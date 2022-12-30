Оуэн, Кэмпбелл и другие звезды АПЛ учились в Хогвартсе. Дамблдором был Бобби Робсон

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Жизнь в Лиллешел Холле не похожа на сказку.

Новогодние праздники – лучшее время, чтобы пересмотреть все фильмы про Гарри Поттера и помечтать о сове из Хогвартса. А как насчет письма из Лиллешел Холла? Так называлась английская школа, где в атмосфере старинного замка учили магии футбола. Среди выпускников полно знакомых имен: Джейми Каррагер, Джермейн Дефо, Майкл Оуэн и другие звезды 2000-х.

Замок не такой уж старый. Его построили в начале XIX века, но архитектор вдохновлялся эпохой Тюдоров

Лиллешел – это крохотный городок на полторы тысячи жителей в часе езды на север от Бирмингема. Расположенное здесь аббатство основали еще в XII веке, но от него остались лишь живописные готические руины. Позже в Лиллешеле плавили металл и добывали уголь, а сегодня главная местная достопримечательность – старинный особняк, принадлежавший шотландскому аристократическому роду Левесон. Он владел землей с 1539 года, когда король Генрих VIII в ходе реформации закрыл монастыри по всей Англии, в том числе – аббатство Лиллешел.

В XVII веке на территории поместья построили особняк, просуществовавший до 1818-го. Его разобрали, посчитав маленьким и старым, и на этом месте возвели новый – каменный трехэтажный дом, стилизованный под замок эпохи династии Тюдоров.

Проект доверили Джеффри Уайетвиллу, известному архитектору, который к тому времени был очень востребован и получал заказы со всей Британии. Самая известная работа Уайетвилла – реконструкция королевской резиденции – Виндзорского замка. Также он перестраивал Кенсингтонский дворец в Лондоне, где с 2013 года живет принц Уэльский Уильям. После смерти Джеффри удостоили большой чести: его похоронили в капелле Святого Георга в Виндзоре. Сегодня здесь также погребены Елизавета II, Георг V, Георг VI, принцесса Маргарет, принц Филипп и многие другие члены королевской семьи.

Уайетвилла реконструировал Виндзорский замок в 1820-1830-х годах

Лиллешел Холл строился как охотничий домик, но, естественно, со всеми удобствами и атрибутами жизни аристократа. Дубовые гостиные, витражи, роскошная лестница, террасы с видом на ухоженный сад, оранжерея – в особняке было все, без чего сложно представить охоту британской знати XIX века. Правда, семья Левесон владела домом меньше ста лет. Во время Первой мировой поместье сменило владельца, а в 1927-м его выкупил состоятельный бизнесмен Герберт Форд. При нем Лиллешел Холл превратился в гольф-клуб, существующий до сих пор. А во время Второй мировой войны внутри располагался детский приют.

В Лиллешел Холле тренировалась сборная Англии перед ЧМ-1966. А «футбольным Хогвартсом» особняк прозвали благодаря экс-нападающему МЮ

В 1949-м особняк и сады вокруг него выкупило государство. Через два года в замке открылся Национальный спортивный центр. Сюда приезжали на сборы и соревнования по крикету, баскетболу, легкой и тяжелой атлетике, теннису, стрельбе из лука, фехтованию, дзюдо и футболу. Поля и площадки строили за государственный счет – часто на королевские гранты, поэтому Лиллешел Холл регулярно посещали Елизавета II (она открывала центр, когда была еще принцессой) и ее супруг принц Филипп. В начале 1960-х при особняке появилось общежитие для спортсменов. В 1966-м здесь несколько недель ночевали футболисты сборной Англии. Перед домашним (и победным) чемпионатом мира игроки команды Альфа Рэмси тренировались именно в Лиллешел Холле.

Сборная Англии в Лиллешел Холле в 1966 году

И все же славу важнейшего футбольного центра Англии поместье приобрело только через 20 лет. Здесь в 1984-м заработала школа, основателем которой стал Бобби Робсон. В то время он тренировал английскую сборную, а помогал ему технический директор Футбольной ассоциации Чарльз Хьюз. Они задумали создать престижную академию для 16 лучших 14-летних игроков.

Embed from Getty Images

Для этого по всей стране проходил жесточайший отбор: 2000 кандидатов боролись за право тренироваться под руководством лучших спецов страны. Позже школа проводила еще несколько отборов: так в 1992-м в Лиллешел Холл попал Джейми Каррагер, и поместье рода Левесон произвело на него сильное впечатление.

«Это настоящий дворец, – вспоминал экс-защитник «Ливерпуля». – Еще до того, как вы доберетесь до особняка (его футболисты называли просто домом), нужно пройти через «Золотые ворота» – точную копию тех, что находятся перед Букингемским дворцом. После этого вас вряд ли удивит, если рядом проедет Ее величество на Land Rover».

