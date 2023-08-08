9 комментариев

Замена Уилфриду Заа.

Трансферное окно в самом разгаре. «Кристал Пэлас» объявил о подписании 19-летнего бразильского полузащитника Матеуса Франсы из «Фламенго» за 20+10 млн евро.

По данным Фабрицио Романо, 5 млн бонусов «Фламенго» может получить если Франса… выиграет «Золотой мяч»!

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер тут же обратился к президенту «Кристал Пэлас» Стиву Пэришу: «Если он выиграет «Золотой мяч», дай ему 50 млн евро». Пэриш скоро вернулся с реакцией: «Он сказал, что его вполне устроят 5 млн при условии, если ему будут аплодировать стоя на нашем стадионе».

Франса – замена Уилфриду Заа, перешедшему летом в «Галатасарай». На бразильца претендовали «Ньюкасл» и «Челси», но он выбрал «Кристал Пэлас» благодаря спортивному директору лондонцев Дуги Фридману, который лично его просматривал.

19-летний Франса играл в основе «Фламенго» с 2021-го и забил 9 голов в 54 матчах за взрослую команду. В последнее время бразилец все чаще начинал матчи на скамейке запасных, поэтому оказался в новой команде.

В активе Франсы уже 2 трофея – Копа Либертадорес и Кубок Бразилии с «Фламенго». И это в 19 лет – впечатляет. Медиа уже называют его новым Винисиусом.

Стив Пэриш хвалил игрока после подписания: «Кристал Пэлас» уже долгое время собирает атакующих футболистов, обладающих мастерством, чувством темпа и упорством, и я уверен, что Матеус станет еще одним дополнением к ядру этой молодой и интересной команды, полной талантов со всего света и потенциала, которую мы создаем здесь, в Южном Лондоне».

Уже в 17 у Франсы были отступные 100 млн евро, за бразильцем следил «Реал»

Мы рассказывали о Франсе здесь, кратко напомним.

Франса давно на слуху: когда ему было 17 лет, он продлил контракт с родным «Фламенго» до 2027 года с отступными аж 100 млн евро – хотя на тот момент он ни разу не сыграл в основе.

Талант игрока сразу приметили топ-клубы: в последние годы за ним пристально следил «Реал», но не стал платить за Матеуса такие отступные.

Матеус может сыграть как на фланге, так и в центре, он правша, мощный, действует по всей штрафной и нацелен на ворота. Предпочитает играть справа и находиться между защитников, но также может действовать в качестве центрального нападающего.

Он уже играл за Бразилию на молодежном уровне и считается одним из самых многообещающих талантов перенесенного чемпионата мира-2023 среди юношей до 20 лет – на турнире победила сборная Аргентины, а Бразилия дошла до четвертьфинала, где уступила Израилю.

Франса фанатеет от Криштиану Роналду, причем как от его игры, так и от его отношения к футболу. Даже номер выбрал в честь него – играет под семеркой.

«Вижу в себе многое от него. Не только на поле, но и вне его. Он хороший и трудолюбивый человек, – объяснял бразилец. – Хочу, чтобы это было примером для моей жизни. Но я вдохновляюсь и игроками «Фламенго» – Габиголом, Бруну Энрике».

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Wagner Meier; cpfc.co.uk