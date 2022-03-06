Самолет с баннером Cats Lives Matter и гигантская мордашка кошки на трибунах – так «Энфилд» встретил Курта Зума

Котики атакуют.

Защитнику «Вест Хэма» Курта Зума никак не забыть скандал с кошкой – напоминают почти на каждом британском стадионе.

Например, фанаты «Уотфорда» пели «Вот каково твоей кошке» после падения Зума, а ребята из «Ньюкасла» пронесли на трибуны надувных кошек. Нападающий Крис Вуд и вовсе мяукал, когда пересекался с защитником на поле.

В эти выходные пришла очередь «Энфилда» – «Вест Хэм» отправился а гости к «Ливерпулю». К вопросу подошли ответственно: как только Курт получал мяч, трибуны дружно затягивали «Кошка! Кошка! Кошка! Кошка!».

Но этим не ограничились: перед матчем над стадионом пролетел самолет с баннером «Cats Lives Matter» – «Жизни кошек важны». Чаще всего перфомансы с самолетом используют против неугодных тренеров и владельцев, но тут решили защитить котиков.

На трибуны принесли не только надувных кошек, но и гигантский надувной матрас для бассейна в виде кошачьей головы. Шутник прикрепил на него бумажку с надписью «Пни меня».

Зума ее точно заметил.

До конца сезона у «Вест Хэма» осталось 5 выездных матчей в Премьер-лиге. Интересно, какие перфомансы на кошачью тему придумают болельщики других команд.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Warren Little; REUTERS/PHIL NOBLE; twitter.com/FootyHumour