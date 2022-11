Pele’s Soccer – прадед FIFA из начала 80-х. Тогда Пеле стал первой звездой на обложке компьютерной игры

Дуем на пыльные картриджи.

FIFA 23 бьет рекорды по продажам – более 10 миллионов покупок и скачиваний только за первую неделю. Самое время вспомнить, с чего все начиналось: видеоигра Pele’s Soccer во многом опередила время – породила целый жанр и вывела рекламную кампанию на новый уровень.

В Pele’s Soccer игрок мог контролировать мяч, строить комбинации, а за голы его вознаграждали салютами. Это был прорыв

Если сегодня консольный рынок делят Microsoft, Sony и Nintendo, то в начале 1980-х главной была компания Atari с приставкой Video Computer System (позже ее переименовали в Atari 2600). Она вышла в 1977 году и считается главным гаджетом второго поколения игровых систем (нынешние консоли – девятое поколение по счету).

Графика рубежа 1970-1980-х по сегодняшним меркам выглядит скудно, но по сравнению с предыдущим поколением она сделала огромный рывок. Первой приставкой в истории была Magnavox Odyssey, выпущенная в 1972-м, и ее вряд ли можно назвать полноценным компьютером – на плате не было ни процессора, ни памяти, а только транзисторы, отвечающие за движение точек на экране. Картриджи не хранили информацию, а лишь замыкали нужные контакты внутри устройства.

Magnavox Odyssey – первая в истории консоль

Впрочем, уже на первой консоли были спортивные симуляторы: настольный теннис, хоккей, баскетбол, футбол и другие игры. Все они работали по одному принципу: играть можно было только в паре, отбивая мяч с помощью платформы или точки, которые управлялись контроллером. Отличия между условным (очень условным!) теннисом и футболом сводились к количеству платформ и точек, а также наличию препятствий. Все игры были черно-белые, но Magnavox элегантно выкрутилась из ситуации, выпуская цветные накладки на экраны телевизора, которые имитировали фон.

Накладка на экран для игры в футбол

У Odyssey быстро появились клоны, самый известный выпустила молодая компания Atari под брендом Pong. Через пять лет вышла приставка второго поколения – Atari Video Computer System, внутри которой уже были и процессор, и память, и какая-никакая графика. Не хватало только футбола, но компания вскоре подсуетились.

Atari 2600 первое время называлась Atari VCS

Поначалу новая игра называлась Championship Soccer, она вышла в 1980 году. Там можно было играть как одному, так и в паре. Время матча регулировалось перед стартовым свистком. Также разработчики позволяли настроить сложность (всего три уровня), изменить размеры ворот и повысить скорость.

В каждой команде было по четыре футболиста, один из них – вратарь, но он управлялся компьютером. Хотя визуально игроки все еще оставались точками (пусть и цветными), в геймплейном отношении разница с первым поколением была колоссальной. На консолях Odyssey и Pong дозволялось только отбивать – без контроля мяча. А новинка от Atari предлагала совершенно новый игровой опыт: три футболиста (нападающий и два защитника) синхронно перемещались по полю, наносили удары по воротам и могли даже комбинировать.

Также появились аудиоэффекты (пока еще не музыка или шум трибун – только звуки при ударах и контроле мяча), а самые терпеливые и удачливые вознаграждались фейерверками, правда, больше похожими на скримеры. После гола экран становился черным, и на этом фоне возникали всполохи салютов.

Но, пожалуй, главное техническое новшество сегодня покажется совсем банальным. Championship Soccer – это первая домашняя видеоигра, где фон прокручивался вертикально, – раньше такое встречалось только на мощных аркадных автоматах.

Пеле стал лицом игры благодаря компании Warner, владевшей его последним клубом. Во время промо бразилец посмотрел матч сборной СССР

С точки зрения маркетинга первый настоящий футсим тоже стал прорывным. В течение нескольких месяцев игра называлась Championship Soccer, но уже в феврале 1981-го ее переименовали в Pele’s Soccer – сразу после того, как договорились с легендой. Впервые в истории на обложку поместили фотографию реального человека. До этого узнаваемые образы тоже встречались, но это были лишь вымышленные персонажи. Например, в 1979 году Atari выпустила игру по мотивам фильма «Супермен», и тогда на игроков с картриджа смотрел стилизованный портрет актера Кристофера Рифа в костюме супергероя. Годом ранее вышла игра Outlaw по вестерну с Клиентом Иствудом «Джоси Уэйлс – человек вне закона». На обложке актер отыгрывал главного персонажа фильма. Футбольный симулятор на этом фоне выделялся, ведь Пеле на упаковке был самим собой.

Бразилец стал лицом игры благодаря связям компании Atari. В 1976-м она вошла в Warner Communications – большую американскую корпорацию, которой принадлежала киностудия Warner Bros. и музыкальный концерн WEA.

Частью WEA был Atlantic Records – его еще в 1947-м основали выходцы из Турции братья Несухи и Ахмет Эртегун. Еще одним их активом был футбольный клуб «Нью-Йорк Космос», но его тоже продали Warner Communications – еще в 1972-м. За команду Североамериканской футбольной лиги как раз играл в свое время Пеле, и именно в «Космосе» в 1977-м великий бразилец завершил карьеру. К слову, у Atari был еще и проект портативной консоли Cosmos, но на рынок она не попала.

