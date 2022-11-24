У одного из островов Ла-Манша сразу две футбольные сборные. Как так вышло?

Экскурсия по рекам и каналам.

Ла-Манш или Английский канал – символ вечного соперничества Британии и Франции. Веками он разделял народы, а теперь это важнейшая транспортная артерия Европы. Рассказываем, как возник пролив и почему у одного из островов Ла-Манша сразу две футбольные сборные.

На месте Ла-Манша когда-то протекала река. Она питала Атлантику талой водой гигантского ледника

Ученые обсуждают происхождение пролива десятилетиями, но в XXI веке специалисты из Кембриджа предложили наиболее правдоподобную теорию. По их мнению, почти полмиллиона лет назад острова были частью континентальной Европы. Единственная водная преграда, которая разделяла современные Англию и Францию, – это древняя река. Остатки старого русла ученые нашли на дне Бискайского залива.

Реку подпитывал огромный ледник, простиравшийся от Кольского полуострова до Северного Моря. В нее также впадали Рейн, Темза и Сена, и весь этот колоссальный объем воды шел в Атлантический океан. Когда на Земле устанавливался более суровый климат, река мелела. Насчитывается как минимум три ледниковых периода – около 450 тысяч лет назад, 160 тысяч, а также в промежутке между 90 и 30 тысячами. В это время река была менее полноводной, через нее перемещались люди и животные.

Таяние ледника привело к повышению уровня океана. Перешеек затапливался все сильнее и примерно 12 тысяч лет назад окончательно исчез. С этого момента Британия стала островом.

Дорогу под проливом предлагали построить еще при Наполеоне. А во время Второй мировой в Англии ходили слухи, что тоннель копает Гитлер

В античные времена по обе стороны пролива жили кельтские племена. Тех, что обитали в нынешней Франции, римляне называли галлами, их северных соседей – бриттами, но с точки зрения культуры и языка они были очень похожи. Поэтому, когда Гай Юлий Цезарь в I веке до н. э. отправился в поход против галлов, их поддержали кельты из нынешней Англии. В отместку римляне снарядили две экспедиции через Ла-Манш. Во время первой флот Цезаря изрядно потрепали буря и прилив. В Средиземном море уровень воды колеблется не так значительно, как в Северном, так что приливная волна застала захватчиков врасплох.

Вопрос о том, как быстро и безопасно пересечь пролив, оставался актуальным и много веков спустя. Его разрешили только в 1994 году, когда открылся Евротоннель. Но идея соединить остров и континент подземной дорогой появилась почти на 200 лет раньше. В 1802 году французский инженер Альбер Матье-Фавье представил проект тоннеля для гужевых повозок. В центре пролива между Дувром и Кале (расстояние между ними всего 37 километров) должен был появиться насыпной остров, который бы служил перевалочным пунктом для смены лошадей. В начале XIX века построить такой тоннель было невозможно не и с технической, и с политической точек зрения. Из-за Наполеоновских войн англичане только радовались, что их от французов отделяет Ла-Манш.

Но об амбициозной идее не забыли. Через несколько десятилетий в Европе началось активное строительство железных дорог, и поезд, который связал бы Париж и Лондон, появился в одном из проектов. В 1856-м более-менее продуманное предложение озвучил француз Эме Томе де Гамон. Он подсчитал, что строительство тоннеля обойдется в 7 млн британских фунтов (сегодня с учетом инфляции – 891 млн). Проект понравился Наполеону III, а в 1867-м строительство одобрила королева Виктория. Правда, через три года Франция проиграла войну Пруссии, в Париже громыхнула очередная революция и о железной дороге снова забыли. Тем не менее Эме Томе де Гамона сегодня называют отцом тоннеля под Ла-Маншем.

Через 10 лет работы все же начались. С французской и британской стороны прорыли по отрезку в 1700 и 1900 метров. Однако в Англии нашлись противники тоннеля: они заявили, что он подорвет обороноспособность страны.

В первой половине XX века предложения построить подземный путь чаще звучали уже в Британии. В 1920-х прорыть тоннель предлагали премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, а позже – будущий глава правительства Уинстон Черчилль. В 1940-м, когда Франция капитулировала перед Третьим рейхом, в Англии вновь порадовались, что никакого тоннеля нет. Правда, на островах ходили слухи, что Гитлер обязательно воспользуется близостью Дувра и уже отдал приказ прокопать тоннель. Военный историк Уильям Бройер в одной из работ писал об оценках британского лейтенанта по фамилии Гудфеллоу: он подсчитал, что немцам понадобится 18 месяцев, чтобы прорыть путь под каналом силами тысяч заключенных и военнопленных.

