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В Турции посадили мэра Стамбула и главного противника Эрдогана. Его любят фанаты местных топ-клубов

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Три года за слово «дураки».

Главная новость Турции последних дней – приговор Экрему Имамоглу. Это мэр Стамбула и главный оппозиционер Реджепа Тайипа Эрдогана, которого отправили за решетку на три года за слово «дураки» в адрес избиркома.

Рассказываем о тесной связи политика с футболом, который в решающий момент выборов пошел на стадион.

Имамоглу начинал в гандболе, а позже стал неплохим футбольным вратарем. В клубе Северного Кипра его прозвали «Летающим мешком»

Экрем – не коренной стамбулец. Он родился в Трабзоне в 1970-м и первые годы жизни провел на востоке страны. Сначала Имамоглу заинтересовался гандболом, трижды выиграл чемпионат Турции в составе детской команды, но отцу Экрема увлечение не нравилось. Он владел бизнесом и хотел, чтобы сын получил более статусное техническое образование. Перспективного гандболиста отправили в частную трабзонскую школу Кешк – как тогда считалось, лучшую на черноморском побережье. 

С гандболом пришлось завязать, но в Кешке Экрем учиться не хотел. Так он оказался в средней школе со спортивным уклоном, где и начал заниматься футболом. Будущий мэр здорово играл в воротах, что к выпуску перед ним маячил профессиональный контракт с «Себатспором». В середине 1980-х это был фрам-клуб «Трабзонспора», а материнскую команду тогда тренировал молодой Шенол Гюнеш, который в 2002-м привел сборную Турции к бронзе чемпионата мира.  

Правда, старту карьеры вновь помешали родители. Они все еще надеялись, что сын станет инженером, поэтому связались с родственниками на Северном Кипре. Там жил дядя Али, у которого были связи в Восточно-Средиземноморском университете. Экрем поступил на факультет гражданского строительства, но тут же перевелся на направление «связи с общественностью» в Американском университете Гирне – городе на северном побережье Кипра, который греки называют Кириния.

С футболом он не попрощался. Его взяли в «Тюрк Окаджи Лимасол», команду высшей лиги Турецкой республики Северного Кипра – государства, непризнанного никем, кроме Анкары. Клуб появился еще в 1952 году и поначалу действительно базировался в Лимасоле, но после разделения острова переехал в Гирне. 

В «Тюрк Окажи» будущий мэр Стамбула провел год. В сезоне-1989/1990 Имамоглу финишировал шестым в чемпионате Северного Кипра (при десяти участниках) и заработал прозвище «Летающий мешок». Возможно, оно связано с мешковатой формой игрока.

В 1990-м Экрем покинул клуб, потому что опять поменял вуз. Он перевелся в Стамбульский университет, где изучал деловое администрирование. На этом карьера игрока закончилась, но в футбол он вернулся в 2002-м, когда ненадолго вошел в совет директоров «Трабзонспора» –  при нем команда взяла Кубок Турции.

В 2019-м Имамоглу выиграл выборы мэра, но избирком долго не подводил итоги. За поддержкой политик пошел на стадион

Имамоглу – член Республиканской народной партии. Движение придерживается левоцентристских идей, а его основателем был Мустафа Кемаль Ататюрк – главная политическая фигура в новейшей истории Турции. Считается, что Экрем проникся симпатией к социал-демократам еще на Кипре.

 

В начале 2000-х партия предлагала ему стать кандидатом на пост главы Бейликдюзю – одного из районов европейской части Стамбула. Но тогда он еще работал в «Трабзонспоре» и не планировал уходить. Лишь в 2014-м  политик наконец поучаствовал в выборах и набрал почти 51% голосов. Через пять лет глава Бейликдюзю претендовал уже на главный пост Стамбула. Его соперником был экс-премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, которого выдвинуло объединение партий «Народный альянс», поддерживающее также Реджепа Эрдогана.

Выборы прошли 31 марта 2019 года, но итоги не подводили больше двух недель. За оппозиционного кандидата проголосовало на 23 тысячи человек больше, то есть перевес был меньше 1%. Йылдырым требовал пересчета и заявлял о фальсификациях. 3 апреля избирком согласился перепроверить протоколы и вскоре объявил о сокращении разрыва до 13 тысяч. Реджеп Эрдоган заявил, что для 15-миллионного города это слишком маленький перевес. 

