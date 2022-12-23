В Турции посадили мэра Стамбула и главного противника Эрдогана. Его любят фанаты местных топ-клубов

Три года за слово «дураки».

Главная новость Турции последних дней – приговор Экрему Имамоглу. Это мэр Стамбула и главный оппозиционер Реджепа Тайипа Эрдогана, которого отправили за решетку на три года за слово «дураки» в адрес избиркома.

Рассказываем о тесной связи политика с футболом, который в решающий момент выборов пошел на стадион.

Имамоглу начинал в гандболе, а позже стал неплохим футбольным вратарем. В клубе Северного Кипра его прозвали «Летающим мешком»

Экрем – не коренной стамбулец. Он родился в Трабзоне в 1970-м и первые годы жизни провел на востоке страны. Сначала Имамоглу заинтересовался гандболом, трижды выиграл чемпионат Турции в составе детской команды, но отцу Экрема увлечение не нравилось. Он владел бизнесом и хотел, чтобы сын получил более статусное техническое образование. Перспективного гандболиста отправили в частную трабзонскую школу Кешк – как тогда считалось, лучшую на черноморском побережье.

С гандболом пришлось завязать, но в Кешке Экрем учиться не хотел. Так он оказался в средней школе со спортивным уклоном, где и начал заниматься футболом. Будущий мэр здорово играл в воротах, что к выпуску перед ним маячил профессиональный контракт с «Себатспором». В середине 1980-х это был фрам-клуб «Трабзонспора», а материнскую команду тогда тренировал молодой Шенол Гюнеш, который в 2002-м привел сборную Турции к бронзе чемпионата мира.

Правда, старту карьеры вновь помешали родители. Они все еще надеялись, что сын станет инженером, поэтому связались с родственниками на Северном Кипре. Там жил дядя Али, у которого были связи в Восточно-Средиземноморском университете. Экрем поступил на факультет гражданского строительства, но тут же перевелся на направление «связи с общественностью» в Американском университете Гирне – городе на северном побережье Кипра, который греки называют Кириния.

С футболом он не попрощался. Его взяли в «Тюрк Окаджи Лимасол», команду высшей лиги Турецкой республики Северного Кипра – государства, непризнанного никем, кроме Анкары. Клуб появился еще в 1952 году и поначалу действительно базировался в Лимасоле, но после разделения острова переехал в Гирне.

В «Тюрк Окажи» будущий мэр Стамбула провел год. В сезоне-1989/1990 Имамоглу финишировал шестым в чемпионате Северного Кипра (при десяти участниках) и заработал прозвище «Летающий мешок». Возможно, оно связано с мешковатой формой игрока.

В 1990-м Экрем покинул клуб, потому что опять поменял вуз. Он перевелся в Стамбульский университет, где изучал деловое администрирование. На этом карьера игрока закончилась, но в футбол он вернулся в 2002-м, когда ненадолго вошел в совет директоров «Трабзонспора» – при нем команда взяла Кубок Турции.

В 2019-м Имамоглу выиграл выборы мэра, но избирком долго не подводил итоги. За поддержкой политик пошел на стадион

Имамоглу – член Республиканской народной партии. Движение придерживается левоцентристских идей, а его основателем был Мустафа Кемаль Ататюрк – главная политическая фигура в новейшей истории Турции. Считается, что Экрем проникся симпатией к социал-демократам еще на Кипре.

В начале 2000-х партия предлагала ему стать кандидатом на пост главы Бейликдюзю – одного из районов европейской части Стамбула. Но тогда он еще работал в «Трабзонспоре» и не планировал уходить. Лишь в 2014-м политик наконец поучаствовал в выборах и набрал почти 51% голосов. Через пять лет глава Бейликдюзю претендовал уже на главный пост Стамбула. Его соперником был экс-премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, которого выдвинуло объединение партий «Народный альянс», поддерживающее также Реджепа Эрдогана.

