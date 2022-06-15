По прозвищу «Реша»: история перспективного центрфорварда из Усть-Каменогорска, покоряющего Сибирь

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В числе тех, кто несколько лет назад покинул родной Усть-Каменогорск, перебравшись в другой город, особенно выделяется нападающий 2003 года Михаил Решетько. Уже несколько лет габаритный форвард выступает в системе новосибирской «Сибири».

За последние 14 лет Усть-Каменогорск ежегодно терял ведущих юношей в каждом возрасте. Так, с отъездом в Новосибирск молодого тренера Виталия Литвинова, распалась команда «Торпедо-2001». Некоторых лидеров «Торпедо-2003» и «Торпедо-2004» переманил «Барыс». А Михаил Решетько поехал покорять Сибирь. Сейчас центрфорвард выступает в Молодежной Хоккейной Лиге за «Сибирских Снайперов». Примечательно, что его товарищи по «Торпедо-2003» Алдияр Нурлан, Данил Цыбин защищают цвета «Номада» и «Снежных Барсов». А ведь если бы сохранили в Усть-Каменогорске всех перспективных ребят, то совершенно по-другому выглядела бы и команда мастеров с фарм-клубом…

- До 27 июня нахожусь в отпуске. Сейчас отдыхаю на Сибинах и наслаждаюсь красивой природой родного Восточного Казахстана. Затем поеду в Новосибирск, где начнутся предсезонные сборы «Сибирских Снайперов».

- Как сложился сезон 2021/2022?

- Сезон получился не самым удачным, так как мы не смогли выйти в плей-офф, не выполнив задачу, а что касается своей игры, то добавил в уверенности, тренеры доверяли. Получал достаточно игрового времени.

- Задачи перед «Сибирскими Снайперами» ставились максимальные?

- Безусловно, что первой задачей был выход в плей-офф, а затем проходить в кубковом раунде как можно дальше к финалу.

- В неравных составах часто выходили?

- Да, особенно при игре в меньшинстве. В большинстве тоже предоставлялись шансы реализовать лишнего игрока. Поэтому на это грех жаловаться. Личная статистика тоже улучшилась.

- В позапрошлом сезоне помимо «Снайперов» выступали за команду Юниорской Хоккейной Лиги. За сезон матчей набиралось достаточно?

- Тот сезон был насыщенным на матчи. Подключали к матчам за юниорскую «Сибирь» в ЮХЛ, за «Снайперов» в МХЛ тоже было немало игр.

- Первая шайба в МХЛ запомнилась?

- Безусловно, помню. Это было в Нижнекамске в ворота «Реактора». Шайба подписана и хранится дома.

- Начинали свой путь в большой хоккей в Усть-Каменогорске. Первым тренером был Владимир Завьялов?

- Да, наш возраст поначалу вел Владимир Владимирович Завьялов. Затем он уехал в Астану. «Торпедо-2003» принял Владимир Ильич Бородулин. Царствие ему небесное. Именно у Владимира Ильича познал многие тонкости хоккея, и считаю его своим первым наставником. После него команду возглавил Владимир Николаевич Беляев.

- Будучи совсем юными «торпедовцы» 2003 года часто принимали участие в различных международных турнирах. Надо полагать, что это дало большой толчок к дальнейшему развитию?

- Мы ездили на турниры в Москву, Минск, где конкурировали со сверстниками из других хоккейных школ России, Беларуси. Считаю, что игры на подобных турнирах наша команда приобрела хороший опыт.

- Переезд в Новосибирск носил больше семейный характер?

- Семья переехала со мной в Новосибирск ради моей хоккейной карьеры. Попал в поле зрения тренера новосибирской команды, и он предложил моему отцу перейти в школу «Сибири», где открывалась перспектива в дальнейшем выступать в Молодежной Хоккейной Лиге.

- Как приняли в «Сибири-2003»?

- Поначалу было сложно адаптироваться, особенно совмещать хоккей и учебу в школе, но затем привык. В коллективе приняли хорошо.

- Помнится, вы в детском возрасте вы играли на позиции защитника. Приезжая с «Сибирью-2003» в Усть-Каменогорск, мы увидели вас в центре нападения. С чем была связана такая переквалификация?

- В центр нападения меня начал ставить Владимир Ильич Бородулин. Возможно, увидел задатки центрального. Плюс, наверняка, сыграли свою роль мои габариты.

- С командой «Сибирь-2003» работал Заслуженный тренер Казахстана Владимир Гольц. Чем запомнились тот период?

- Нашу команду возглавлял Александр Гольц, а Владимир Николаевич работал его ассистентом, передавая свой богатый тренерский опыт. Могу сказать, что многому научился, работая с такими тренерами. Они доверяли мне, и старался выполнять тренерскую установку на льду.

- Матчи против «Торпедо-2003» были принципиальными?

- Для меня – да! Всегда выходил с особым настроем против бывшей команды.

- Уже два сезона, как Усть-Каменогорск не представлен в МХЛ. Не самым лучшим образом это отражается на развитии хоккея в «Устинке». Следили ли за играми «Алтая» в Молодежной Хоккейной Лиге?

- Помню, в сезоне 2019/2020 «Алтай» выступал успешно, выделялись Герман Шапорев и Стас Петросян. Нравилось их взаимодействие. Нынче они снова играли вместе уже в «Алтай Торпедо».

- На матчи КХЛ «Сибирь» – «Барыс» ходили с особым интересом?

- Безусловно, всегда слежу за выступлением «Барыса» в КХЛ, и когда команда приезжала в Новосибирск, то было интересно воочию посмотреть матчи.

- Сейчас в связи с известными событиями молодежный чемпионат мира-2023 перенесен из Новосибирска и Омска в Канаду. В этих городах строятся новые вместительные арены. Как вы переносите такие новости?

- Конечно, все ждали молодежный чемпионат мира, хотели увидеть сильнейшие сборные на новой арене. Жаль, что все это так отразилось на хоккее.

- В ближайшие годы количество легионеров в клубах КХЛ сократится. Уже определен лимит в три легионера. Это повышает шансы молодых закрепиться в КХЛ?

- Надеюсь, что у нас появится больше шансов пробиться в основной состав и выступать в КХЛ в будущем. А пока необходимо сосредоточиться на предстоящем сезоне в составе «Сибирских Снайперов». Проявлять свои лучшие качества и развиваться.

- Есть ли ориентиры в НХЛ или КХЛ?

- В НХЛ нравится игра Евгения Кузнецова: катание, видение площадки, бросок.

- Как обычно готовитесь к предсезонным сборам?

- Занимаюсь с тренером по катанию в Новосибирске. Самостоятельно тренируюсь в тренажерном зале.

- Какие цели ставите на ближайшие сезоны?

- Хочу пробиться с «Сибирскими Снайперами» в плей-офф, стать лидером команды.

- Как вас называют одноклубники на льду?

- «Реша». Так повелось еще с юниоров.

Ернур Саудегеров

Фото: «Сибирские Снайперы»