Тоннель мог быть не железнодорожным, а автомобильным. Другой проект вообще предполагал строительство моста

После Второй мировой разговоры о тоннеле вновь утихли. Европа восстанавливалась, денег не хватало, а авиация казалась более перспективным направлением для пассажирских перевозок. К проекту вернулись в 1960-х, на этот раз, как многим казалось, – серьезно. В 1974-м снова начали копать, но работы опять внезапно остановились. Власть в Британии была в руках лейбористов – они и так увеличили госрасходы примерно на все, поэтому опасались, что многомиллионный тоннель будет не по карману.

Зато идея прямого сухопутного сообщения понравилась консерваторам. В 1980-х премьер-министр Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран договорились связать страны. В 1985-м провели конкурс, но железнодорожный тоннель стал лишь одной из опций.

Другой концепт предполагал строительство подвесного моста с пролетами в пять километров. Еще один проект включал насыпные острова с тоннелями и мостами между ними. Четвертый вариант – это автомобильная дорога под проливом с торчащими из-под воды вышками для выхлопов.

Через год Британия и Франция утвердили первый вариант. Мнение паромных компаний, который обслуживали перевозку из Дувра в Кале и протестовали против строительства, не учли. Стоимость работ повышалась несколько раз и в итоге достигла 4,65 млрд фунтов (сейчас это почти 9 млрд).

В 1990-м прокладчики тоннелей с разных сторон соединились в середине пути, а еще спустя четыре года движение под Ла-Маншем официально открыли. Оператором пассажирских перевозок стала компания Eurostar. Путь из Лондона в Париж сегодня занимает около двух часов и стоит примерно как путешествие из Москвы в Петербург на «Сапсане». Из столицы Англии можно также добраться в Брюссель и Амстердам.

Хотя Евротоннель рассчитан на железнодорожные перевозки, им пользуются и автомобилисты. Внутрь специальных вагонов заезжают не только машины, но также автобусы и даже грузовики.

В проливе находятся коронные земли – наследие эпохи Вильгельма Завоевателя. Один из островов просит ФИФА признать их сборную

Если из Англии теперь можно быстро и легко добраться до Франции, то жители Нормандских островов по-прежнему пользуются паромом. Архипелаг находится у берегов Франции, но является коронным владением британского монарха.

Так повелось еще с XI века, когда нормандский герцог Вильгельм покорил Англию (за что его прозвали Завоевателем). Объединенное королевство потеряло владения во Франции через 200 лет – при Иоанне Безземельном, – но острова сохранило за собой. Периодически их вновь захватывали (например, они были оккупированы Германией при Гитлере), но каждый раз Лондон их возвращал.

Официально Нормандские острова Джерси и Гернси не входят в Соединенное Королевство. Их статус соответствует острову Мэн в Ирландском море, что означает определенную автономность. На Гернси и Джерси чеканят собственные фунты (причем у каждого свои), которыми можно расплачиваться и в Великобритании по курсу один к одному. Также Джерси проводит самостоятельную налоговую политику, и это привлекает довольно много компаний.

В футболе архипелаг тоже стоит обособленно. Местные Ассоциации не входят в ФИФА, причем Гернси туда и не стремится. На острове больше 10 лет существует клуб (так и называется – «Гернси»), который вписан в английскую футбольную пирамиду и сейчас играет в восьмом по силе дивизионе.

А вот Джерси пытается интегрироваться в большой футбол на уровне сборной. После того, как УЕФА и ФИФА допустили Гибралтар к своим турнирам, чиновники Джерси тоже захотели официальный статус. Ей отказали, заявив, что после признания Гибралтара правила изменились, и теперь статус могут получить только независимые страны. Джерси подал иск в Спортивный суд в Лозанне, но проиграл – против выступили даже англичане.

После этого в Ассоциации футбола Джерси случился раскол. Сборная продолжила играть товарищеские матчи, но в 2018-м один из бывших игроков Джеймс Скотт создал еще одну команду – сборную прихода Джерси. Он заявил ее в ConIFA – Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций. Она объединяет сборные непризнанных или частично признанных государств и автономных территорий и проводит для них турниры.

Правда, через два года сборная прихода Джерси покинула ConIFA и переметнулась в похожую федерацию – World Unity Football Alliance. Из Европы там еще команды графств Йоркшира и Суррея.

Фото: East News/Alexis G. / Photo12 via AFP, RIEGER Bertrand / Hemis via AFP; commons.wikimedia.org/Wellcome Collection gallery, hu.wikipedia/Tambo, Xtrememachineuk; facebook.com/JerseyFA