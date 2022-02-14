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«Не понял, почему многие команды отказались играть. Сказали бы что, как и почему». Спецвыпуск сериала «Ак Барса» – о паузе в сезоне и новом Зарипове

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От редакции Sports.ru: это #СделаноВТатарстане – официальный блог хоккейного клуба «Ак Барс» на «Трибуне». Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутых постов о жизни и истории казанской команды стало больше.

Пока в КХЛ пауза, перерыв и в полноценных выпусках документального сериала «Живем хоккеем», который рассказывает о последнем сезоне Даниса Зарипова в спорте. Но в архивах осталась часть событий последнего выезда в регулярном чемпионате.

«Ак Барс» узнал о решении Лиги на взлетной полосе аэропорта Пулково.

После победы над СКА команда собиралась лететь в Ярославль на следующую игру, но еще не успела взлететь, как главному тренеру Дмитрию Квартальнову лично позвонил президент КХЛ Алексей Морозов. Менеджерам пришлось менять маршруты перелетов и просить Казань принять рейс вне расписания.

Дальше – длинная пауза и неопределенность, раз в неделю инсайды обновлялись, команды распустили игроков на неделю, а потом вернулись к тренировкам. «Ак Барс» готовился к серии плей-офф с «Сибирью», но вечером субботы Лига объявила, что пары меняются, Казань сыграет с «Авангардом», начало игр – 1 марта.

«Хотелось бы какой-то ясности»

– Мы были за то, чтобы играть и завершить регулярный чемпионат в олимпийскую паузу. – говорит Квартальнов. – Конечно, чуть-чуть удивились такому решению, но год необычный, как и прошлый – что произошло, то произошло. Будет непросто сразу после паузы начинать плей-офф, но все в одинаковых условиях. Опасение одно: дай Бог, чтобы с Олимпиады все приехали здоровые и без травм, готовыми к плей-офф.

– Я не понял, почему многие команды отказались доигрывать, это больше всего удивило. – рассказывает Александр Бурмистров. – Хотя бы ясность какую-то внесли бы, сказали, почему так. Но будет такой вот тяжелый путь у нас в этом году – сразу с трудными соперниками. Мы ждем эту серию, хотим отмазаться за прошлый сезон.

Для определения пар плей-офф Лига решила учитывать не сумму набранных очков, а их процент, потому что количество матчей у всех разное. А еще отменила осеннее техническое поражение «Салавата Юлаева» в игре с «Трактором», подняв Уфу на третье место. Так мы получили повторение прошлого финала конференции уже в первом раунде.

«Сами виноваты, будем биться до смерти»

Капитан команды Зарипов ожидаемо мудро подходит к этой ситуации:

– У нас был шанс залезть на более высокую строчку в таблице, сами не использовали игры, бездарно профукали какие-то моменты. Произошло так – мы заняли четвертое место, дальше надо выкручиваться самим. Будем работать и стараться на этот раз пройти «Авангард». Думаю, это многих раскрепостит, и дальше мы будем играть увереннее.

Как и любая другая команда, мы будем выходить и до смерти биться за победу. Неважно, попали мы на «Сибирь» или на «Авангард». Да, по-моему, «Авангард» – самый неудобный соперник для нас, но тем и лучше – сразу проявим себя с хорошей стороны, и дальше будет легче.

При этом у тренерского штаба и игроков подходы к такому сценарию плей-офф разные. Квартальнов из тех, для кого прошлогодняя серия уже не важна: «Неважно, какой соперник, мы уже и не помним прошлый год, живем сегодняшним днем». А Бурмистров представляет другую точку зрения: «Мы ждем эту серию, хотим отмазаться за прошлый сезон».

А вот Дмитрий Юдин в очередной раз доказал, что всегда остается на позитивной волне.

– А я считаю, что это крутая пауза, потому что все будут в равных условиях, у команд не будет травмированных. Можно что-то доработать, плюс товарищеские матчи есть для игровой практики.

«Столько финалов, а я каждый раз волнуюсь»

Кому пауза точно сыграла на руку, так это Зарипову. Без такого решения КХЛ он бы не смог достаточно времени посвятить важному семейному событию – у Даниса родился второй сын. Наследника назвали Диасом – по одной из версий, имя означает «яркий, излучающий свет», очень близко к Заре.

Много было поздравлений в соцсетях, звонков, сообщений. Спасибо всем большое, очень приятно, что столько внимания в нашу сторону.

– У меня столько финалов было, и каждый раз я волнуюсь, даже до тряски, – признается ветеран. – Я считаю, что это нормально – такие моменты редко бывают. Приятно, что моя жизнь пополнилась маленьким чудом, я счастлив. Будем стараться воспитать здорового, умного и успешного сына.

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