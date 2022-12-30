His foot
Блог

Оуэн, Кэмпбелл и другие звезды АПЛ учились в Хогвартсе. Дамблдором был Бобби Робсон

Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Бобби Робсон Бобби Робсон
Энди Коул Энди Коул
Эшли Коул Эшли Коул
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Майкл Оуэн Майкл Оуэн
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Жизнь в Лиллешел Холле не похожа на сказку.

Новогодние праздники – лучшее время, чтобы пересмотреть все фильмы про Гарри Поттера и помечтать о сове из Хогвартса. А как насчет письма из Лиллешел Холла? Так называлась английская школа, где в атмосфере старинного замка учили магии футбола. Среди выпускников полно знакомых имен: Джейми Каррагер, Джермейн Дефо, Майкл Оуэн и другие звезды 2000-х. 

Замок не такой уж старый. Его построили в начале XIX века, но архитектор вдохновлялся эпохой Тюдоров

Лиллешел – это крохотный городок на полторы тысячи жителей в часе езды на север от Бирмингема. Расположенное здесь аббатство основали еще в XII веке, но от него остались лишь живописные готические руины. Позже в Лиллешеле плавили металл и добывали уголь, а сегодня главная местная  достопримечательность – старинный особняк, принадлежавший шотландскому аристократическому роду Левесон. Он владел землей с 1539 года, когда король Генрих VIII в ходе реформации закрыл монастыри по всей Англии, в том числе – аббатство Лиллешел.

В XVII веке на территории поместья построили особняк, просуществовавший до 1818-го. Его разобрали, посчитав маленьким и старым, и на этом месте возвели новый – каменный трехэтажный дом, стилизованный под замок эпохи династии Тюдоров. 

Проект доверили Джеффри Уайетвиллу, известному архитектору, который к тому времени был очень востребован и получал заказы со всей Британии. Самая известная работа Уайетвилла – реконструкция королевской резиденции – Виндзорского замка. Также он перестраивал Кенсингтонский дворец в Лондоне, где с 2013 года живет принц Уэльский Уильям. После смерти Джеффри удостоили большой чести: его похоронили в капелле Святого Георга в Виндзоре. Сегодня здесь также погребены Елизавета II, Георг V, Георг VI, принцесса Маргарет, принц Филипп и многие другие члены королевской семьи.

Уайетвилла реконструировал Виндзорский замок в 1820-1830-х годах

Лиллешел Холл строился как охотничий домик, но, естественно, со всеми удобствами и атрибутами жизни аристократа. Дубовые гостиные, витражи, роскошная лестница, террасы с видом на ухоженный сад, оранжерея – в особняке было все, без чего сложно представить охоту британской знати XIX века. Правда, семья Левесон владела домом меньше ста лет. Во время Первой мировой поместье сменило владельца, а в 1927-м его выкупил состоятельный бизнесмен Герберт Форд. При нем Лиллешел Холл превратился в гольф-клуб, существующий до сих пор. А во время Второй мировой войны внутри располагался детский приют. 

В Лиллешел Холле тренировалась сборная Англии перед ЧМ-1966. А «футбольным Хогвартсом» особняк прозвали благодаря экс-нападающему МЮ

В 1949-м особняк и сады вокруг него выкупило государство. Через два года в замке открылся Национальный спортивный центр. Сюда приезжали на сборы и соревнования по крикету, баскетболу, легкой и тяжелой атлетике, теннису, стрельбе из лука, фехтованию, дзюдо и футболу. Поля и площадки строили за государственный счет – часто на королевские гранты, поэтому Лиллешел Холл регулярно посещали Елизавета II (она открывала центр, когда была еще принцессой) и ее супруг принц Филипп. В начале 1960-х при особняке появилось общежитие для спортсменов. В 1966-м здесь несколько недель ночевали футболисты сборной Англии. Перед домашним (и победным) чемпионатом мира игроки команды Альфа Рэмси тренировались именно в Лиллешел Холле.

Сборная Англии в Лиллешел Холле в 1966 году

И все же славу важнейшего футбольного центра Англии поместье приобрело только через 20 лет. Здесь в 1984-м заработала школа, основателем которой стал Бобби Робсон. В то время он тренировал английскую сборную, а помогал ему технический директор Футбольной ассоциации Чарльз Хьюз. Они задумали создать престижную академию для 16 лучших 14-летних игроков.

Embed from Getty Images

Для этого по всей стране проходил жесточайший отбор: 2000 кандидатов боролись за право тренироваться под руководством лучших спецов страны. Позже школа проводила еще несколько отборов: так в 1992-м в Лиллешел Холл попал Джейми Каррагер, и поместье рода Левесон произвело на него сильное впечатление.

«Это настоящий дворец, – вспоминал экс-защитник «Ливерпуля». – Еще до того, как вы доберетесь до особняка (его футболисты называли просто домом), нужно пройти через «Золотые ворота» – точную копию тех, что находятся перед Букингемским дворцом. После этого вас вряд ли удивит, если рядом проедет Ее величество на Land Rover».

