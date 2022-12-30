Исламские страны создали ассоциацию хоккея со штаб-квартирой в Казани – ИИХФ отказалась ее признавать. Почему?

Хоккей и религия.

30 января ТАСС опубликовал новость со словами Люка Тардифа: «Согласно своему статусу и уставу, ИИХФ не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии». Выступление связано с официальным появлением Ассоциации развития хоккея исламских стран – ее учредили еще 17 января. Основная задача новой организации уже прописана в ее названии.

Ассоциация появилась на турнире в Казани, но план по ее созданию точно готовился раньше

В январе в Казани проводили турнир по хоккею среди исламских стран. Он подавался с громкой афишей – через первое в их истории международное соревнование. Канал ТНВ транслировал гала-матч, на закрытии выступали фигуристка Алина Загитова и даже рэпер Jah Khalib.

Там же проводились и женские игры.

Организация глобальная: матчи принимала «Татнефть-Арена».

Участие Загитовой и других звезд понадобилось для пиара. Само мероприятие необходимо скорее для укрепления взаимоотношений со странами Исламского мира. Президент Татарстана Рустам Минниханов проговаривал именно такую задачу. Развитие хоккея никто не отменяет – у многих стран-участниц это по-прежнему далеко не главный вид спорта. Хотя прогресс есть.

Вот все участники турнира в Казани: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Оман, Бахрейн, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, объединенная сборная (Алжир + Марокко + Ливан), сборная системы «Ак Барса» и команда Духовного управления мусульман РТ. В женских соревнованиях было пять участников: Татарстан, Иран, ОАЭ, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Информация от ТАСС – все они разделялись на три группы по четыре команды. Гала-матч сильно напоминал формат Матча всех звезд КХЛ. Хоккеисты соревновались там в исполнении буллитов, забегах на скорость и других ледовых конкурсах. Само мероприятие появилось не просто так. Страны договорились о нем еще на майском форуме «Россия – Исламский мир: KazanSummit».

Руководитель АНО «Международный институт сотрудничества стран Ближнего Востока и Африки» Фисал Хасан три года продвигал идею хоккейного турнира. Когда наконец-то согласовал, Хасан и озвучил ее на форуме. Там же он произнес фразу, значение которой до старта турнира никто до конца не понимал: «По нашим планам, Казань будет штаб-квартирой хоккея в исламском мире».

17 января образовалась Ассоциация развития хоккея. Президентом стал глава «Ак Барса» и Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов.

Там есть разделение на регионы с вице-президентами – азиатский и ближневосточный. В ассоциацию вошли федерации хоккея 13 стран и Республики Татарстан. Штаб-квартира расположена в Казани.

Аргумент ИИХФ про религию надо понимать шире – по уставу признание и правда невозможно

ИИХФ курирует развитие хоккея по всему миру. Ссылка на ее статус связана именно с этим фактом. Всего ИИХФ признала уже более 80 национальных ассоциаций – указание на это есть в ее уставе и регламенте. Отсылка к религии упоминается в графе, где не допускается дискриминация в отношении человека или группы лиц по любому признаку: язык, цвет кожи, пол и другие.

Сайт Inside The Games (авторитетный источник: первым дал инсайд о допинг-деле Валиевой на Олимпиаде) обратился к ИИХФ за комментарием по ситуации. Там есть такое объяснение по непризнанию: «ИИХФ предоставляет возможность членства только хоккейным ассоциациям, которые являются руководящим органом на льду в соответствующем суверенном государстве».

В уставе просто не прописана ситуация, когда одна федерация состоит из нескольких федераций/ассоциаций, входящих или не входящих в ИИХФ. Поэтому этот орган и не может официально признать Ассоциацию развития хоккея исламских стран. Это не значит, что ИИХФ сама не занимается развитием хоккея в подобных странах. Мы разбирали историю на примере Катара.

Катар не входит в новую ассоциацию и уже имеет членство в ИИХФ. Оно действует с 2012 года, а местная федерация образована только в 2010-м. Все это время Катар развивает хоккей, играет с другими сборными и даже попадает на международные турниры. В регионе это третья хоккейная страна – после ОАЭ и Кувейта. Федерация ОАЭ как раз участвовала в создании новой организации.

Международная федерация хоккея предусматривает три уровня членства – новая Ассоциация развития хоккея исламских стран не подходит ни под один критерий. Это не означает, что турниры в Казани для исламских стран нельзя организовывать или запрещено всем вместе развивать хоккей. Само соревнование проводилось до образования Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Зачем же тогда нужно объединение?

Кажется, дело в других формальностях и глобальных задачах. Каждые четыре года проходят Игры исламской солидарности. Спортсмены из Организации исламского сотрудничества соревнуются там в футболе, боксе и других видах спорта. Хоккей туда пока не входит – Кыргызстан обозначил его включение одной из целей ассоциации.

Решение ИИХФ раскритиковали даже хоккеисты из КХЛ, но ассоциация уже работает

Реакция в хоккейном мире не прекращается. «Татар-информ» взял комментарий у вратаря Эмиля Гарипова. Тот не понял прямую зависимость религии и хоккея: «Какая разница, какой ты веры, если можешь играть в хоккей. Странный аргумент, что не будут признавать ассоциацию из-за участия в ней мусульманских стран. Может, они хотят, чтобы у мусульман не было хоккея?».

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин для того же «Татар-информ» сделал отсылку к популяризации хоккея и позиции ИИХФ: «Я считаю это неправильным решением. Почему не признать ассоциацию, если есть страны, которые хотят участвовать. Тем более мы понимаем, что уровень хоккея в этих странах совсем не тот, чтобы заходить даже в какие-то азиатские лиги».

Новости о непризнании совпали со сложным положением России и Беларуси – сборные не участвуют в международных турнирах ИИХФ. Это совсем не мешает отдельным мероприятиям по развитию и популяризации хоккея (тот же Кубок Первого канала). В таком же положении остается Ассоциация развития хоккея исламских стран. Сейчас она действует и без согласования с ИИХФ.

«Ак Барс» становится примером для развития уровня и инфраструктуры, а заодно освещает деятельность ассоциации на официальном сайте. 18 января делегация из представителей входящих в ассоциацию стран съездила в Альметьевск. Это была ознакомительная поездка для изучения работы Центра хоккейной подготовки «Нефтяник».

ФХР активно поддерживает идею проведения будущих турниров с участием команд из Ассоциации развития хоккея исламских стран. Президент ФХР Владислав Третьяк выступил на закрытии в Казани и сделал особый акцент на участии иностранных составов: «Мы развиваем дружбу со всеми странами и всем желаем процветания, счастья, любви и новых побед».

А что же с религией? Она действительно выступает объединяющим элементом для всех стран-участниц, но Тардиф зацепился за нее лишь в формальной оценке. Если развитие хоккея продолжится, то возможен турнирный заход в ИИХФ. Например, международная федерация хоккея уже организовывала Кубок Вызова с участием Индии, Кувейта, ОАЭ и других стран.

Фото: ak-bars.ru