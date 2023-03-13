Вытащил клуб во второй раунд.

«Торпедо» прошло «Динамо» в шести матчах и впервые с 2016 года вышло во второй раунд Кубка Гагарина. При счете 2-2 в серии включился нападающий Деннис Ян. В пятом и шестом матчах нижегородцы забил шесть голов – четыре из них на счету Яна. У этих двух победных для «Торпедо» игр были общие черты: Ян открывал в них счет, а затем забивал решающий гол в овертайме.

Вот так:

И так:

Ян оказался в «Торпедо» в результате обмена с «Локомотивом»

Весной 2022-го нападающий Иван Чехович перешел в «Локомотив». Перед этим Чехович провел два успешных сезона в «Торпедо» и даже съездил в «Сан-Хосе» на четыре матча в НХЛ. Он рассказывал, что перед уходом из «Торпедо» почувствовал желание нового вызова. Клуб в ответ подписал контракт с ярославцем Дарьиным и получил от «Локомотива» права на Денниса Яна, Максима Летунова и Владислава Фирстова.

Всех троих в итоге удалось подписать. И Чехович на их фоне совсем не впечатляет показателями в «Локомотиве». Вот статистика всех участников того обмена в сезоне-2022/23 – хуже всех выглядят Дарьин и Чехович. Получается, что год назад «Торпедо» потеряло одного качественного игрока, а взамен получило сразу троих.

Деннису Яну 25 лет. Он попал в «Торпедо» после затянувшегося и не особо удачного периода в АХЛ – 205 матчей, 79 очков. В последнем американском сезоне Ян набрал всего 16 очков (8+8) за 56 матчей. Но у Ларионова сразу стал одним из лидеров – он лучший бомбардир команды из тех, кто не играет в первом звене (Гончарук – Кручинин – Коваленко). Деннис приехал в «Торпедо» на годичный контракт, а уже в декабре переподписал его до весны 2025-го.

Сразу после товарищеских матчей Ларионов увидел Яна таким – и тогда явно что-то знал: «Деннис Ян очень старается. Мы знаем, как его использовать. Он как бутылка кетчупа, которую трясешь, а из нее ничего не идет. А потом тряханешь хорошенько пару раз и оттуда вываливается целая куча. Вот так и мы надеемся, что те голы, которые мы ждем от него, повалятся в сезоне».

Быстрые факты о карьере Яна: воспитанник ЦСКА, играл за сборную США, пересекался с Ларионовым

1. Деннис Ян родился в Потрленде, но потом переехал в Россию. До 14 лет занимался в школе ЦСКА, а затем уехал в Канаду. В 2014-м Ян оказался на драфте юниоров КХЛ, где под первым номером ушел Кирилл Капризов. Там «Локомотив» и заполучил на него права – Ян выбран 66-м. В графе его клуба тогда указывалась сборная США U17.

2. В подростковом возрасте Ян пересекался со многими будущими игроками КХЛ. В сезоне-2010/11 он стал седьмым бомбардиром Открытого чемпионата Москвы для игроков 1997 года рождения. Павел Карнаухов и Никита Коростелев тогда играли с ним в одной команде. Будущий защитник «Филадельфии» Иван Проворов набирал 30 очков за «Локомотив».

3. Ян действительно выступал и за юниорскую сборную США. Сыграл за нее на нескольких турнирах, но всегда считал и везде называл себя русским. Повлияли и родители. Ян рассказывал в интервью «СЭ»: «У меня азиатские корни только со стороны отца – он русский кореец, но родился в России. Мама у меня русская».

4. В том же интервью Ян подтверждал: познакомился с Ларионовым еще в детских летних лагерях, когда выступал в Мичигане. Уже тогда получал от него советы. Сейчас Деннис постоянно говорит об удовольствии от хоккея в «Торпедо». В том числе из-за этого Ян заранее пошел на продление контракта.

5. В ноябре 2022-го «СЭ» публиковал таблицу зарплат «Торпедо» на этот сезон. Там указывалось, что Ян зарабатывает 12 млн. Очевидно, что он один из лучших игроков лиги по соотношению цена/качество (сразу после Кручинина, у которого 13 млн).

6. Деннис Ян впечатлил уже во время дебюта за «Торпедо». В первой официальной игре за клуб он забросил шайбу в ворота «Металлурга». Ассистировал ему Кирилл Ураков – тот самый игрок, который получил рассечение коньком в своем единственном матче в плей-офф.

7. Сайт The Hockey Writers восемь лет назад оценивал перспективы Яна перед драфтом НХЛ. Прогнозировалось, что он уйдет в конце второго или в начале третьего раунда. Слабыми сторонами называли игру в обороне и ведение единоборств, но уже тогда Ян выделялся атакующими навыками.

8. В 2015 году «Тампа» выбрала Яна в третьем раунде драфта НХЛ. В лиге он не дебютировал, но долго выступал в клубной системе «молний». Потом попал в фарм-клуб «Детройта», но и сейчас не отказывается от мечты: «КХЛ – ступенька, которая может мне дать шанс сыграть в НХЛ».

Как Деннис Ян прогрессирует и влияет на результаты «Торпедо» в главных играх сезона

В регулярном сезоне Ян набрал 39 (15+24) очков. Интересно, что голы он распределил на 14 разных матчей. Единственный дубль случился в сентябрьской игре против «Автомобилиста» (7:3). В серии с «Динамо» у Яна сразу два дубля и две победные шайбы в решающих играх первого раунда.

Теперь Ян оказался еще и в новых для себя условиях. В АХЛ он сыграл всего три матча в плей-офф в сезоне-2018/19 и очков не набрал. То есть, по сути, его кубковый опыт ограничивался юниорской лигой Квебека. Не зря после пятого матча серии он делился впечатлениями: «Приятно забросить победную шайбу в плей-офф, это первый раз в моей профессиональной карьере».

Роль Яна в «Торпедо» немного изменилась на фоне травмы Алексея Кручинина. Тот вернулся в состав только в шестом матче серии с «Динамо» и пока не набрал форму – завершил игру с минусовой полезностью. В остальных играх «Торпедо» успешно справлялось без Кручинина. А Ян поучаствовал еще и в разгроме «Динамо» (5:2) во втором матче – отдал передачу на первый гол.

Сейчас его вклад в результат стал еще важнее.

Счет в серии – 2-4

Фото: ХК «Торпедо»