Махинации с билетами, драка в отеле и ОМОН. 18 лет первому матчу клубов из Армении и Азербайджана

Жара на Кубке Содружества.

Кубок Содружества не проводят с 2016 года, но болельщики до сих пор вспоминают турнир. Кроме чехарды с регламентом, дебюта Мукунку и исторического финала ЮАР – Финляндия, он подарил страстный матч «Пюник» – «Нефтчи». Впервые в постсоветской истории встретились клубы из Армении и Азербайджана. Естественно, закончилось скандалом.

Матч прошел в годовщину Черного января. Так в Азербайджане назвали трагедию с вводом советских танков в Баку

В советское время встречи армянских и азербайджанских команд не считались зоной повышенного риска. Более того, игроки из одной закавказской республики часто уезжали играть за клубы соседей. Так продолжалось до середины 1980-х, когда обострились национальные конфликты – они быстро нашли отражение в футболе. Например, в 1988 году «Арарат» сыграл с «Нефтчи» с Кишиневе как раз на фоне межэтнической турбулентности. В том же сезоне бакинцы поехал в Волгоград на номинально домашний матч с ереванцами. Обе встречи прошли мирно.

С тех пор армянские и азербайджанские клубы в высшем советском дивизионе не пересекались. «Нефтчи» занял предпоследнее 15-е место и вылетел в первую лигу. Там он встречался с клубом «Котайк» из города Абовян, матчи проходили в Новороссийске. А уже в сезоне-1990 соперники получили по техническому поражению за отказ играть с друг с другом.

Как раз в 1990 году прошли драматичные события, до сих пор определяющие отношения между народами. Согласно переписи населения 1989-го, в Баку проживало 1,8 млн человек, 200 тысяч из них – армяне. В конце десятилетия этнический состав города сильно изменился. На фоне Карабахского кризиса в Баку устремились азербайджанские беженцы, что спровоцировало бытовые и межнациональные столкновения. Постарались и радикальные лидеры движения Народный фронт. Они напомнили, что пока беженцы ночуют на улицах, в теплых квартирах главного города Азербайджана живут тысячи армян.

13 января начались погромы. Многотысячная толпа ходила по домам, выселяла армян и угрожала им расправой. Милиция не реагировала, и это породило версию, что хаос не был спонтанным. Армянская трактовка утверждает, что зачинщики заранее подготовили адреса, где проживало меньшинство, а толпа действовала согласованно и вполне управляемо. Азербайджан придерживается другой трактовки: погромы спровоцировал союзный центр, заинтересованный в вводе войск в республику.

Армия вошла в Баку через несколько дней – 20 января. За это время погромщики подготовились и соорудили на улицах баррикады. Город штурмовали 26 тысяч солдат и офицеров, но применяли силу совсем не избирательно. Танки давали машины без разбора, известны случаи стрельбы по детям.

В тех событиях погибли десятки человек. Во время погромов убили до 90 армян, а в результате ввода войск – еще до 170 жителей города. Советская армия тоже понесла потери – 26 человек. Сегодня события 33-летней давности в Азербайджане помнят как Черный январь. Они ускорили крушение коммунистической партии в республике и окончательно подтолкнули ее к отделению от СССР.

С тех пор каждый год 20 января в Азербайджане вспоминают жертв трагедии. Матч «Пюник» – «Нефтчи» на Кубке Содружества-2005 прошел в канун этого дня – 19 января.

Босс «Нефтчи» пускал болельщиков по уже использованным билетам. На трибунах дрались за флаг и орали русским матом

До 2012 года на Кубке Содружества играли чемпионы лиг независимых стран, ранее входивших в СССР. Правда, в 2005-м лучшие клубы России и Украины пропустили групповой этап, и их сразу допустили до полуфинала.

В плей-офф выходили только победители групп, и уже после жеребьевки выяснилось что в четвертьфинале могут встретиться победители чемпионатов Армении и Азербайджана. «Нефтчи» взял шесть очков в двух матчах с молдавским «Шерифом» и туркменским «Небитчи». «Пюник» прошел дальше только благодаря лучшей разнице голов: забили таджикскому клубу «Регар-ТадАЗ» на один мяч больше, чем рижский «Сконто».

Все матчи плей-офф проходили в московском манеже «Динамо» с трибунами на полторы тысячи зрителей, на игре «Пюник» – «Нефтчи» свободных мест не было. В интернете есть несколько видео с того матча. Более эмоциональное изобилует русским матом, поэтому мы не можем его разместить (что не мешает вам его найти самостоятельно). Публикуем другое:

По роликам создается ощущение, что большинство зрителей поддерживало «Нефтчи», хотя армянские фанаты там точно были, пусть и вели себя спокойнее. К тому же постарался вице-президент бакинского клуба Рамин Мусаев, чье интервью из 2011-го выглядит как чистосердечное признание.

