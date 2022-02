В «Ф-1» розовая реконкиста: хотелки спонсоров испортили лучшую ливрею 2021-го. Идентичность команды Алонсо просто съедена

Прощай, лазурная «Альпин».

Превосходная синяя ливрея, запустившая перерождение из «Рено» в «Альпин», продержалась всего один сезон. В 2022 году французская команда получила от нового титульного спонсора BWT миллионы розовых причин для смены имиджа. Фернандо Алонсо придется брать третий титул в «Формуле-1» на интересно раскрашенном A522.

Болид-2021 вышел относительно простым, но в то же время ярким, запоминающимся и очень французским. Первая в истории ливрея «Альпин» в «Ф-1» стала лучшей по версии Sports.ru, а новая расцветка показала – с вершины можно двигаться только вниз.

BWT, напомним, была многолетним спонсором «Астон Мартин» (экс-«Рейсинг Пойнт» и «Форс-Индия») и ушла к французам вместе с руководителем конюшни Отмаром Сафнауэром. Австрийская компания предпочитает полностью окрашивать ливрею или форму своих спортивных команд в розовый, однако после трансформации «Рейсинг Пойнт» в «Астон Мартин» согласилась кардинально уменьшить свое цветовое присутствие. Контракт с «Альпин», очевидно, предполагал своеобразную розовую реконкисту в «Ф-1».

Так что перед дизайнером стояла фактически невыполнимая задача: сохранить идентичность команды, скрестив ее с фирменным цветом. Другими словами, вписать розовый (много розового!) в уже сформированную, классную ливрею, выстроенную вокруг цветов национального флага и литеры A. Еще и Castrol со своим зеленым попросил больше места – в итоге вышло нечто крайне разноцветное и эклектичное. Большое, но изящное имя «Альпин» на боку болида попросили подвинуться к заднему колесу (посторонись – BWT идет!), флаг Франции урезали, а букву A, державшую ее, и вовсе вытолкнули с машины.

Комбинезоны, кстати, менее пестрые. Очевидно, хотели различий с «Рейсинг Поинт», поэтому сделали синее полотно с большой розовой вставкой и много мелких белых деталей. И синий, и розовый – спонсорские цвета. Комбинезоны не соотносятся с болидом (впрочем, как и в прошлом году). Зато очень узнаваем BWT.