Через четыре года в академию взяли Дэнни Уэббера. Позже нападающий пробовал попасть в «МЮ», но так и не заиграл команде сэра Алекса Фергюсона, зато в 2000-х он закрепился в «Уотфорде», а затем в «Шеффилд Юнайтед». Именно Уэббер впервые сравнил Лиллешел Холл со школой волшебства из вселенной про Гарри Поттера.

В верхнем ряду третий слева – Энди Коул

«Там прямо как в Хогвартсе, – описывал жизнь в замке футболист. – Но было немного жутко, особенно первые несколько ночей. В замке всегда тихо, а когда ночью выходишь на улицу, вокруг кромешная тьма».

Лиллешел Холл стали называть «футбольным Хогвартсом» в лучшем случае в конце 1990-х. Книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в середине 1997-го – спустя год после поступления в футбольную академию Дэнни Уэббера. До этого напрашивалось сравнение с Итонским колледжем – престижной школой в Виндзоре, где учились члены королевской семей, Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон, Хью Лори, Ян Флеминг, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл и другие знаменитые британцы. В списке учеников Лиллешел Холла тоже много известных имен: Джо Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Скотт Паркер и Майкл Оуэн. А вот Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард отбор не прошли.

Школу любили немногие. Например, Оуэн называл ее абсолютным ужасом и первые два месяца постоянно плакал. Джо Коул тоже не оценил переезд в апартаменты XIX века вдали от больших городов и часто звонил отцу с просьбой забрать домой.

Embed from Getty Images

Дэнни Уэббер печалился не только из-за мрачных интерьеров, но и из-за напряженного графика. «В понедельник утром – занятия в школе, днем – тренировка. Во вторник тренировка с утра, а уроки днем. В среду весь день в школе, поздним вечером тренировка или игра. В четверг и пятницу – школа. В пятницу еще тренировка. Если ты пропустил занятия, нагонять придется вечером. В субботу воспитанники едут смотреть матч взрослых команд. В воскресенье утром – игра. Если повезет, днем можно выбраться в близлежащий Телфорд и сходить в кино. Скучать было некогда», – описал быт и учебу нападающий.

Embed from Getty Images

Подростков поднимали в 6:45, они завтракали, заправляли постель, убирались, чистили бутсы и переодевались в школьную форму – еще один признак престижности. Через час после пробуждения футболисты садились на автобус, который вез их на уроки. Там они учились с обычными ребятами из соседнего городка Шифнал. С ними частенько вспыхивали конфликты – в основном из-за девочек, которые больше интересовались спортсменами. Те выглядели гораздо взрослее сверстников – скорее всего, из-за специфического подхода к тренировкам. Там делали акцент на силе и выносливости и только к концу 1990-х переключились на технику и тактику.

Чтобы попасть в футбольный Хогвартс, вам понадобится маховик времени. Школу закрыли в 1999-м, а сегодня здесь проводят свадьбы

Футбольная академия просуществовала 15 лет. Ее закрыли из-за принятого в 1997-м правила: тогда техническим директором Футбольной ассоциации стал Говард Уилкинсон, который ратовал за унификацию системы подготовки игроков. За детско-юношеский футбол должны были отвечать клубы, поэтому школу в Лиллешел Холле следовало закрыть.

Академия проработала еще два года. Через нее прошли 234 игрока, и некоторые считают, что не зря. Тот же Майкл Оуэн рассказывал, что Лиллешел Холл сделал из него мужчину.

Сегодня на базе особняка все еще работает тренировочный центр, открытый в 1951 году. Но крикет и фехтование теперь вынуждены соседствовать со свадебными церемониями. Если в 1990-х Лиллешел Холл делал из мальчиков мужчин, то сегодня это конвейер по превращению неженатых пар в женатые. Минимальный пакет услуг обойдется в £70 с человека. В стоимость входит приветственный бокал просекко, праздничный завтрак, площадка для фотосессии, ночевка новобрачных, красная ковровая дорожка и даже подставка для торта с ножом. Минимальное число гостей – 50 человек. В декабре в замке можно было отметить Рождество. Обед и встреча с Сантой в дубовых интерьерах стоила £22,50.

А вот о том, что когда-то в Лиллешел Холле жили будущие звезды футбола сегодня ничего не напоминает. Когда-то здесь была табличка с именами 12 игроков сборной Англии, которые в разное время учились в академии, но несколько лет назад ее почему-то убрали.

Еще больше постов о футболе в контексте истории – в телеграм-канале His foot

Фото: lilleshallhouse.co.uk; Gettyimages.ru/ Jim Gray/Keystone, Bob Thomas / Contributor, David Kendall – PA Images / Contributor