Выборы прошли 31 марта 2019 года, но итоги не подводили больше двух недель. За оппозиционного кандидата проголосовало на 23 тысячи человек больше, то есть перевес был меньше 1%. Йылдырым требовал пересчета и заявлял о фальсификациях. 3 апреля избирком согласился перепроверить протоколы и вскоре объявил о сокращении разрыва до 13 тысяч. Реджеп Эрдоган заявил, что для 15-миллионного города это слишком маленький перевес.

Пока шел подсчет, команда Йылдырыма развесила по Стамбулу плакаты, где говорилось о победе их кандидата. Имамоглу же пошел на стадион: 13 апреля он побывал на матче «Бешикташ» – «Истанбул Башакшехир», почти все трибуны скандировали имя Имамоглу и требовали признать его победу на выборах. К слову, «Бешикташ» в тот вечер победил, что тоже огорчило президента и провластного кандидата, ведь «Башакшехир» считается футбольным проектом Эрдогана.

Симпатии болельщиков (причем не только «Бешикташа», но и двух других клубов большой тройки, «Фенербахче» и «Галатасарая») к Йылдырыму связаны с событиями 2013 года. Тогда в мае и июне Стамбул охватили протесты из-за вырубки деревьев в парке Гези. В ядре митингующих были в том числе фанаты, которые поплатились за это внедрением турецкого аналога Fan ID. В столкновениях с полицией погибли 10 человек, Имамоглу не остался в стороне. Он тоже участвовал в протестах, призывал выходить на улицу и много писал о происходящем в твиттере. Спустя пять лет Экрем не растерял политический капитал, а воспользовался им на выборах мэра Стамбула.

Правда, чтобы добиться поста, провластного кандидата пришлось одолеть дважды. 17 апреля городской избирком признал оппозиционера победителем, он даже принял присягу, но 6 мая Центральная избирательная комиссия под давлением Эрдогана аннулировала результаты голосования. Новые выборы назначили на 23 июня: на этот раз Имамоглу победил с гораздо более существенным перевесом: 54% против 45%.

Правда, на днях президент все же добился отстранения мэра Стамбула. 14 декабря суд приговорил Имамоглу к трем годам лишения свободы за всего лишь одно слово. В 2019-м, после аннулирования результатов выборов, он назвал членов Центральной избирательной комиссии «дураками». По турецким законам за оскорбление власти полагается наказание до четырех лет лишения свободы. Это значит, что главный оппозиционный политик страны не сможет участвовать в выборах президента в 2023-м.

Эрдоган тоже играл в футбол и тоже получил прозвище – «имам Беккенбауэр» А еще рассказывал, что им интересовался «Фенербахче» (ну конечно!)

Интерес действующего президента Турции к футболу не ограничивается патронажем «Башакшехиру». Эрдоган сам когда-то выходил на поле в футболке «Камьялтиспора» – фарм-клуба «Касымпаши». Позже он выступал за любительскую команду стамбульского управления трамваев и фуникулеров.

Эрдоган был защитником, а еще считался весьма набожным молодым человеком. В футболе ему дали прозвище «имамам Беккенбауэр», так президента иногда называют до сих пор. Например, в мае 2022 года турецкий телеканал Sol TV выпустил сюжет об Экреме Имамоглу и его противостоянии с Реджепом Эрдоганом. Ролик называется «Летающий мешок против имама Беккенбауэра».

Как и Имамоглу, Эрдоган искал сторонников среди болельщиков. В 2003 году он сам был мэром Стамбула и боролся за пост премьер-министра. Тогда Реджеп заявил, что в 1979-м его якобы звали в «Фенербахче». Правда, утверждение звучит сомнительно, и нет ни одного свидетельства, что защитник-любитель Эрдоган действительно мог стать футболистом «Фенера».

Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath, Kayhan Ozer/Anadolu Agency; globallookpress.com/Onur Dogman