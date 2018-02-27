Только ничего не трогай! Как тайм-аут СКИФа помог «Спартаку»

После поражения в Буденновске московскому "Спартаку" было жизненно необходимо брать два очка в гостях у СКИФа в Краснодаре. Приехать с южного выезда с "баранкой" значило не только до предела осложнить борьбу за первенство в "регулярке" Суперлиги, но и поставить под серьезный вопрос сохранение второго места. Лишний раз настраивать на игру своих парней Василию Филиппову не пришлось — в команде у него люди опытные и понимающие, что к чему...

27.02. Мужчины. Суперлига. СКИФ (Краснодар) — Спартак (Москва) — 30:32 (14:13)

СКИФ: Близнов — 7, Николаенков — 6, Касаткин — 4, Свистунов — 4, Степанов — 4, Спица — 2, Воробьев — 2, Копосов — 1. Вратари: Кузнецов — 12/37 (32%), Заболотин — 0/7 (0%).

Спартак: Ковалев — 9, Цахариас — 7, Скопинцев — 5, Евдокимов — 3, Шелестюков — 3, Песков — 3, Деревень — 2. Вратари: Никулин — 11/40 (27%), Сураев — 0/1 (0%).

Лучшие игроки: Касаткин — Шелестюков.

Спарткавцы помнили неудачный для них дебют встречи с "Динамо-Виктором" и сразу постарались избежать провалов в обороне. Но от одного мини-рывка краснодарцев все-таки не убереглись. Случилось это при счете 2:0 в пользу москвичей, когда СКИФ забросил 4 мяча подряд, обеспечив себе небольшой перевес.

А дальше молодые кубанцы почти до конца тайма играли с позиции силы, что смотрелось несколько неожиданно. На каждый гол "Спартака" хозяева отвечали своим. А когда им сложно было пробиться сквозь плотную оборону подопечных Филиппова, за дело брался Николай Близнов. Дважды подряд он бросками издалека укладывал мяч точно в правую от Никиты Никулина "шестерку". Своей безумной храбростью "скифы" приручили даже госпожу Удачу. Она широко улыбнулась Дмитрию Копосову, когда мяч после его броска в штангу отскочил в пятку вратарю и затем закатился в ворота. В результате максимум, чего смог добиться один из лидеров Суперлиги, — это минимум отставания к перерыву.

Равная игра продолжилась и во второй половине. С тем отличием, что "Спартак" наконец-то избавился от роли догонявшего и пару раз вырвался вперед. Лидерство, правда, было символическим, ибо в следующих же атаках хозяева сравнивали счет. И тогда на помощь москвичам пришел… главный тренер СКИФа Олег Ходьков.

Вовремя взять тайм-аут — важное умение в тренерском деле. Но почувствовать, когда в игру вмешиваться не стоит, — это вообще высший пилотаж. На прошлогоднем молодежном чемпионате мира в четвертьфинале Россия — Дания тренер юных россиян Степан Сидорчук в "качельной" ситуации взял минутный перерыв, в котором попытался завести ребят. Закончилось это неудачей: парни вышли на концовку с трясущимися в прямом смысле руками, пропустили несколько мячей подряд, и игра была решена. Похожим образом не сложилось теперь с тайм-аутом и у СКИФа. Прошло совсем немного времени — и минимальный перевес спартаковцев превратился в "+5".

Избежать нервной концовки гостям все-таки не удалось. Значительная часть легко добытого преимущества была столь же быстро разбазарена. Пришлось "брать минуту" уже Филиппову, и тот справился со стрессом лучше краснодарского коллеги.

Рывок СКИФа был остановлен, игра в нападении приняла прежнюю стройность, а Дмитрий Ковалев вновь продемонстрировал крепчайшие нервы, забросив три пенальти подряд. Это принесло "Спартаку" важную победу и позволило сохранить преимущество перед "Чеховскими Медведями" по потерянным очкам. Теперь при прочих равных первое место "красно-белым" принесет даже ничья в Чехове.

Василий Филиппов, главный тренер "Спартака":

— В прошлом матче мы впервые проиграли, и сейчас ребята были немного скованны. Волновались. Но, даже когда СКИФ повел с разницей в четыре мяча, ни на секунду не сомневался, что все для нас сложится хорошо. Мотивация у команды была высока. Выезд в Буденновск и Краснодар — самый тяжелый в чемпионате. Не исключал, что можем и оступиться. Так и получилось. Поэтому доволен, что едем домой с двумя очками.

Положение команд: Чеховские Медведи — 31 очко (18 игр), Спартак — 28 (16), СКИФ — 22 (17), Университет-Нева — 21 (16), Динамо-Виктор — 19 (17), Каустик — 14 (17), Пермские Медведи — 14 (15), Сунгуль — 14 (15), УГНТУ-ВНЗМ — 13 (17), СГАУ-Саратов — 13 (15), Динамо — 6 (16), УОР № 2 — 1 (17).

Козлов

Фото: Василий Пономарёв (пресс-служба ГК «Спартак»)

Более подробно о проекте "Быстрый центр" можно узнать в соцсетях:

ВК: https://vk.com/handballfast

ФБ: https://www.facebook.com/handballfast

Телеграмм: https://t.me/handballfast

Твиттер: https://twitter.com/handballfast