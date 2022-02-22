В «Ф-1» розовая реконкиста: хотелки спонсоров испортили лучшую ливрею 2021-го. Идентичность команды Алонсо просто съедена

Прощай, лазурная «Альпин».

Превосходная синяя ливрея, запустившая перерождение из «Рено» в «Альпин», продержалась всего один сезон. В 2022 году французская команда получила от нового титульного спонсора BWT миллионы розовых причин для смены имиджа. Фернандо Алонсо придется брать третий титул в «Формуле-1» на интересно раскрашенном A522.

Болид-2021 вышел относительно простым, но в то же время ярким, запоминающимся и очень французским. Первая в истории ливрея «Альпин» в «Ф-1» стала лучшей по версии Sports.ru, а новая расцветка показала – с вершины можно двигаться только вниз.

BWT, напомним, была многолетним спонсором «Астон Мартин» (экс-«Рейсинг Пойнт» и «Форс-Индия») и ушла к французам вместе с руководителем конюшни Отмаром Сафнауэром. Австрийская компания предпочитает полностью окрашивать ливрею или форму своих спортивных команд в розовый, однако после трансформации «Рейсинг Пойнт» в «Астон Мартин» согласилась кардинально уменьшить свое цветовое присутствие. Контракт с «Альпин», очевидно, предполагал своеобразную розовую реконкисту в «Ф-1».

Так что перед дизайнером стояла фактически невыполнимая задача: сохранить идентичность команды, скрестив ее с фирменным цветом. Другими словами, вписать розовый (много розового!) в уже сформированную, классную ливрею, выстроенную вокруг цветов национального флага и литеры A. Еще и Castrol со своим зеленым попросил больше места – в итоге вышло нечто крайне разноцветное и эклектичное. Большое, но изящное имя «Альпин» на боку болида попросили подвинуться к заднему колесу (посторонись – BWT идет!), флаг Франции урезали, а букву A, державшую ее, и вовсе вытолкнули с машины.

Комбинезоны, кстати, менее пестрые. Очевидно, хотели различий с «Рейсинг Поинт», поэтому сделали синее полотно с большой розовой вставкой и много мелких белых деталей. И синий, и розовый – спонсорские цвета. Комбинезоны не соотносятся с болидом (впрочем, как и в прошлом году). Зато очень узнаваем BWT.

.@OconEsteban 🗣️ “I think it is the best time to be in Formula 1.”#A522Launch pic.twitter.com/0rXFi3Jkue — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 21, 2022

Проблема подобных ливрей давно известна – не остается пространства для творчества и поиска наиболее удачных решений. Спонсоры зажимают дизайнеров в жесткие рамки, настаивают на размещении логотипов и фирменных цветов в первичном виде для лучшей узнаваемости аудиторией. Шон Булл, создающий расцветки «Альпин», подтвердил эту теорию: он планировал сделать градиенты и пунктирные линии, чтобы органичнее смешать тона, но спонсоры попросили оставить свою зону нетронутой.

Однако ограничиваться лишь критикой не хочется: на самом деле A522 смотрелся бы лучше, не будь у него столь сильного предшественника. В мире, где «Альпин» появляется без предыстории, из вакуума, ливрея выглядела бы как минимум интересно – она словно объединяет противоположности. Ливрея грамотно разделена на цветовые зоны, здорово использованы черные разделительные линии, номера на плавниках стали различимее за счет белого цвета (но изгиб гребня все равно снижает узнаваемость). Любопытно решено и заднее антикрыло, подчеркивающее дуальность: сверху это розовый BWT, снизу – привычная «Альпин». Разноцветность дизайна частично уравновешивают спокойные и темные внутренние стороны закрылков, низ болида, диски и надколесные крылья. Можно сказать, Шон неплохо выкрутился, учитывая противоречивые требования всех сторон. Вспомним, как похожий трюк (смешение разных ливрей) проделала «Феррари» в 2021-м – а французский автомобиль точно не хочется обзывать «уродливым».

Но мы как болельщики «Ф-1», помнящие все болиды в карьере Эстебана Окона, видим вполне определенную картину: розовый «Рейсинг Пойнт» пожирает синюю «Альпин». Машина-2021 получилась знаковой и имела потенциал для многолетнего использования – как по-итальянски красная «Феррари», как по-британски зеленый «Астон Мартин». Если бы BWT скушал прошлогодний «Уильямс» или «Хаас», было бы не жалко!

Кстати, в итоге новый спонсор-таки «временно доел» жертву. Для первых двух Гран-при сезона подготовлена специальная ливрея.

Такая «Альпин» в чем-то даже лучше. Главный недостаток основной ливреи – большое количество оттенков, даже одного спектра: синий BWT и лазурный «Альпин», спонсорский розовый и командный красный. Это выглядит безвкусно и размывает представление о командных цветах, так что спонсорская расцветка выигрывает за счет целостности. Проблема только одна – это чистый «Рейсинг Пойнт». Ливрея коллектива из Сильверстоуна смотрелось здорово для команды, у которой по сути не было истории и устоявшегося имиджа. Идентичностью «розовых» и стала BWT.

Коллектив Алонсо и Окона в такой покраске не нуждался. Что несут в себе две новые ливреи команды (помимо любви к спонсору)? Зачем ломать так классно влившийся в «Ф-1» французский стиль? Учитывая долгосрочное партнерство между сторонами, нам остается лишь привыкать к образу новой команды-януса – BWT-«Альпин».

Фото: твиттер «Альпин»