СКА – новый лидер Запада: помогла историческая победа над ЦСКА

Забрали все пять дерби.

СКА снова обыграл ЦСКА (5:1). Все правильно – в пятый раз за сезон. В истории регулярных чемпионатов КХЛ подобного никогда не было. Роман Ротенберг доволен : «Все только начинается. Конечно, мы очень рады. Статистика не врет – это важный показатель. Мы хотим войти в историю, хотим быть лучшими».

В 2024 году СКА вообще проигрывал всего трижды – всегда по 1:2, но два раза матчи переходили в овертайм. Счет в игре с ЦСКА не показывает реальное развитие ситуации. Интрига сохранялась до последнего, а преимущество в одну шайбу держалось до 54-й минуты. Затем ЦСКА провалил очередной ключевой отрезок матча.

Игра завершилась уже привычными индивидуальными ошибками игроков ЦСКА. Обошлось даже без голов в пустые ворота.

ЦСКА вновь подвели лидеры и вратарь: так происходит в каждой игре против СКА

На 54-й минуте Арсений Грицюк забросил третью шайбу СКА, но даже после этого у ЦСКА сохранялась возможность на отыгрыш. Все окончательно решил гол Валентина Зыкова. В эпизоде неудачно поучаствовал защитник ЦСКА Даррен Дитц. Он потерял шайбу, а дальше Зыков уверенно разобрался с Федотовым.

Вратарь Иван Федотов потом тоже не выручил. Весь матч он вроде бы оставлял ЦСКА в игре: сделал 34 сэйва при показателе 87,2% отраженных бросков. Последний гол СКА уже не повлиял на итог, но подсветил основные проблемы Федотова в регулярке-2023/24. Иван выкатился к краю пятака, открыл угол и позволил Никишину забить броском от синей линии.

Ранее мы отдельно разбирали игру Федотова в этом сезоне. Без его подобных недоработок не обошелся ни один матч против СКА.

Интересно, что предпосылки к победам есть у ЦСКА в каждой игре. Команда много бросает по воротам, но не реализует моменты. За пять встреч ЦСКА забил всего 6 шайб. У СКА – 18 голов в тех же играх.

Просто оставим здесь счета всех матчей ЦСКА против СКА в регулярке-2023/24: 2:3, 1:2, 2:6, 0:2, 1:5.

Проблему с реализацией признал и замещающий Сергея Федорова (он отсутствует из-за болезни) старший тренер Равиль Якубов: «Возможно, если бы забили хотя бы половину наших моментов, была бы другая игра. И самое основное – мы не имеем права разваливаться так в концовке».

Большинство пропущенных голов от СКА – результат индивидуальных ошибок игроков ЦСКА. Это заметно не только на голах из третьего периода. Вторую шайбу в матче команда Ротенберга забросила из-за странного поведения все того же Дитца. Пока защитник ЦСКА смотрел в другую сторону, Арсений Грицюк выкатился на пятак за спину Федотову и добил шайбу в пустые ворота.

Сам Даррен обернулся только в момент, когда судья подтвердил гол.

ЦСКА часто пропускает быстрые шайбы. Между первым и вторым голом СКА разница составила всего минуту. Тренер Якубов потом подтвердил, что игра для ЦСКА окончательно посыпалась в самом конце матча. Тогда СКА вновь забросил две шайбы за короткий промежуток – понадобилось чуть больше минуты.

Лидеры ЦСКА будто до сих пор не проснулись. Из-за этого команда идет на риск и привлекает молодых игроков. В заявку попал 17-летний защитник Матвей Шуравин. Ранее он провел в ЦСКА девять игр и набрал 2 (0+2) очка. В матче против СКА Шуравин организовал третий гол для соперника. Молодой игрок растерялся и не вступил в борьбу с Грицюком, когда этого требовала ситуация.

Тем не менее Якубов работу Шуравина оценил: «Я считаю, что он сыграл неплохо. Да, возможно, из-за него третий гол. Наверное, нам нужно было поставить более опытного в этой ситуации игрока. Но парень зарекомендовал себя». Для ЦСКА в этом есть хотя бы какой-то положительный итог.

Теперь СКА поднялся на первое место Запада: Серебряков вытаскивает матчи, а Грицюк прогрессирует

Успех в игре с ЦСКА Ротенберг посвятил блокадникам в преддверии годовщины прорыва блокады Ленинграда.

После этой победы команда Романа Ротенберга действительно лидирует на Западе. СКА сыграл 56 матчей и набрал 77 очков. На втором месте находится «Локомотив» (55 игр, 76 очков). С такими же показателями дальше идет московское «Динамо». СКА стал лидером не только из-за собственной победы. В параллельной встрече «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» (3:5).

Второй матч подряд результат делает Арсений Грицюк. В прошлой игре с «Барысом» (7:0) он набрал 5 (1+4) очков. Против ЦСКА Арсений отличился дублем. В начале сезона Грицюк не всегда попадал в состав СКА, а потом вылетал из-за конкуренции и проблем со здоровьем. В последнее время он прибавил: 20 (8+12) очков за 12 матчей. Всего за 38 игр Грицюк имеет 34 (18+16) очка.

Еще одним героем армейского дерби стал Валентин Зыков. Нападающий оформил третий дубль в сезоне. До этого Зыков дважды забивал в ворота «Торпедо» (4:3, бул) и «Северстали» (4:1). За регулярку-2023/24 на его счету 23 (11+12) очка в 40 матчах.

Большая заслуга в очередной победе СКА принадлежит Никите Серебрякову. Вратарь сделал 34 сэйва при общей статистике отраженных бросков 97,1%. В прошлой игре с «Барысом» (7:0) Серебряков оформил третий сухарь в сезоне. Единственную шайбу от ЦСКА тоже пропустил не сразу – только на 41-й минуте.

Впереди у СКА матч против «Локомотива» и длинный выезд. Соперники: «Салават», ЦСКА, «Авангард» и «Барыс». После этого команда вернется в Санкт-Петербург уже на новую «СКА-Арену», где 11 февраля встретится с «Сочи». Роман Ротенберг верит, что СКА снова возьмет Кубка Континента.

В сезоне-2022/23 статистика встреч против СКА выглядела лучше для ЦСКА – три победы и три поражения. Пусть крупные проигрыши были и тогда: в ноябре 2022-го СКА победил со счетом 6:2. Зато в плей-офф команда Ротенберга оказалась единственной, которую ЦСКА обыграл за шесть встреч. Остальные серии затягивались до семи матчей.

Сейчас ЦСКА набрал 61 очко за 55 игр и идет на Западе только седьмым. 2 февраля команды проведут друг с другом еще один матч, но уже в Москве. Успехи команды Федорова в армейском дерби остались где-то в прошлом.

Фото: vk.com/ska