Пока шел подсчет, команда Йылдырыма развесила по Стамбулу плакаты, где говорилось о победе их кандидата. Имамоглу же пошел на стадион: 13 апреля он побывал на матче «Бешикташ» – «Истанбул Башакшехир», почти все трибуны скандировали имя Имамоглу и требовали признать его победу на выборах. К слову, «Бешикташ» в тот вечер победил, что тоже огорчило президента и провластного кандидата, ведь «Башакшехир» считается футбольным проектом Эрдогана

Симпатии болельщиков (причем не только «Бешикташа», но и двух других клубов большой тройки, «Фенербахче» и «Галатасарая») к Йылдырыму связаны с событиями 2013 года. Тогда в мае и июне Стамбул охватили протесты из-за вырубки деревьев в парке Гези. В ядре митингующих были в том числе фанаты, которые поплатились за это внедрением турецкого аналога Fan ID. В столкновениях с полицией погибли 10 человек, Имамоглу не остался в стороне. Он тоже участвовал в протестах, призывал выходить на улицу и много писал о происходящем в твиттере. Спустя пять лет Экрем не растерял политический капитал, а воспользовался им на выборах мэра Стамбула.

Правда, чтобы добиться поста, провластного кандидата пришлось одолеть дважды. 17 апреля городской избирком признал оппозиционера победителем, он даже принял присягу, но 6 мая Центральная избирательная комиссия под давлением Эрдогана аннулировала результаты голосования. Новые выборы назначили на 23 июня: на этот раз Имамоглу победил с гораздо более существенным перевесом: 54% против 45%. 

Правда, на днях президент все же добился отстранения мэра Стамбула. 14 декабря суд приговорил Имамоглу к трем годам лишения свободы за всего лишь одно слово. В 2019-м, после аннулирования результатов выборов, он назвал членов Центральной избирательной комиссии «дураками». По турецким законам за оскорбление власти полагается наказание до четырех лет лишения свободы. Это значит, что главный оппозиционный политик страны не сможет участвовать в выборах президента в 2023-м. 

Эрдоган тоже играл в футбол и тоже получил прозвище – «имам Беккенбауэр» А еще рассказывал, что им интересовался «Фенербахче» (ну конечно!)

Интерес действующего президента Турции к футболу не ограничивается патронажем «Башакшехиру». Эрдоган сам когда-то выходил на поле в футболке «Камьялтиспора» – фарм-клуба «Касымпаши». Позже он выступал за любительскую команду стамбульского управления трамваев и фуникулеров. 

Эрдоган был защитником, а еще считался весьма набожным молодым человеком. В футболе ему дали прозвище «имамам Беккенбауэр», так президента иногда называют до сих пор. Например, в мае 2022 года турецкий телеканал Sol TV выпустил сюжет об Экреме Имамоглу и его противостоянии с Реджепом Эрдоганом. Ролик называется «Летающий мешок против имама Беккенбауэра».

Как и Имамоглу, Эрдоган искал сторонников среди болельщиков. В 2003 году он сам был мэром Стамбула и боролся за пост премьер-министра. Тогда Реджеп заявил, что в 1979-м его якобы звали в «Фенербахче». Правда, утверждение звучит сомнительно, и нет ни одного свидетельства, что защитник-любитель Эрдоган действительно мог стать футболистом «Фенера». 

Чемпионом Турции стал клуб, который называют политпроектом Эрдогана. У них худшая посещаемость в лиге

Турция ввела Fan ID после волнений 2013 года. Спонсоры уходили, фанаты протестовали, но потом все смирились

Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath, Kayhan Ozer/Anadolu Agency; globallookpress.com/Onur Dogman

