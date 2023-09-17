10 комментариев

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Гринвуд и Менди вернулись в один день. После судов и оправданий

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В скромных клубах Ла Лиги и Лиги 1.

Бенжамен Менди и Мэйсон Гринвуд снова на поле – так совпало, что оправданные футболисты запустили попытки реанимировать карьеры в один день.

Гринвуд сыграл впервые за 603 дня. Дебютировал за «Хетафе»: там его считают звездой

Англичанин дебютировал за «Хетафе» в игре с «Осасуной» – на 77-й минуте заменил Хуана Латасу. Вышел при счете 2:2 и в помог выиграть – заработал угловой, после которого Неманя Максимович забил третий мяч.

Амад Диалло из «МЮ» поддержал Гринвуда в соцсетях.

Для Мэйсона это первый официальный матч за 603 дня, до этого играл в январе 2022-го, когда вышел в старте «МЮ» на матч АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). Дальше – масса скандалов, суды и аренда в «Хетафе» после договоренности с «Юнайтед» пока разойтись.

Главный тренер команды Пепе Бордалас раскрыл, что Гринвуд поехал в Ла Лигу по совету Джуда Беллингема, с которым давно дружит. «Гринвуд фантастический игрок. Мы должны быть терпеливыми. Мы помогаем ему, как и всей команде. Он адаптируется фантастически быстро», – говорил тренер.

Daily Mail писал, что Гринвуд быстро поладил с партнерами, понравился болельщикам и персоналу «Хетафе», он уже учит испанский, в руководстве «Хетафе» считают, что Мэйсон может стать лучшим игроком в истории клуба.

Болельщики настолько обрадовались новичку, что купили рекордное количество футболок с фамилией Гринвуда на спине, ни один футболист «Хетафе» не привлекал такой интерес.

«Мы долго разговаривали с его семьей, его отцом, с теми, кто его окружал, – рассказывал спортивный директор «Хетафе» Рубен Рейес. – Нам удалось убедить его приехать сюда, довериться нам. Мы довольны. Он играет очень свободно, без давления, как будто на игровой площадке. Он футболист очень высокого уровня. Мы мечтали, что сможем привезти его сюда, иногда мечты сбываются».

В чем обвиняли Гринвуда? Напоминаем главное

Гринвуда подозревали в нанесении телесных повреждений и изнасиловании Хэрриет Робсон. Девушка подкрепляла обвинения жуткими фотографиями с разбитой губой и синяками на руках. Еще была аудиозапись, где Гринвуд принуждал Хэрриет к сексу.

Англичанина задержали, но позже выпустили под залог на время расследования. В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий освобождения – он был в контакте с предполагаемой жертвой. Вновь отпустили под залог.

В феврале дело прекратили, девушка Мэйсона отказалась от роли свидетеля. Сейчас они женаты, у пары родился ребенок.

«Лорьян» общался с Менди еще до решения суда. Надеялись, что его оправдают

Бенжамен Менди не играл в футбол больше двух лет – с 15 августа 2021-го, когда «Сити» проиграл «Тоттенхэму» в АПЛ.

Теперь он в «Лорьяне», вышел на замену в матче против «Монако». Менди отыграл 19 минут, в его присутствии «Лорьян» сравнял счет – 2:2, несмотря на яркую игру Александра Головина, у россиянина гол и ассист.

«Лорьян» очень хотел Менди: был в постоянном контакте, обещал подписал Бена, как только его оправдают. После этого защитнику сыпались предложения и от более серьезных команд, но он отблагодарил «Лорьян» за терпение, клуб показал заинтересованность в Менди еще до решения суда.

Переход оформили без лишнего шума – «Лорьян» не хотел распускать слухи, пока не уладят последние детали.

Проблемы Менди начались в августе 2021-го, его обвинили в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса. Число обвинений выросло до семи, а потом и до десяти – в том числе и в попытке изнасилования. В 2023-м с француза стали постепенно снимать обвинения. А в июле Менди оправдали уже окончательно. После оглашения приговора Бенжамин заплакал прямо в зале суда.

Теперь пробует вернуться в скромной команде Лиги 1.

Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался

Фото: AFP/DAMIEN MEYER

10 комментариев

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Брик
Ответ Сергей Лебедев
вот оправдали их, а наказание проигравших в суде сторон будет? или пофиг, поломали карьеры, и хер с ним?
Никто не мешает Менди подать в суд за клевету или лжесвидетельство, если он желает возмездия. У Гринвуда ситуация ещё запутаннее, но, вероятно, и он мог бы обратиться - при желании - судиться с собственной женой
+19
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+17
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Сергей Лебедев
вот оправдали их, а наказание проигравших в суде сторон будет? или пофиг, поломали карьеры, и хер с ним?
+8
-1
+7
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King_X
Ответ Брик
Никто не мешает Менди подать в суд за клевету или лжесвидетельство, если он желает возмездия. У Гринвуда ситуация ещё запутаннее, но, вероятно, и он мог бы обратиться - при желании - судиться с собственной женой
У Гринвуда вообще-то и побои, и прочее 100% было
Там даж без факта, что это его жена - не на что подавать)) просто уладили дело + ждут ребёнка
Но насилие было
А вот с Менди ппц
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Gnider
Ответ Брик
Никто не мешает Менди подать в суд за клевету или лжесвидетельство, если он желает возмездия. У Гринвуда ситуация ещё запутаннее, но, вероятно, и он мог бы обратиться - при желании - судиться с собственной женой
Вопрос был. Будет ли наказание по умолчанию. То что в суд подать можно и так понятно
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norm777
Ответ Сергей Лебедев
вот оправдали их, а наказание проигравших в суде сторон будет? или пофиг, поломали карьеры, и хер с ним?
Не знаю что там у Менди, но Гринвуд очевидно чудом отскочил, так как сумел договориться и помириться со своей девушкой.
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mj23.net
Ответ Сергей Лебедев
вот оправдали их, а наказание проигравших в суде сторон будет? или пофиг, поломали карьеры, и хер с ним?
Нет, не могли. У них совершенно разные ситуации. Ситуация с Менди именно та, где он стал жертвой и мог бы подать ответные иски, но в Британии так не принято, чтобы другие реальные жертвы не боялись в будущем обращаться в полицию. Цитирую практически британцев с английских групп. В общем такая там практика. Хотя Менди в тюряге отсидел за клевету. Вот если бы оказалось, что он вообще не занимался сексом с ними, тогда он мог конечно подать иск и его бы приняли. Но так как факт интимной связи никто не отрицал, то типа тут пограничная ситуация. Это как в футболе случился контакт в штрафной, судья поставил пенку. Смотрит ВАР и видит, что контакта было явно недостаточно, чтобы упасть. Судья отменяет пенку, но не дает жк за симуляцию, потому что контакт был)
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Алексей Агеев
Ответ Gnider
Вопрос был. Будет ли наказание по умолчанию. То что в суд подать можно и так понятно
Кого наказывать в случае с Гринвудом? Его нынешнюю жену, которую он на самом деле избивал? Ты прежде чем вопросы задавать изучил бы фактуру.
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Федя-гол
Ответ Брик
Никто не мешает Менди подать в суд за клевету или лжесвидетельство, если он желает возмездия. У Гринвуда ситуация ещё запутаннее, но, вероятно, и он мог бы обратиться - при желании - судиться с собственной женой
а толку ему с этого возмездия, когда карьера поломана
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MeKSer1324
Ответ Сергей Лебедев
вот оправдали их, а наказание проигравших в суде сторон будет? или пофиг, поломали карьеры, и хер с ним?
оправдание (а в случае Гринвуда отказ от обвинений) не значит, что они не виновны. Это лишь значит, что прокуратура/полиция не смогли достаточно обосновать заведенное дело
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bdh
Ответ Федя-гол
а толку ему с этого возмездия, когда карьера поломана
Ему, может, и без толку, а вот прецедент хороший и что-то вроде профсоюза в данной ситуации создать бы не помешало. Уверен даже, что таковой имеется, значит дать ему медийности, что-ли. И Сити тоже бы не помешало включиться, я так понимаю зарплату они ему платили. Кто им возместит? Тоже вопрос.
Вообще, жесть, конечно, с изнасилованиями ситуация: с одной стороны, жертвы, которые боятся даже в полицию обратиться, с другой... Вот такие вот. Может, пусть первые отыгрывают психологические травмы на вторых?) Злая шутка в порядке трэша, но черт, вторые же реально создают огромные проблемы первым, в частности.
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