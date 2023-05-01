За одно межсезонье – сразу две должности?

Главная хоккейная тема мая в КХЛ – Александр Крылов уходит с поста председателя совета директоров «Авангарда». Он заявил об этом на фоне весенней противоречивой работы клуба на рынке, хаотичных поисков тренера (остался Кравец) и смены генерального менеджера.

Теоретически клуб вообще мог остаться без какого-либо руководителя, но новым генменом в конце апреля назначили Антона Курьянова – ему и предстоит строить обновленную команду этим летом.

В сообщении об уходе Крылов отдельно выделил именно фигуру Курьянова: «Вижу его гораздо выше должности генерального менеджера. Через какое-то время Антон должен стать у руля всего омского хоккея и возглавить «Авангард» в роли президента. Кто, если не он?».

Кажется, такие движения в клубе происходят не просто так.

После этого промелькнул инсайд, что Курьянов улетел на встречу с Александром Дюковым, гендиректором «Газпром нефти». Компания – генеральный партнер и спонсор «Авангарда»: построила в Омске новую арену, владеет солидной долей в клубе и выделяет ему деньги. Крылов все это время оставался еще и директором по региональным продажам «Газпром нефти», и теперь в компании будет утверждать человека, который займет его место.

Курьянов стал легендой омского хоккея, хотя несколько раз уходил из «Авангарда»

Курьянов довольно молод для хоккейного топ-менеджера, в марте исполнилось только 40 лет. И большая часть его жизни связана именно с «Авангардом». В 12 лет вместе с группой игроков-ровесников и тренером Сергеем Герсонским переехал из Усть-Каменогорска в Омск. Благодаря этому в 1999 году «Авангард»-1983 стал чемпионом России по своему возрасту.

Во взрослом хоккее Курьянов провел 14 сезонов в составе «Авангарда» и с учетом плей-офф набрал 337 (153+184) очков. У него были редкие моменты карьеры в других клубов («Сибирь», «Трактор» и «Югра») но у всех он ассоциировался только с игрой за Омск, с которым брал все комплекты медалей еще до создания КХЛ. В новой же лиге он доходил с «ястребами» до финала, но Кубок Гагарина так и не выиграл.

Связка Курьянова с Поповым – одна из лучших в истории КХЛ. В разные годы у них было два ключевых партнера – Александр Пережогин и Алексей Черепанов. Когда в 2009-м Антон выиграл со сборной чемпионат мира, то посвятил победу Черепанову, трагически ушедшему во время одного из матчей первого сезона лиги. С Пережогиным Курьянов дружил и за пределами хоккейной площадки – позже вдвоем они заканчивали Высшую школу тренеров.

Антон всегда связывал жизнь с Омском. В середине нулевых скомный нападающий искренне удивлялся, как ему удалось заиграть у Белоусова в главной команде. Но Курьянов практически всю карьеру играл на хорошем уровне и со временем стал для Омска таким ярким символом, что его еще в 2016-м, сразу после завершения карьеры, хотели устроить в систему клуба.

Хотя иногда Антон признавался, что банально прирос к месту и ему требуется новый вызов – с этим и были связаны его переходы в другие команды. Один из них получился особенно неожиданным и весьма некрасивым. После перехода в «Югру» нападающий рассказывал детали: «О том, что в Омске не продлят со мной контракт, узнал из газетки. Прочитал интервью генерального менеджера в программке. Никакого разговора с руководством не было, со мной никак не попрощались. Приехал, забрал вещи в баулы и уехал».

В последние годы карьеры Курьянов начал присматриваться к работе тренера. Последние матчи как игрок он провел во второй чешской лиге – в «Кладно» Ягра, с которым они давно были знакомы. «Мне позвонил Паша Патера, позвал помочь молодой команде. Он тогда был одним из ассистентов в «Кладно». Позже и Яромир Ягр подъехал. Я сначала отнекивался, но все же решился. Начал смотреть, как работают европейские тренеры», – рассказывал он в интервью Sport24.

Своей профессиональной мечтой он тогда называл возвращение в омский клуб: «Я хочу когда-нибудь получить шанс вернуться в «Авангард» в новой роли и снова сделать омский клуб таким, чтобы его все боялись». Спустя полгода после этих слов он вернулся, а через 5 – стал генменеджером.

Курьянов отвечал за большинство в «Авангарде» – теперь собирает новый состав после ухода лидеров

Игровая карьера Антона завершилась в 2018 году – и «Авангард» практически сразу перехватил его, назначив тренером по развитию хоккеистов в системе клуба. Курьянов в такой роли изучал клубную вертикаль, плотно взаимодействовал с Бобом Хартли и оставался ярким примером для молодых хоккеистов.

Это была должность с возможностью карьерного роста. В 2021-м Антон, успевший поработать в МХЛ, официально вошел в тренерский штаб «Авангарда». Говорил, что сначала пришлось убить в себе хоккеиста: «Приходилось, конечно, перестраиваться от игрока к тренеру. В тренерских раздевалках начал подсматривать, как себя вести после матча, особенно если он был проигрышным: что и кому сказать, когда сказать».

Изначально Курьянов подписал контракт на год, но остался в штабе и на сезон-2022/23. Все это время у него была особая роль. Прежний тренер по большинству – Константин Шафранов – после чемпионства перешел в СКА, и Антон занял его место: два сезона работал с нападающими и придумывал схемы в разных форматах. Вот к чему это привело в первом сезоне:

На следующий год процент чуть упал, но Омск все равно был лучшим по реализации.

Интересно, что с реализацией большинства Антон связан уже давно – она была даже темой его выпускной работы в Высшей школе тренеров в 2011-м. В прошлом сезоне в тренировках команды вместе с ним участвовал еще один бывший игрок «Авангарда» – Александр Свитов. Было разделение: Курьянов – на большинстве, Свитов – по вбрасываниям.

Хлопот на новой должности у него будет гораздо больше. «Авангард» смог сохранить двух легионеров – Буше и Найта, но потерял других игроков из топ-6. Бродхерст – игрок «Амура» (из-за нового лимита), Толчинский и Грицюк – оказались в СКА. Под вопросом будущее Владимира Ткачева, который хочет еще раз попробовать в НХЛ и с агентом которого прежний генменеджер «ястребов» устроил конфликт. Разгребать все это уже Курьянову.

У него стремительный карьерный рост, к которому сложно было подготовиться. Крылов еще во время назначения Антона генменеджером рассказывал о деталях по переговорам. Курьянов брал долгую паузу перед принятием решения, но согласился. Сейчас принимать решения нужно быстрее и согласовывать их уже не с кем – Крылов пропал с сайта «Авангарда» сразу после объявления об уходе.

Фото: ХК «Авангард» Омск/