61 комментарий

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S.A.N.
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Если этот мужик заручился поддержкой футбольных фанатов, то удивительно, что он еще не "разбился в автокатастрофе", всё же лояльные ультрас в руках оппозиции и олигархов могут очень большие проблемы создать. Либеральничает Эрдоган... Очередная пугалка для "цивилизованного сообщества", а не тру-диктатор(
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Ruslan Armavir
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну то, что Турция усилиями Эрдогана превращается из самой светской мусульманской страны в очередную ближневосточную страну религиозных фанатиков - это далеко не новость. При этом в экономике господин Эрдоган, как и его российский коллега, похвастать ничем особо не может. Для этого нужно обладать и знаниями и умениями
Мисьё ты полный дол.баеб)) ничего что при Путине -Россия что при Эрдогане Турция чисто народ никогда не жили лучше чисто по благосостоянию.. клоун ты 🤡.. свои либеральные штучки безмозглые якобы экономика страдает итд посмотри на Россию все завалено жратвой одеждой и у семьи по несколько квартиры и машины и тоже самое в Турции все одеты обуты сыты хорошие у всех гаджеты и тачки.. эти сопли про экономику в разрухе оставь для зумеров сра.них
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romankoucher
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По замашкам напоминает одного усатого ,типа, президента
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trashbox
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Ответ Evgeny Trifonov
А что в России при Путине была инфляция под 100% годовых когда то? Сам не люблю нынешнюю власть но сравнивать турецкую экономику и российскую, просто бред. Но молодец плюсиков собрал у мамкиных либералов.
Да тут не столько "либералы", сколько вполне себе платная ципсота на сайте прописалась - и уже давно.
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trashbox
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Ответ Arthurino
И точно так же грозятся «вернуть» в родную гавань весь Кипр, север Сирии и греческие острова Эгейского моря. У всех диктатур один путь и один конец
Именно, как и у тех, которые грозятся "вернуть" Крым и Донбасс, бгг
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disa66
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А официальная версия какая?
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Jan Vorontsov
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Ответ Денис Давыдов
Поразительно конечно что мэром столицы страны был главный противник президента. Как если бы Навальный выиграл выборы мэра Москвы 😂 Ну ваще это отвратительно, Эрдоган такой же диктатор как и Пу.
Так и Лужков был мэром Москвы до 2010, хотя в какой-то момент пытался сам власть взять в тандеме с Примаковым. Просто у турков сейчас как раз где-то 2010.
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barsiksimba
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Спортс - точно спортивный ресурс?
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Денис Давыдов
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Поразительно конечно что мэром столицы страны был главный противник президента.

Как если бы Навальный выиграл выборы мэра Москвы 😂
Ну ваще это отвратительно, Эрдоган такой же диктатор как и Пу.
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Evgeny Trifonov
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Ответ Pikachu Pikachu
Никаких серьезных санкций в отношении России на протяжении 9 лет нет, не надо врать. Я не мог съезжать с темы инфляции, так как я ее не поднимал. Я указал на бездарную экономическую политику обоих. Она, естественно, различна у обеих стран, так как вводные данные различны. То, что ты привел в пример, это классическая логическая ошибка - ошибка выжившего. Да, вся страна не работает, один Евгеша Трофимов работает. Статистика - вещь упрямая.
Ты даже не в состоянии фамилию прочитать, это о многом говорит. Все деловые журналы и газеты называют руководство Центробанка и Минфина России высыкопрофессиональными специалистами. Но ноунейм по имени персонажа японского мультфильма конечно виднее.
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Pigmalion
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Ответ Павел Мельников
Так-то не хочется уточнять, что веками это был всё-таки православный собор с православными и католическими службами, а уже только потом мечеть. Правда, современный музей, сочетающий элементы всех эпох отдали не под "условное молельное место", а под мусульманское, которое предусматривает существенные интерьерные изменения и запрет посещения для немусульман во время ритуалов.
Был давно, да. Но сейчас сколько в Стамбуле православных, процент хоть наберется? А сама мечеть открыта для посещения людям всех конфессий, да, не во время ритуалов.
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Павел Мельников
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Ответ yderpt
Ну срок не срок, но приговор есть: https://74.ru/text/world/2022/12/20/71912753/
Да то настоящая демократия, ничего вы не понимаете. Не надо только вспоминать, что раньше вообще не трогали, или на нoд показывать, который часами корячится со своими разрешёнными (и охраняемыми) пикетами. И у всех всё хорошо будет.
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maxromanov84@mail.ru
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Ответ Romuliq
когда в последний раз такое было в сша? маргиналов в капитолии только не приплетай) потом расскажи, чем закончились антивоенные митинги в рф
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Ответ Arty Novikoff
Очередной набег бесноватых небратьев и белопальтошников на ветку. Кого это в России сажали за слово "дураки" ?
За слово дураки не сажали, а вот за слово в..на 7 лет дали
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Evgeny Trifonov
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Ответ VMX1389
В России совсем другая экономика, серьезно отличается от турецкой, но да у нас Эльвира Сахипзадовна, в период высокой инфляции поднимает ставки, а не опускают, как в Турции, там правда из-за "Дешевых денег" растет экономика, но в ущерб простым людям
Любой Центробанк где есть мозг, при инфляции поднимает ставку. Например фрс и ецб тем же занимаются сейчас.
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Ответ Гюрза21
Для этого нужно умение лизать пятую точку заокеанского гегемона.
Кто о чем, а поцреотня о задницах.
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Ответ Evgeny Trifonov
Ну наверное потому что 9 лет санкции. Как ты быстро съехал с темы инфляция на тему мало газа и нефти у Турции. Ну так работай и доход будет расти, а не коментарии оставляй мамкин экономист. Лично мой доход последние 10 лет только растёт, мне как то путин не мешает
Никаких серьезных санкций в отношении России на протяжении 9 лет нет, не надо врать. Я не мог съезжать с темы инфляции, так как я ее не поднимал. Я указал на бездарную экономическую политику обоих. Она, естественно, различна у обеих стран, так как вводные данные различны.
То, что ты привел в пример, это классическая логическая ошибка - ошибка выжившего. Да, вся страна не работает, один Евгеша Трофимов работает. Статистика - вещь упрямая.
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igor nn
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Гюрза21
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну то, что Турция усилиями Эрдогана превращается из самой светской мусульманской страны в очередную ближневосточную страну религиозных фанатиков - это далеко не новость. При этом в экономике господин Эрдоган, как и его российский коллега, похвастать ничем особо не может. Для этого нужно обладать и знаниями и умениями
Для этого нужно умение лизать пятую точку заокеанского гегемона.
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VMX1389
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Ответ Evgeny Trifonov
А что в России при Путине была инфляция под 100% годовых когда то? Сам не люблю нынешнюю власть но сравнивать турецкую экономику и российскую, просто бред. Но молодец плюсиков собрал у мамкиных либералов.
В России совсем другая экономика, серьезно отличается от турецкой, но да у нас Эльвира Сахипзадовна, в период высокой инфляции поднимает ставки, а не опускают, как в Турции, там правда из-за "Дешевых денег" растет экономика, но в ущерб простым людям
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yderpt
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Ответ Arty Novikoff
Дали реальный срок и посадили за слово "вобла" ? Можно ссылку ?
Ну срок не срок, но приговор есть:

