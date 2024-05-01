«Томас, чувствуете себя старым?» Мюллер зажег в эфире CBS Sports после «Реала»

Потроллил Каррагера.

Томас Мюллер вошел в историю ЛЧ: лишь третьим после Хави и Икера Касильяса провел 150+ матчей в турнире за один клуб. Зафиналил 2:2 с «Реалом» забавным флэшем с CBS Sports.

Все детали спектакля: Тчуамени заглядывал в камеру, Мюллер троллил Каррагера, Майка Ричардс считал по-немецки

Все началось с небольшого разговора игрока с корреспондентом Петером Шмейхелем, после которого слово передали студии.

Журналистка Кейт Абдо стартовала с неловкого вопроса: «Томас, чувствуете себя старым?» Футболист успокоил: «Нет, сегодня мне было очень хорошо».

И тут же заулыбался после взгляда за кадр. Потом пояснил: «Тчуамени подслушивает нашу тактику на следующий матч». Орельен ждал очереди в интервью, но внезапно заплыл в кадр к Мюллеру.

Игроки пожали руки.

После пары вопросов Тьерри Анри по тактическим моментам включился Джейми Каррагер: англичанин поинтересовался, почему Мюллер верит в выход в финал турнира.

Мюллер ответил про уверенность в себе после побед и отличный командный дух, а потом порвал студию: «Хочу сказать, что счастлив, что понял ваш вопрос. Я боялся момента, когда вы подойдете к микрофону».

Все оценили отсылку к легендарному акценту Каррагера.

Последний вопрос задал Майка Ричардс: про прогресс Харри Кейна в немецком языке. Мюллер рассказал: «Его немецкий не так плох, как вы думаете. Может показаться, что когда забиваешь 40+ голов за сезон, не нужно учить язык, но он уже знает цифры, и это хорошо, мы довольны им».

Тут Ричардс внезапно начал громко перечислять цифры на немецком. С одного до десяти – вслух!

Томас поставил лайк.

После этого Мюллер попрощался с экспертами, Ричардс снова выделился: выкрикнул auf Wiedersehen! Tschüs! (две немецких версии «до свидания»).

Вот полная видеоверсия, часть с Мюллером заканчивается на 5:36.

CBS Sports – один из примеров спортивного ТВ. Подколы, веселье и топовые студии

Вы могли слышать об их выпусках и до этого: основная четверка собирается стабильно: Абдо, Анри, Каррагер и Ричардс. Они регулярно выдают перлы и шутит друг над другом.

Вот лишь некоторые примеры.

● В феврале 2023-го Анри в прямом эфире передачи рассказал, как планирует провести 14 февраля: «Надеюсь, когда приду домой, там меня будет кое-что ждать...» Каррагер вскочил со стула, а француз быстро добавил: «Нет, нет, я говорю о цветах и конфетах, а не о том, о чем вы подумали!»

И потом обратился к зрителям в телекамеру: «Я просто хочу сказать: счастливого дня святого Валентина мне, потому что я выгляжу так замечательно».

● В октябре 2023-го Ричардс не смог приехать на запись, но его все равно нашли: Анри позвонил по видеосвязи. Англичанин не ожидал, что это будет в прямом эфире, и ответил в одном полотенце – Тьерри дождался, пока Майка наденет хотя бы футболку, и только потом показал всем экран телефона.

Хотя Ричардс через несколько секунд все равно сбросил ее и выпалил: «Да на самом деле я просто хотел сказать, мне очень жаль [что не смог приехать на съемки]».

● Добрый стеб над Майкой – особенная фишка программы. Кейт Абдо делала это уже дважды.

В первый раз – в октябре 2022-го. В одной из студий во время ЛЧ ведущая представила участников эфира: «Победитель ЛЧ с «Барселоной» Тьерри Анри, победитель ЛЧ с «Ливерпулем» Джейми Каррагер и человек, сыгравший в ЛЧ пять матчей: Майка Ричардс». Эксперты прыснули, а Ричардс нервно поджал губы.

В следующий раз повторили перед финалом турнира в 2023-м. В главных ролях снова Абдо: «Сегодня вечером ко мне присоединилось трио звезд. Победитель чемпионата мира во Франции, чья статуя стоит на севере Лондона: Тьерри Анри. Один из самых известных сыновей «Ливерпуля», чья самая яркая ночь проходила, конечно, здесь, в Стамбуле, — Джейми Каррагер».

Потом пришла очередь Ричардса: «Человек, который основал футбольную династию и является иконой не только в Манчестере, но и во всем мире… единственный и неповторимый Петер Шмейхель присоединится к нам». А после скромно добавила: «Майка Ричардс тоже здесь». Бывший защитник отреагировал: «Ты жестока со мной, Кейт, ты так жестока! В такой важный вечер для меня».

Вообще, работа на финале ЛЧ достойна отдельного упоминания: квартет повеселился в компании Джека Грилиша, Кайла Уокера, Эрлинга Холанда, Пепа Гвардиолы и Ноэля Галлахера.

Тактический диалог Тухеля и Анчелотти. Все резко менялось каждые 20-25 минут

Фото: кадры трансляции