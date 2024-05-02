Из футбола в монастырь – необычный путь Кевина Лидина

Познал счастье.

Если вы ничего не слышали про 25-летнего Кевина Лидина, не страшно: в итальянских низах и шведской молодежке сложно стать популярным.

А вот если закончить и стать монахом – другой разговор.

Профессиональная карьера шведского полузащитника не задалась: высшая точка – игра за «Паганезе» и «Пизу» из Серии С, с командой из города наклонной башни даже поднимался в Серию B, но там так и не сыграл.

Поездив по молодежкам и скромным клубам, Лидин закончил в 2021-м из-за многочисленных травм и уехал в Таиланд, на туристический курорт Ко Пангана.

Объяснил сам: «Я начал задаваться вопросом, что такое счастье и какова цель жизни».

Так Кевин стал сначала инструктором по йоге, а потом и монахом.

Швед живет в буддийском монастыре, полностью отказался от алкоголя, вредной еды и соцсетей. Хотя последнее под сомнением: он транслирует свои наблюдения в инстаграм на 11 тысяч подписчиков.

Например, рассказывает, что такое счастье: «Большинство людей никогда не займутся тем, что составляет их смысл жизни, а те, кто все-таки этим занялся, часто думают, что финансовая независимость и известность сделают их счастливыми. Изучив науку о счастье, став монахом и практикуя йогу, я нашел ответ на вопрос, что такое счастье, узнал, как его получить и как поддерживать.

Пока я не стал монахом, я не понимал, как важно дарить другим людям что-то. Когда даешь им это, и все от чистого сердца и непринужденно, получатель принимает подарок и ценит его. Счастье ощущают сразу оба».

По словам Лидина, монахи получают еду от обычных людей, а взамен дают им благословение или знание: это обязательное условие.

«Многие западные люди не практикуют пожертвования, потому что считают, что счастье в деньгах и в материальных вещах, и что дарить это значит дарить счастье. Мы цепляемся за вещи, всегда хотим большего и не думаем ни о чем другом».

Швед призывает не воспринимать жизнь слишком всерьез. А также рассказал про три жизненных урока, которые всегда нужно помнить:

1. Мы сами ответственны за собственное счастье.

2. Не существует более важных отношений, чем с самим собой.

3. Не вините других в своей реакции. Гнев, отчаяние и разочарование никогда не приходят извне.

Такая вот метаморфоза.

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