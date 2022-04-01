Египет требует переигровку: сенегальские болельщики атаковали игроков лазерами – это может ослепить футболистов

Серия пенальти под зелеными лучами.

Египет и Сенегал устроили максимально равную рубку за место на ЧМ-2022. Битву команд Салаха и Мане снова (как и в февральском финале Кубка Африки) решала серия пенальти. Сенегальцы выиграли ее со счетом 3:1.

Египтяне с трудом забили один удар из четырех. В чем причина? Возможно, в том, что перед ударом футболистов слепили лазерами. Выглядело это вот так.

Светили всем – и бьющим, и вратарю. Салах, кстати, бахнул сильно выше ворот. Для Мо этот удар стал первым промахом с пенальти в карьере – до этого даже незабитые шли в створ.

Египет подал жалобу – требуют переигровку

После игры футбольная ассоциация Египта подала жалобу на Сенегал. Дело не только в лазерах:

«Я еду в Катар, чтобы посетить Конгресс ФИФА. Мы попросили о встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Мы сообщим о произошедшем в дисциплинарный комитет и будем ждать ответа. Многое произошло с нами в матче. На наших игроков напали, и все это описано в нашей жалобе.

Мы попросили о переигровке матча, потому что он проходил в странной атмосфере. Если бы мы проиграли в обычных обстоятельствах, мы бы поздравили Сенегал и все бы закончилось», – объяснил президент египетской ФА Джамал Аллам.

В заявлении египетских чиновников указано, что на трибунах были расистские баннеры, направленные против футболистов – в частности, Мо Салаха. Во время разминки на поле кидали бутылки и камни, до этого закидали автобус с игроками. Такие претензии озвучил Египет.

На проблемы указывают кадры ухода Салаха с поля – звезду освистывали и закидывали с трибун. Мохамеда укрывали телохранители.

Сенегал уже ответил на все претензии:

«Я не видел ничего брошенного на поле с трибуны, – сказал президент футбольной федерации Сенегала. – Что касается лазеров, то если это и случилось, то впервые в истории Сенегала. Мы знаем, что в Египте лазеры используют регулярно, как и во многих других странах. Но в Сенегале мы так не поступаем».

Про лазеры в Египте правда – они мелькали и в первом матче в Каире. Африканские болельщики в твиттере вспоминают, что египтяне уже около 10 лет используют лазерные указки против соперников.

Как именно мешают лазеры?

Вы же помните, как Россия сыграла вничью с Алжиром на ЧМ-2014 – тогда прямо перед штрафным, с которого африканская команда сравняла счет, Игоря Акинфеева слепили лазерной указкой. На это после матча жаловался Фабио Капелло.

Большинство зеленых лазеров недостаточно мощные, чтобы повредить зрение. Но на рынке есть дешевые версии, которые все равно могут быть опасны, если направить их прямо в глаза человеку.

Исследование Американского национального института стандартов и технологий показало, что из 122 протестированных лазерных указок 90% нарушают законы США – они слишком мощные.

Эксперты посмотрели момент из ЛЧ-2019/20, когда болельщики «Наполи» светили в глаза футболистам «Барселоны». Они оценили мощность лазеров примерно в 1000 миллиВатт – в 200 раз больше разрешенной мощности лазера в США. С близкого расстояния такая указка может вызвать слепоту и даже разжечь огонь.

Правда, с большой дальности лазеры уже не так опасны. Но все равно могут доставить неприятные ощущения футболистам на поле.

А можно вообще проносить лазеры на стадионы?

Нельзя. В правилах ФИФА, касающихся безопасности на стадионе, лазеры запрещены. Их отбирают при досмотре болельщиков на внешнем периметре стадиона. Когда в зоне ответственности ФИФА происходят инциденты с лазерами, то могут применить дисциплинарные меры в отношении команды, фанаты которой нарушают правила.

Правда, в Африке действительно регулярно используют лазерные указки. Это практически норма. Да и требование переиграть матч практически наверняка не удовлетворят.

На Евро-2020 во время пенальти английские болельщики слепили вратаря Каспера Шмейхеля лазером.

Англичане тогда получили штраф в 35 тысяч фунтов – но там были еще файеры и прочие неприятности, которые устроили британские болельщики.

Возможно, Сенегал получит даже более серьезный штраф. Но чемпионат мира уже наверняка пройдет без Салаха – пусть его и слепили указками.

Фото: East News/AP Photo/Stefan Kleinowitz; REUTERS/Amr Abdallah Dalsh; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Laurence Griffiths