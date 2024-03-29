«Авангард» вернул систему Хартли – так и спас серию с «Локомотивом»

Прохоркин все подтверждает.

«Авангард» обыграл «Локомотив» (3:2) в шестом матче серии (3-3). Сюжет закручен максимально. На 20-й минуте первого периода защитник Ярославля Мартин Гернат открыл счет. Гол удивительный: шайба влетела в ворота за 0,2 секунды до конца периода. В начале второго отрезка нападающий Максим Шалунов удвоил преимущество «Локомотива».

Все закончилось? Только не для такого «Авангарда».

На отметке 27:58 забил Игорь Мартынов. Для нападающего этот гол стал первым в плей-офф. Следом уже привычно отличился защитник Семен Чистяков – у него вообще три шайбы за последние четыре матча. Между этими голами прошло 96 секунд – именно столько понадобилось «Авангарду», чтобы сравнять счет. Подобное веселье для серии «Авангарда» и «Локомотива» кажется аномальным.

Омск удивляет по-особенному, потому что вытащил серию с 1-3.

Почему «Авангард» побеждает без главного тренера: вы не поверите – помогают наработки Хартли

Победный гол «Авангарда» напоминал шайбу Герната – он тоже получился поздним. Всего за 3 секунды до конца второго периода Николай Прохоркин вывел «Авангард» вперед. Длительный розыгрыш в большинстве завершился броском Райана Спунера из правого круга. Возле ворот сработал Прохоркин – он и подправил шайбу в ближний угол.

После вроде бы неожиданной отставки Кравца «Авангард» преобразился. Повлияло ли назначение на место исполняющего обязанности Сергея Звягина? Спорно, но одна перемена точно есть. Этот тренер работает в команде с 2018 года и прошел весь путь с Бобом Хартли. Теперь Звягин возвращает его известные победные схемы, которые в 2021 году принесли «Авангарду» Кубок Гагарина.

В этом как раз признался Николай Прохоркин. Он объяснил, что сейчас команда и правда играет по системе Хартли: «Да, мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли при этой системе при прошлом тренере. Эта система принесла им Кубок. Я тоже работал при этой системе – это не в новинку ».

Сергей Звягин действительно восхищается Бобом Хартли. Вот подтверждение из его же слов в 2022 году: «Эти четыре года работы с Хартли – огромный опыт для меня, я каждый день учился чему-то новому, и не только в хоккейном, но и в человеческом плане. Во многих вещах он был примером для меня . Хартли – учитель от природы, от бога, сильный лидер».

«Авангард» показывает характер: поменялось настроение, заиграл вратарь Хомченко, лидеры набирают очки

По серии с «Локомотивом» у «Авангарда» неожиданно намного лучше складываются игры на выезде. В Омске команда одержала только одну победу (4:2). Такая статистика впечатляет: в регулярке с выездными матчами все выглядело не так ярко. Из 34 встреч в гостях команда проиграла 15 (44%).

Обратите внимание на характер «Авангарда». «Локомотив» всегда лучше по статистике: в последней игре команда Никитина лидировала по броскам (32:26) и времени в атаке (19:54-15:26).

«Авангард» улучшил и то, что заметно омрачало игру команды. Например, показатели вратаря Павла Хомченко. К надежности голкипера не раз возникали вопросы в плей-офф. Например, во второй игре (0:7) он пропустил 3 гола с 13 бросков (76,9%) и был заменен на 36-й минуте. Не сильно лучше была его статистика в четвертом матче (1:3) – 89,3% отраженных бросков.

В последней игре Хомченко сделал 30 сэйвов и отразил 93,8% бросков. Особенно яркий момент был в середине второго периода. Там после длительной атаки «Локомотива» вратарь сработал щитками и остановил бросок. Шайба взлетела в воздух, откуда Хомченко тоже ее отбросил. Такое же яркое выступление было у него и в предыдущем матче, где те моменты затмила спорная шайба Юрчо .

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Набирают очки и лидеры. В новом матче ярко показали себя Николай Прохоркин (1+1), Райан Спунер (0+2) и Владимир Ткачев (0+2). Заметно лучше выглядит настроение у всей команды. Звягин отмечал изменения: «Ребята творят историю. Выкладываются все вместе на льду, сражаются друг за друга, играют самоотверженно. И то, что сейчас в раздевалке и на скамейке, это дорогого стоит».

«Локомотив» опять проигрывает из-за психологии

«Локомотив» обыграл ЦСКА (4-1) в первом раунде. Тогда показалось, что эмоциональные преграды закончились. До этого три года подряд «Локомотив» проигрывал этому принципиальному сопернику во многом из-за психологии.

Первое время эффект от того успеха действительно работал. Команда Никитина без труда забрала две победы в Омске. Даже первое поражение от «Авангарда» не смутило «Локомотив». Команда повела 3-1 в серии, но отдала последние две игры.

Гол Чистякова – это во многом результат растерянности игроков «Локомотива». Тогда даже Игорь Никитин находился в замешательстве, что читалось по его лицу. Третий пропущенный гол за 3 секунды до перерыва еще раз подтверждает факт, что «Локомотив» упускает инициативу чисто психологически.

Даже надежный вратарь Даниил Исаев, который выручал с ЦСКА и помогал с «Авангардом» в первых играх, сдал в двух последних матчах. В прошлой встрече он пропустил 4 шайбы с 14 бросков. Чуть лучше Исаев сыграл в шестой игре – 23 сэйва и 88,5% отраженных бросков. Временами он все-таки доказывает уровень вот такими спасениями.

Сам Никитин после матча признался, что команда находится в замешательстве и в какой-то степени ослеплена прошлыми победами: «Я не думаю, что мы не сражаемся. Просто эта пена, которая после первых матчей возникла, она немножко размыла наше основание. Это чисто житейская ситуация. Как говорится, как бы ты высоко ни поднимался, главное – не отрываться от коллектива. Думаю, сейчас все на земле».

Теперь все решится в седьмом матче.

Фото: hawk.ru