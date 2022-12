Прозвище Овечкина – «Great 8» – фанаты выбрали голосованием 17 лет назад. А мог стать Ови-Ваном или Агентом 008

Вообще было 4 тысячи вариантов.

Александр Овечкин добрался до отметки 800 шайб в НХЛ – и после этого зарегистрировал торговую марку «The Gr8 chase» («Великая погоня»). Она прямо связана с его прозвищем The Great Eight, а заодно пересекается с прозвищем Гретцки (The Great One), на чей рекорд покушается капитан «Вашингтона».

Но почему Овечкина называют именно Великой восьмеркой, и как давно это пошло?

Сам выбрал 5 вариантов из 4 тысяч – голосование организовал бренд экипировки

Компания ССM запустила голосование в феврале 2006 года. Сначала фанатам предлагали накидывать варианты возможного официального прозвища Овечкина – всего прислали около четырех тысяч. После уже сам Александр выбрал пять лучших на свой вкус: OV-1, The Great Eight, Agent 008, The Russian Magician, The 8th Wonder.

А дальше инициатива вернулась к болельщикам – именно они голосованием отбирали единственное подходящее для хоккеиста. Для оглашения результата ССM даже провела пресс-конференцию и до последнего держала в тайне от Овечкина, чем закончился опрос. Победителем в итоге стал вариант «Alexander The Great Eight», отсылающий к номеру игрока. В сокращенном виде – Alexander The GR8. На русском языке у прозвища две интерпретации: «Александр Великий» и «Великая Восьмерка».

Впрочем, победа именно этого варианта не стала сюрпризом. Овечкину кричали «The Great 8» с трибун еще с первого матча в октябре 2005 года, когда он сразу же оформил дубль. Так что Дилан Поспишил, приславший версию первым, не был сильно оригинальным – но как победитель получил от CCM комплект хоккейной экипировки.

CCM Hockey – известный бренд из Канады. Овечкин подписался с ним в первый же свой сезон за океаном. Компания не только выбирала прозвище Александру, но и проводила с его участием другие яркие активности – например, запускали вместе именную линию экипировки. Нападающий «Вашингтона» первое время был главным лицом бренда - партнерство продлилось до весны 2022 года (правда, с перерывом на сделку с Bauer). Формально сотрудничество продолжается и сейчас: Овечкин использует только экипировку ССМ, но бренд почти не задействует имя хоккеиста.

Прозвище The Great 8 быстро прижилось – и в итоге в отношении хоккеиста его использовал даже Дональд Трамп. «Фанаты придумали мне это прозвище, а это значит, что Трамп – мой фанат!» – шутил Овечкин в одном из интервью.

У лидера исторической гонки снайперов – Уэйна Гретцки тоже есть история его прозвища «Великий». Но она гораздо проще: «The Great One» пришло в голову местному репортеру, который писал о 10-летнем канадце. С тех пор те слова стали постоянной ассоциацией с его образом.

Овечкин сделал The Great Eight своим символом – так он работает на свою популярность

С момента появления прозвища оно везде используется рядом с Овечкиным. Дэвид Абрутин помогал игроку с продвижением образа и рассказывал в интервью спецпроекту Sports.ru и AdIndex, что они сразу сделали фильм The Great 8 на DVD. Позже «Вашингтон» показывал развитие Овечкина за десять лет через ленту ESPN с таким же названием.

Регистрация торговой марки – одно из многих действий Овечкина с упоминанием прозвища. В 2013-м он показывал обычную прогулку по Праге со словами Gr8 town. Оно использовалось и в рекламных интеграциях с Gilette. Когда Овечкин в 2017-м возвращался к сотрудничеству с ССM, то отписал: «Gr8 cнова с вами».

Каждое достижение Овечкина сейчас считывается именно через The Great Eight. Даже Бретт Халл год назад пожелал ему и дальше подниматься по лестнице рекорда, а заодно написал: «Ты оправдал свое прозвище». Яромир Ягр вообще обращался к Овечкину словами «Великая Восьмерка», когда Александр стал лучшим европейским бомбардиром в истории НХЛ.

Интересная ситуация случилась в момент пересечения двух легенд. The Great One vs The Great Eight – так подавалось соревнование Гретцки и Овечкина в игре NHL 20. Теперь же Александр дошел до отметки в 800 шайб и еще сильнее приблизился к достижению Уэйна. Официальный ютуб-канал НХЛ даже обыграл его прозвище в подборке всех шайб ночи – Овечкин резко стал THE GREAT 800!

Другие прозвища Овечкина: получил их из-за голов в овертаймах и участия в «Больших гонках»

• Destroyer («Разрушитель») – так партнеры по «Вашингтону» называют Овечкина во время матчей. Впервые об этом стало известно в 2015 году, когда его партнер Том Уилсон сыграл с микрофоном. Уилсон кричал: «Разрушитель, Разрушитель, эй, Разрушитель, это был ты?». Позже близкий к клубу журналист Алекс Прюитт подтвердил, что это одно из прозвищ Овечкина.

• Илья Ковальчук назвал Овечкина «Железякой» – тогда тот только дошел до 700 шайб в НХЛ. Он обратился к нему так и сказал, что его путь только начинается. Объяснение от Овечкина в интервью «СЭ», откуда это могло пойти: «Думаю, что с «Больших гонок». Когда мы там выступали, Илья был капитаном команды. Кто-то меня тогда назвал «Железякой». Так и закрепилось».

• «Ови», Ovi или Ovie – много вариантов написания на разных языках, но все идут от сокращения фамилии. Чаще всего об Овечкине так высказываются другие хоккеисты, а фанаты сделали это кричалкой. Вот впечатления Джонатана Тэйвса от матча, где игрок «Вашингтона» забросил 800-ю шайбу: «Он заслужил уважение за три гола, добившись оваций и скандирования «Ови» на нашей арене».

• «Овитайм» – из-за частых голов в овертаймах за «Вашингтон» в регулярке НХЛ. Ранее на такое прозвище обращал внимание RMNB, но в том же материале рассказывалось о сложностях Овечкина в матчах плей-офф. Там у Александра никак не получается забросить шайбу в овертайме, хотя по таким голам в регулярке он давно уже попал на первое место в истории.

Фото: REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports; eastnews.ru/USA TODAY Network/Sipa USA; Instagram/aleksandrovechkinofficial, wesjohnson