Через четыре года в академию взяли Дэнни Уэббера. Позже нападающий пробовал попасть в «МЮ», но так и не заиграл команде сэра Алекса Фергюсона, зато в 2000-х он закрепился в «Уотфорде», а затем в «Шеффилд Юнайтед». Именно Уэббер впервые сравнил Лиллешел Холл со школой волшебства из вселенной про Гарри Поттера.

В верхнем ряду третий слева – Энди Коул

«Там прямо как в Хогвартсе, – описывал жизнь в замке футболист. – Но было немного жутко, особенно первые несколько ночей. В замке всегда тихо, а когда ночью выходишь на улицу, вокруг кромешная тьма».

Лиллешел Холл стали называть «футбольным Хогвартсом» в лучшем случае в конце 1990-х. Книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в середине 1997-го – спустя год после поступления в футбольную академию Дэнни Уэббера. До этого напрашивалось сравнение с Итонским колледжем – престижной школой в Виндзоре, где учились члены королевской семей, Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон, Хью Лори, Ян Флеминг, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл и другие знаменитые британцы. В списке учеников Лиллешел Холла тоже много известных имен: Джо Коул, Эшли Коул, Джермейн Дефо, Скотт Паркер и Майкл Оуэн. А вот Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард отбор не прошли. 

Школу любили немногие. Например, Оуэн называл ее абсолютным ужасом и первые два месяца постоянно плакал. Джо Коул тоже не оценил переезд в апартаменты XIX века вдали от больших городов и часто звонил отцу с просьбой забрать домой.

Embed from Getty Images

Дэнни Уэббер печалился не только из-за мрачных интерьеров, но и из-за напряженного графика. «В понедельник утром – занятия в школе, днем – тренировка. Во вторник тренировка с утра, а уроки днем. В среду весь день в школе, поздним вечером тренировка или игра. В четверг и пятницу – школа. В пятницу еще тренировка. Если ты пропустил занятия, нагонять придется вечером. В субботу воспитанники едут смотреть матч взрослых команд. В воскресенье утром – игра. Если повезет, днем можно выбраться в близлежащий Телфорд и сходить в кино. Скучать было некогда», – описал быт и учебу нападающий.

Embed from Getty Images

Подростков поднимали в 6:45, они завтракали, заправляли постель, убирались, чистили бутсы и переодевались в школьную форму – еще один признак престижности. Через час после пробуждения футболисты садились на автобус, который вез их на уроки. Там они учились с обычными ребятами из соседнего городка Шифнал. С ними частенько вспыхивали конфликты – в основном из-за девочек, которые больше интересовались спортсменами. Те выглядели гораздо взрослее сверстников – скорее всего, из-за специфического подхода к тренировкам. Там делали акцент на силе и выносливости и только к концу 1990-х переключились на технику и тактику.

Чтобы попасть в футбольный Хогвартс, вам понадобится маховик времени. Школу закрыли в 1999-м, а сегодня здесь проводят свадьбы

Футбольная академия просуществовала 15 лет. Ее закрыли из-за принятого в 1997-м правила: тогда техническим директором Футбольной ассоциации стал Говард Уилкинсон, который ратовал за унификацию системы подготовки игроков. За детско-юношеский футбол должны были отвечать клубы, поэтому школу в Лиллешел Холле следовало закрыть. 

Академия проработала еще два года. Через нее прошли 234 игрока, и некоторые считают, что не зря. Тот же Майкл Оуэн рассказывал, что Лиллешел Холл сделал из него мужчину.

Сегодня на базе особняка все еще работает тренировочный центр, открытый в 1951 году. Но крикет и фехтование теперь вынуждены соседствовать со свадебными церемониями. Если в 1990-х Лиллешел Холл делал из мальчиков мужчин, то сегодня это конвейер по превращению неженатых пар в женатые. Минимальный пакет услуг обойдется в £70 с человека. В стоимость входит приветственный бокал просекко, праздничный завтрак, площадка для фотосессии, ночевка новобрачных, красная ковровая дорожка и даже подставка для торта с ножом. Минимальное число гостей – 50 человек. В декабре в замке можно было отметить Рождество. Обед и встреча с Сантой в дубовых интерьерах стоила £22,50. 

А вот о том, что когда-то в Лиллешел Холле жили будущие звезды футбола сегодня ничего не напоминает. Когда-то здесь была табличка с именами 12 игроков сборной Англии, которые в разное время учились в академии, но несколько лет назад ее почему-то убрали.

Еще больше постов о футболе в контексте истории – в телеграм-канале His foot

Фото: lilleshallhouse.co.uk; Gettyimages.ru/ Jim Gray/Keystone, Bob Thomas / Contributor, David Kendall – PA Images / Contributor

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Необычная и мрачная академия. Но достаточно эффективная,судя по выпускникам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий