Там давно все прояснилось, но проблемы добавляются. Теперь Корбан Найт вроде бы потерял желание возвращаться в Омск из-за семейных обстоятельств. Для Ткачева возможная потеря «Авангардом» Найта – серьезное разочарование. Ткачев, Найт и Буше составляли одну из ярчайших троек прошлого сезона КХЛ.

Где Ткачев все-таки окажется этим летом – вот все его известные варианты в НХЛ и КХЛ

• «Филадельфия». Единственный клуб НХЛ, который реально фигурировал вокруг Ткачева. Первым об интересе команды к Владимиру рассказал Алексей Шевченко. Это подтверждал и сам Ткачев. Но были ли какие-то реальные переговоры – непонятно. Сейчас «Филадельфия» уходит в перестройку и в 2024 году очевидно будет претендовать на первый пик драфта. Непонятно, зачем ей немолодой уже парень из КХЛ, но у Ткачева там, по идее, будут отличные шансы нормально поиграть: Фараби и Конекны – по сути, его единственные конкуренты за место в топ-6 нападения.

• «Авангард». Тут есть как минимум один важный козырь: Кравец остался главным тренером – он вернул Ткачева к жизни во второй части прошлого сезона. Бабаев даже говорил, что при некоторых тренерах Владимир точно не остался бы в «Авангарде». До этого пояснял, что имеет в виду Боба Хартли, хотя Ткачев в команде с ним не пересекался. «Авангард» еще весной предлагал контракт на 95 млн в год, но тогда стороны не договорились.

• СКА. Там, конечно, огромные проблемы с потолком, но ради Ткачева, возможно, Роман Ротенберг еще немного расчистит состав (там все равн работы еще огого). Важно: летом 2023-го Бабаев перевез из Омска в Санкт-Петербург Толчинского и Грицюка, игравших вместе с Ткачевым в «Авангарде». Оба получили запрашиваемые контакты, а агент будто бы испортил отношения с Омском. Бабаев это пока отрицает. Если с Омском все-таки не выйдет, может получиться очередной заход в Санкт-Петербург.

• «Трактор». «Бизнес Online» давал новость о заинтересованности Челябинска во втором Ткачеве (один там уже есть) еще в начале мая. Но Шуми Бабаев в то время опровергал факт любых переговоров с клубами КХЛ – предупреждал, что их не будет даже в ближайшие месяцы. Но интерес «Трактора» мог сохраниться. При таком варианте клуб из Челябинска может получить еще одну звезду КХЛ. Кстати, там сейчас играет Бурдасов – бывший партнер Ткачева по СКА.

• «Амур». Ткачев фигурировал в апрельском инсайде Михаила Зислиса, когда тот перечислял контрактные предложения от «Амура». Его версия: клуб давал соглашения Ткачеву, Чибисову, Бродхерсту и Толчинскому. В это можно не верить, но Бродхерст в Хабаровске в итоге оказался. Генменеджер «Амура» Вадим Покатило подтверждал, что многие отказывались ехать в клуб в это межсезонье, хотя с финансами там все нормально. А Ткачев ведь когда-то играл и во Владивостоке.

Фото: ХК «Авангард» Омск; РИА Новости/Александр Кряжев