Другой взгляд на решающую битву с «Ак Барсом».

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:2) в седьмом матче финала Кубка Гагарина. Решающая игра проходила в Казани, но ЦСКА в кои-то веки подумал о собственных болельщиках и организовал массовый просмотр на домашней арене, куда пускали всех желающих без билетов. По атмосфере это даже напоминало настоящий домашний матч армейцев.

ЦСКА создал атмосферу реальной игры – с талисманами, группой поддержки и продажей еды

За сутки до седьмой игры ЦСКА выпустил в соцсетях пост, где разъяснил болельщикам все детали мероприятия. По формату это мало отличалось от домашних матчей: первичный досмотр, запрет на пронос еды и воды, точки фудкорта на арене с продажей безалкогольного пива. Клуб привлек к отработке матча талисманов, ведущего и группу поддержки.

Но, конечно, отличий хватало. У болельщиков не было фиксированных мест на арене: в любой момент каждый мог пересесть или даже спокойно уйти на другой сектор. Единственное, ЦСКА заранее объявил, что сотрудники в зоне досмотра отслеживают заполняемость арены: если бы она оказалась полностью забитой, то новых зрителей просто не пустили бы. Но, конечно, этого не произошло.

Так выглядели трибуны, если смотреть на них с сектора фанатов ЦСКА:

Болельщики не забили стадион даже наполовину. Верхний ярус вообще оказался полностью свободным. Заполнены были только центральные сектора с каждой стороны площадки и сектор с активными фанатами, оттуда то и дело раздавались кричалки. Иногда их подхватывали отдельные зрители из центра.

Sports.ru пообщался с пришедшими на арену болельщиками – и большинство отметили, что приехали из-за бесплатного просмотра и возможности разделить возможную победу с окружающими. Некоторые даже добирались с другого конца Москвы – и все было не зря, хотя после первого периода фанаты слегка приуныли.

Во время перерывов в холле арены происходили игровые активности. Дети участвовали в конкурсах, где нужно было забросить шайбу в ворота. Рядом играли в настольный хоккей. Работал и клубный магазин с атрибутикой, где в паузах скапливался основной народ.

Тут же проявились и проблемы. Работал только один фудкорт, поэтому быстро скопилась длинная очередь из болельщиков. К слову, этот недостаток сопровождает клуб весь сезон и на обычных домашних матчах – не все возвращаются на места к началу периода. В субботу это привело к тому, что многие пропустили первую шайбу ЦСКА. Всех обрадовал прибежавший мужчина: «Забили! Сравняли!»

Количество зрителей не повлияло на громкость – поддержка действительно была шумной. В этом плане особенно ярким получился второй период, где команды забросили четыре шайбы и создали моментов еще на несколько. Трибуны ахали при каждой опасной ситуации. На боковом секторе болельщица несколько минут не меняла позу – смотрела в экран и просто держалась за голову. В похожем состоянии тогда находились и другие зрители.

Все окончательно выдохнули только с сиреной – в тот момент друг с другом обнимались даже незнакомцы! Вместе со всеми праздновал и талисман – сделать с ним фото теперь оказалось намного легче, чем в любой другой игровой день. Когда игроки ЦСКА поднимали Кубок Гагарина и катались по льду, весь стадион пел адаптированную версию We Are the Champions.

ЦСКА уже привычно взял Кубок Гагарина на гостевом стадионе, что не помешало фанатам ярко встретить чемпионов. Команда вернулась в Москву ночью. Тренер Сергей Федоров так и не проиграл ни одной серии плей-офф, а в самолете заряжал: «Кто чемпионы?». В аэропорту его и других игроков уже ждали болельщики – некоторые добились от звезд фотографий.

ЦСКА весь сезон боролся с плохой посещаемостью – она проявлялась даже в плей-офф КХЛ

Армейцы позаботились о красивом завершении сезона и приурочил его к 100-летию клуба. На матче – специально для пришедших зрителей – работали два комментатора. Проблемы возникли только после взятия Кубка Гагарина – они не всегда чувствовали моменты интервью и заглушали слова игроков ЦСКА в трансляции на кубе.

По атмосфере трибуны действительно соответствовали обычному домашнему матчу. Большинство зрителей пришли на трансляцию в клубной атрибутике и постоянно громко поддерживали команду, которая была в сотнях километров. Сказывалось, конечно, что были только болельщики армейцев – и их просто никто не перекрикивал. После финальной сирены получился настоящий массовый праздник – а такое тут бывает далеко не всегда.

В регулярном чемпионате доходило совсем до антирекордных показателей. Например, сентябрьскую игру ЦСКА – «Сибирь» посетили всего 2419 зрителей. Чуть больше болельщиков (2522) пришли на домашний матч в ноябре, когда ЦСКА победил «Витязь» (6:4). Совсем плохо получилось во время зимней серии из пяти московских матчей. Встреча ЦСКА – «Куньлунь» собрала 2157 зрителей.

Мы исследовали показатели средней посещаемости на старте сезона КХЛ. В ноябре лига отставала от доковидной статистики на полторы тысячи зрителей. Все портили именно московские игры ЦСКА. По цифрам за октябрь (3262) ЦСКА проигрывал даже «Северстали». Сказывалось количество московских матчей – в городе еще играли «Динамо» и «Спартак».

Лучше не стало и на старте плей-офф. ЦСКА открывал розыгрыш Кубка Гагарина игрой с «Северсталью», на которую пришли только 3850 болельщиков, учитывая тех, кто болел за Череповец. Все это происходило на арене, вмещающей более 12 тысяч зрителей. Зато уже во время раунда с «Локомотивом» случился рекорд сезона – 10168 болельщиков увидели победу со счетом 5:0.

За время серий против СКА и «Ак Барса» этот армейский рекорд переписывался несколько раз. В итоге общая посещаемость матчей плей-офф КХЛ суммарно по всем командам составила 729876 зрителей – чего в истории лиги еще не происходило. На этот показатель повлияло количество игр. Финал затянулся на семь матчей, а тот же ЦСКА дошел до взятия Кубка Гагарина за 27 встреч.

Фото: vk.com/hccska