Овечкин называет отца самым близким другом. Он привел его в хоккей, помогал тренировать бросок и оберегал даже после инфаркта

Здоровья Михаилу Викторовичу.

Александр Овечкин пропустит ближайшие матчи «Вашингтона» – он вылетел в Москву из-за госпитализации отца (вся ситуация – тут). Михаил Овечкин все эти годы прямо влиял на карьеру сына: Александр не вставляет зуб по его совету не ставит себя выше других и постоянно звонит родителям после матчей. Именно семья способствовала всем достижениям Овечкина в хоккее.

Отец отвел Овечкина в хоккей и следил за тренировками: «Домой приходили, и он сразу падал»

Мама Овечкина профессионально занималась баскетболом, а отец играл в футбол. Их спортивная жизнь сказалась на карьере сына. Овечкин поздно попал в хоккей, а влюбился в игру вообще случайно. Михаил Овечкин смотрел телевизор, Саша играл рядом. Когда отец переключал каналы, попал на какой-то хоккейный матч. Сын попросил оставить – и досмотрел до конца.

Попасть в секцию на свой возраст сразу не получилось. Папа отвел Овечкина к знакомому тренеру Кириллову, чтобы тот хотя бы научил его стоять на коньках. В итоге Кириллов разглядел в нем потенциал и настоял, чтобы Саша остался в хоккее. С началом постоянных тренировок плотно включился Михаил Овечкин – дальше сын занимался под его контролем.

Михаил Викторович заботился, чтобы сын профессионально относился к делу. Для этого не понадобились особенные усилия. Овечкин целыми днями проводил время на спортивной площадке, где играл в футбол, баскетбол и хоккей. Отец такой жесткий график не устанавливал, но всячески поддерживал. Считал, что через постоянный труд можно быстро прогрессировать.

Первый гол в хоккее Овечкин забил едва освоив коньки. Катался он все еще хуже других, но уже переживал из-за конкуренции. Сначала не попадал в состав – думал об уходе. Но воспользовался первым же шансом и больше не выпадал. На тренировках он никогда не отпрашивался даже в туалет. Отец Овечкина рассказывал о реалиях того времени: «Домой приходили, и он сразу падал».

Папа Овечкина помнит показательный случай из детства сына. В тот момент он окончательно понял, что Александр в хоккее навсегда. На первенстве Москвы у Саши перед заключительной игрой было 53 гола. А рекорд принадлежал Павлу Буре – 57 шайб, чтобы его догнать, хватило бы и покера. Овечкин забил шесть.

Саша много занимался на даче у дедушки: бросал по закрепленному железу. Мы вспоминали это в материале о маме. Михаил Овечкин говорил о другой составляющей этих занятий: «Бросал он очень много! Под его ногами на дачу, как и у лифта в нашем доме, положили оргалит. Рисовал на заборе ворота – и бросал, бросал, бросал. Вся родня делала для него все возможное».

Все эти тренировки привели к тому, что Овечкин стал суперзвездой. Олимпиаду в Сочи его родители смотрели с трибун – там у Михаила Овечкина случился инфаркт после отмененного гола сборной России. Александр так и не узнал об этом вплоть до завершения хоккейного турнира. По просьбе папы: он боялся, что это повлияет на его моральное состояние.

Сейчас в российском хоккее под присмотром отца растет Матвей Мичков. Он завершает регулярный чемпионат в «Сочи» и готовится к драфту НХЛ. Александр Кожевников публично проговаривал ему фактор роли отца в спорте на ярком примере Овечкина. Родители помогали карьере Александра, но детально все-таки не влезали в ее ключевые события.

На сайте НХЛ есть открытое письмо родителей Овечкина. По нему можно всецело прочувствовать их позицию по жизни сына. В детстве Овечкин коллекционировал хоккейные фотокарточки, смотрел легендарные матчи времен СССР и учился на них. В момент его отъезда в НХЛ родители даже не плакали в аэропорту – так демонстрировали уверенность в сыне и веру в него.

Овечкин играл в футбол с номером отца и специально передавал ему Кубок Стэнли

Летом Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» против блогеров из «Амкала». Там Александр вышел под непривычным третьим номером. Это отсылка к карьере отца-футболиста, который выступал за «Динамо». Михаил Овечкин тогда благодарил «Динамо» за такую возможность для сына. Но параллельно переживал: «Вашингтон» не одобряет такие матчи из-за риска травм.

В сезоне-2022/23 Овечкин обогнал Горди Хоу и приблизился к рекорду Гретцки. Родители смотрят каждую игру сына – наблюдали и за той, против «Чикаго», в которой был забит 800-й гол. Михаил Овечкин рассказывал: «Включаем, а там все уже Сашу с первой шайбой поздравляют. Мы ее только в повторе увидели. Зато посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки в честь хет‑трика».

Овечкин регулярно звонит родителям после матчей. Сначала трубку берет мама: они обсуждают игру со стороны спорта. Потом Михаил Овечкин разговаривает с сыном о здоровье и его физическом состоянии. Раньше такое особенно часто происходило после матчей за сборную России. Папа Овечкина еще и постоянно читает мнения об игроках и материалы в СМИ.

Формирование характера Овечкина – еще одна заслуга отца. По его советам Александр научился почти не реагировать на критику. Он прислушивается к мнению трех человек: тренера «Вашингтона», мамы и папы. Не зря Овечкин объяснял: «Самый ценный совет, который мне дали родители – оставаться собой, кем бы ты ни стал». Сейчас такая позиция ему особенно помогает.

В соцсетях Овечкин всегда поздравляет отца с днем рождения. В одном из подобных постов он называл его учителем, главным болельщиком и самым близким другом. В моменты летнего отпуска они смотрят другие виды спорта, переодеваются в спортивную форму и пересматривают трофеи. В России у него есть собственный особняк, который находится рядом с домом родителей.

Отец следит и за внешним видом Александра. В 2007-м в матче «Вашингтона» и «Атланты» он потерял зуб. Папа указал ему на медицинские причины, почему сразу исправлять проблему не стоит. Если в контактной борьбе зуб выбьют еще раз, то влияние на здоровье окажется серьезнее. Поэтому выпрямлять нос и заполнять дыру на месте зуба он будет после завершения карьеры.

«Вашингтон» во всем поддерживает Овечкина и его семью. Когда родители приезжают на матчи, мама сидит отдельно – это ее ритуал. Зато Михаил Овечкин, наоборот, предпочитает общество друзей и фанатов «Вашингтона». Голы Овечкина сказались на посещаемости клуба. Его папа однажды пошутил: «Он – первый человек в Вашингтоне. Второй – я, третий – Обама».

Лучший момент в их семье – победа «Вашингтона» в Кубке Стэнли в 2018 году. Овечкин вспоминал: «Когда я протянул отцу кубок, он был самым счастливым человеком в мире. Отец был моим личным тренером. Он говорил мне, что я должен был делать и как это осуществить правильно». Михаил Овечкин не был на матчах плей-офф, но в России поднял трофей с сыном.

Александр Овечкин уже сам стал счастливым отцом. Он отвечает на родительскую веру признаниями в любви. Делает это в каждом интервью, когда бьет очередной рекорд в НХЛ. В воспитании собственных детей ориентируется в том числе и на папу. На Матче звезд его сын Сергей встал на коньки и исполнил буллит в ворота Луонго. А помогли ему Овечкин и Кросби.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Instagram/aleksandrovechkinofficial; Twitter/ovi8