https://74.ru/text/world/2022/12/20/71912753/
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Evgeny Trifonov
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Сравнивать действительно некорректно, так как в Турции нет ни нефти, ни газа. Посмотрел бы я на успехи Путина при таких вводных данных, если даже с нефтегазовыми доходами реальные доходы населения падают уже девять лет подряд.
Ну наверное потому что 9 лет санкции. Как ты быстро съехал с темы инфляция на тему мало газа и нефти у Турции. Ну так работай и доход будет расти, а не коментарии оставляй мамкин экономист. Лично мой доход последние 10 лет только растёт, мне как то путин не мешает
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VMX1389
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Ответ Pikachu Pikachu
Ну то, что Турция усилиями Эрдогана превращается из самой светской мусульманской страны в очередную ближневосточную страну религиозных фанатиков - это далеко не новость. При этом в экономике господин Эрдоган, как и его российский коллега, похвастать ничем особо не может. Для этого нужно обладать и знаниями и умениями
Ну так понижать постоянно ставку, разгоняя инфляцию, и инфляционное давление, все в угоду крупному бизнесу, а народу сойдет и пантюркизм, и Ислам
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Павел Мельников
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Ответ Pigmalion
Отдать собор/мечеть под молельное место - это ужасно. Хуже этого только в кинотеатрах кино показывать. Полный развал культуры.
Так-то не хочется уточнять, что веками это был всё-таки православный собор с православными и католическими службами, а уже только потом мечеть. Правда, современный музей, сочетающий элементы всех эпох отдали не под "условное молельное место", а под мусульманское, которое предусматривает существенные интерьерные изменения и запрет посещения для немусульман во время ритуалов.
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Sjølle II
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Ответ Алексей Полиенков
Почему турки это полоумное ничтожество Эрдогана терпят? Он же им и экономику разрушил, и политических оппонентов своих по беспределу пересажал, и основополагающие принципы государственного устройства, заложенные Ататюрком, порушил...
Причины те же. Страх, репрессии, и лидеры оппозиции в политическом заключении или изгнании.

На самом деле, для поднятия рейтинга, Эрдоган может тоже затеять маленькую победоносную войну с соседом. С Грецией. Если если основной его план в виде посредника мира между Украиной и Россией провалится. Уж очень он хочет нобелевскую премию мира. Она ему выиграет много рейтинга. Так что, 2023-й может быть еще "веселее" 2022-го
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