Так что договориться с нападающим оказалось не так сложно. В буклете и не скрывали, что Pele’s Soccer – это тот же самый Championship Soccer, но в новой обложке. Даже код не пришлось менять, ведь ни текста, ни логотипов игра не содержит: «Мы предложили Пеле взглянуть на наш картридж и поделиться мнением. Единственная сложность, с которой мы столкнулись, – не позволить ему играть слишком долго, чтобы он мог наконец рассказать о впечатлениях. Пеле так понравилась игра, что он решил продвигать ее лично. Вот почему она называется Pele’s Soccer. И даже самой звезде футбола не так уж просто обыграть компьютерного соперника».

Пеле уже снимался в рекламе, в том числе на старте продаж Atari 2600. В том видео также мелькали трехкратный чемпион Мировой серии бейсбола Пит Роуз и американский комедийный актер Дон Ноттс.

Позже с бразильцем снимались звезды покруче. Когда Pele’s Soccer уже появился в магазинах, нападающий отыгрывал восхищение от консоли вместе с гонщиком Формулы 1 и NASCAR Марио Андретти и легендой НБА Каримом Абдул-Джаббаром.

Пеле также поучаствовал в турне, чтобы игра продавалась в разных странах. Известно о его поездке в ФРГ в мае 1981 года: в Гамбурге он посетил местный филиал Atari, раздавал автографы и съездил в больницу, чтобы сыграть с детьми в футбольный симулятор. Там же Пеле хотел повидаться с Францем Беккенбауэром, ведь они вместе выступали за «Космос».

Организаторы почему-то не смогли договориться о встрече с «Гамбургом», за который в том сезоне играл немецкий защитник, зато они выяснили домашний адрес и попросту позвонили Францу в дверь. Он тут же согласился встретиться с Пеле, и они сыграли в приставку. По некоторым данным (официально их матч нигде не числится), бразилец победил со счетом 1:0.

Во время визита Пеле посмотрел не только виртуальный футбол: 5 мая «Гамбург» провел товарищеский матч против сборной СССР. В тот вечер чемпион мира стал свидетелем дубля Олега Блохина и гола нападающего ростовского СКА Сергея Андреева – советская команда победила 3:2.

Создатель Pele’s Soccer за всю жизнь больше не написал ни одной игры. Но он отчасти виновен в глобальном крахе рынка консолей

Над первым настоящим футбольным симулятором работал Стив Райт, один из ведущих инженеров и разработчиков Atari. Это единственная игра, которую он создал, – ему не очень нравилось писать код для индустрии развлечений.

Зато Стив стал, возможно, первым популяризатором «пасхальных яиц» – скрытых посланий от авторов. Райт работал главой одного из отделов Atari, и однажды он узнал, что его подчиненный, Уоррен Робинетт упомянул себя в скрытой комнате игры Adventure (тогда с названием игр часто не заморачивались). Авторов в то время обычно нигде не указывали, и это не нравилось Уоррену. Боссы Warner потребовали удалить комнату, но Райт встал на сторону Робинетта и предложил сделать «пасхальные яйца» фишкой. Сегодня без них сложно представить игровую индустрию.

Стив также стал автором Programmer’s Guide – подробной инструкции по написанию кода для консоли Atari. Брошюра содержала все необходимые материалы для разработчиков и открыто распространялась. Ее появление обернулось бумом видеоигр, но чуть не уничтожило рынок консолей.

На Atari 2600 выходило очень много знаковых тайтлов: Pac-Man, Space Invaders, Q*bert, Asteroids, Frogger после дебюта на аркадных автоматах перекачивали на самую продаваемую приставку поколения. И даже Марио, который уже давно стал символом Nintedo, на домашних системах сначала появился на картридже от Atari. Тогда его звали Jumpman (или по-русски Прыгун), а управлять им предлагали в игре Donkey Kong, которая также станет фирменной для японского производителя консолей.

И все же для Atari выходило слишком много плохих игр. Приставка продалась тиражом 40 млн экземпляров (скажем, PlayStation 5 пока не дотягивает до этого показателя), и разработчики пытались поскорее набить карманы. Благодаря Programmer’s Guide они быстро и без труда создавали игры, причем для выпуска новинки не требовалось ничего, кроме знаний в программировании и издателя. Никаких лицензий от Atari или уплаты комиссии – написал, выпустил, продал.

Схема работала безотказно до 1983-го, когда случился крах индустрии. Американцы все чаще разочаровывались в играх для Atari 2600 и других похожих систем, и многие поглядывали в сторону персонального компьютера. Стоимость ПК постепенно снижалась, а игры были дешевле, чем на консолях. К тому же пользователь получал нечто большее, чем просто приставку к телевизору.

Продажи Atari и картриджей упали, и в итоге целые партии оставались никому не нужны. Самый известный пример – это E.T. Игра по фильму Стивена Спилберга «Инопланетянин» вышла перед Рождеством 1982 года, но была настолько ужасна, что ее совсем никто не хотел покупать. Даже существовало поверье, что непроданный тираж E.T. закопали в пустыне где-то в Техасе. Подтверждений у этой теории не было, пока в 2013 году захоронение картриджей не нашли. Теперь коробка с игрой, побывавшая в песках на юге США считается большим раритетом и стоит несколько сотен долларов. Всего в пустыне захоронили около 700 тысяч картриджей с E.T.

Впрочем, рынок видеоигр ожил довольно быстро. Это произошло благодаря японской консоли Nintendo Entertainment System, которая вышла в том же 1983 году и стала устройством третьего поколения приставок. На родине она выглядела иначе и называлась Famicom (от Family Computer), но мы ее знаем по тайваньскому клону Dendy. А у же для консоли четвертого поколения Sega Mega Drive (а также для ПК, Super Nintendo и других систем) Electronic Arts в 1993 году выпустила FIFA International Soccer – первую игру легендарной серии. Еще больше постов о футболе в контексте истории – в телеграм-канале His foot