«Мы приехали на стадион и сразу же поняли, что проблем не оберемся, – рассказал он. – Атмосфера оставляла желать лучшего. Вроде бы билеты должны были поделить ровно, но нам дали в три раза меньше, чем армянам. Я решил схитрить, взяв у вошедших на арену карты, которые использовались как билеты, я выходил на улицу, и отдавал другим болельщикам «Нефтчи». И так я протащил внутрь намного больше болельщиков. Погода была холодная, но, несмотря на это, немалое количество фанатов нашей команды остались на улице».

Мусаев уверял, что футболисты и тренеры «Нефтчи» даже думали отказаться от матча, но выйти на поле их уговорил президент клуба Ровнаг Абдуллаев, который специально приехал в Москву.

Судил игру Юрий Баскаков. Спустя пять лет он назвал ее самой сложной в карьере, хотя не было ни одного серьезного инцидента: «Мимо судейской проходил кто-то из армянских футболистов – крикнул ассистенту Енютину матерное. Все! А перед игрой нас колотило как никогда», – вспоминал Баскаков в интервью «СЭ».

А вот на трибунах было неспокойно. Чаще всего свидетели матча упоминают конфликт вокруг символики. На балконе с фанатами «Пюника» висел азербайджанский флаг – вместе с другими знаменами стран, чьи клубы играли на турнире. Почти сразу после стартового свистка болельщики повесили армянский флаг поверх азербайджанского. «Газета.Ру» в публикации 2005 года писала, что конфликт погасил миллиционер: якобы фанаты «Нефтчи» указали ему на нарушение, и тот попросил убрать армянский флаг. Но Рамин Мусаев добавил подробностей и сделал историю более увлекательной:

«Внезапно для всех к ним подошел один фанат «Нефтчи», которому было лет 13-14. Он убрал армянский флаг и вернул на место азербайджанский. Хладнокровие этого парня удивило меня. Этот момент увидели футболисты, что повлияло на них с дополнительной стороны».

Результат матча никто не оспаривал: бакинцы выиграли 2:0.

Реакция на победу была такой, будто азербайджанский клуб взял Лигу чемпионов. На поле вместе с футболистами и тренерами праздновали болельщики. Удивительно, что в такой обстановке не завязалась драка. Но она случилась тем же вечером в отеле.

«После матча приехали в гостиницу «Космос» – и устроили побоище в холле. Дрались футболисты, тренеры, массажисты, физиотерапевты. Все! ОМОН приезжал!» – рассказывал Юрий Баскаков.

Рамин Мусаев описывал драку сдержаннее: «Как только я вошел в отель, увидел, как несколько армян затеяли спор с Гурбаном Гурбановым и Рашадом Садыховым. Кто-то из них ударил Гурбана сзади, я ответил. Силы правопорядка быстро успокоили нас, но их отпустили, а нас задержали. Да, такое тоже бывает, не удивляйтесь. Мне удалось объяснить ситуацию, и нас отпустили»

Следующий матч армянской и азербайджанской команд пришлось ждать шесть лет. Хотя сборные попали в одну группу отбора Евро-2008

Через год Кубок Содружества вновь подарил роскошную вывеску «Пюник» – «Нефтчи», но уже в полуфинале. На этот раз встреча (ее назначили на 18 января) не состоялась. Руководство ереванского клуба потребовало от РФС письменных гарантий безопасности футболистов, но получило ее лишь на словах.

Команда отказалась играть, и в финал прошел «Нефтчи». А «Пюнику» влепили дисквалификацию на следующий розыгрыш, так что в 2007-м Армению на турнире представлял «Бананц» (нынешний «Урарту»). Из группы он не вышел, так что с азербайджанцами не встретился.

В те же годы разворачивалась другая история. В группу А отборочного турнира к Евро-2008 попали сборные Армении и Азербайджана – УЕФА почему-то не развела их при жеребьевке. К тому же в календаре встречи шли одна за одной: 8 и 12 сентября. В июне командам предложили сыграть на нейтральном поле в Испании, о чем заявил министр иностранных дел страны Мигель Анхель Моратинос во время визита сначала в Баку, а затем в Ереван. Но в итоге сборные так и не сыграли.

УЕФА предложил футбольным федерациям самостоятельно договориться, где провести матчи, но они не смогли. Ни одна из сборных не получила очки, обе остались на дне группы. Благодаря победе над Польшей армяне разместились чуть выше – на седьмом месте.

С тех пор сборные разводят при жеребьевке, так что Армения и Азербайджан по-прежнему не провели ни одной встречи. И это при том, что армяне играли с турками в квалификации к ЧМ-2010. С западным соседом у Еревана тоже, мягко скажем, натянутые отношения, а граница между государствами вообще закрыта. В 2023 году команды встретятся снова – в отборе на Евро-2024.

Тем не менее на Кубке Содружества с разводом Армении и Азербайджана не заморачивались, поэтому в 2011-м их клубы все же пересеклись еще раз – впервые с 2005 года. «Интер» и «Мика» встречались в четвертьфинале (вновь 19 января). Обошлось без скандалов: бакинцы победили 4:0.

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Фото: East News/AFP; РИА Новости/Сергей Титов