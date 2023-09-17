10 комментариев

В скромных клубах Ла Лиги и Лиги 1.

Бенжамен Менди и Мэйсон Гринвуд снова на поле – так совпало, что оправданные футболисты запустили попытки реанимировать карьеры в один день.

Гринвуд сыграл впервые за 603 дня. Дебютировал за «Хетафе»: там его считают звездой

Англичанин дебютировал за «Хетафе» в игре с «Осасуной» – на 77-й минуте заменил Хуана Латасу. Вышел при счете 2:2 и в помог выиграть – заработал угловой, после которого Неманя Максимович забил третий мяч.

Амад Диалло из «МЮ» поддержал Гринвуда в соцсетях.

Для Мэйсона это первый официальный матч за 603 дня, до этого играл в январе 2022-го, когда вышел в старте «МЮ» на матч АПЛ против «Вест Хэма» (1:0). Дальше – масса скандалов, суды и аренда в «Хетафе» после договоренности с «Юнайтед» пока разойтись.

Главный тренер команды Пепе Бордалас раскрыл, что Гринвуд поехал в Ла Лигу по совету Джуда Беллингема, с которым давно дружит. «Гринвуд фантастический игрок. Мы должны быть терпеливыми. Мы помогаем ему, как и всей команде. Он адаптируется фантастически быстро», – говорил тренер.

Daily Mail писал, что Гринвуд быстро поладил с партнерами, понравился болельщикам и персоналу «Хетафе», он уже учит испанский, в руководстве «Хетафе» считают, что Мэйсон может стать лучшим игроком в истории клуба.

Болельщики настолько обрадовались новичку, что купили рекордное количество футболок с фамилией Гринвуда на спине, ни один футболист «Хетафе» не привлекал такой интерес.

«Мы долго разговаривали с его семьей, его отцом, с теми, кто его окружал, – рассказывал спортивный директор «Хетафе» Рубен Рейес. – Нам удалось убедить его приехать сюда, довериться нам. Мы довольны. Он играет очень свободно, без давления, как будто на игровой площадке. Он футболист очень высокого уровня. Мы мечтали, что сможем привезти его сюда, иногда мечты сбываются».

В чем обвиняли Гринвуда? Напоминаем главное

Гринвуда подозревали в нанесении телесных повреждений и изнасиловании Хэрриет Робсон. Девушка подкрепляла обвинения жуткими фотографиями с разбитой губой и синяками на руках. Еще была аудиозапись, где Гринвуд принуждал Хэрриет к сексу.

Англичанина задержали, но позже выпустили под залог на время расследования. В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий освобождения – он был в контакте с предполагаемой жертвой. Вновь отпустили под залог.

В феврале дело прекратили, девушка Мэйсона отказалась от роли свидетеля. Сейчас они женаты, у пары родился ребенок.

«Лорьян» общался с Менди еще до решения суда. Надеялись, что его оправдают

Бенжамен Менди не играл в футбол больше двух лет – с 15 августа 2021-го, когда «Сити» проиграл «Тоттенхэму» в АПЛ.

Теперь он в «Лорьяне», вышел на замену в матче против «Монако». Менди отыграл 19 минут, в его присутствии «Лорьян» сравнял счет – 2:2, несмотря на яркую игру Александра Головина, у россиянина гол и ассист.

«Лорьян» очень хотел Менди: был в постоянном контакте, обещал подписал Бена, как только его оправдают. После этого защитнику сыпались предложения и от более серьезных команд, но он отблагодарил «Лорьян» за терпение, клуб показал заинтересованность в Менди еще до решения суда.

Переход оформили без лишнего шума – «Лорьян» не хотел распускать слухи, пока не уладят последние детали.

Проблемы Менди начались в августе 2021-го, его обвинили в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса. Число обвинений выросло до семи, а потом и до десяти – в том числе и в попытке изнасилования. В 2023-м с француза стали постепенно снимать обвинения. А в июле Менди оправдали уже окончательно. После оглашения приговора Бенжамин заплакал прямо в зале суда.

Теперь пробует вернуться в скромной команде Лиги 1.

Фото: AFP/DAMIEN MEYER