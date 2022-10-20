«Военком сказал: «Извини, футбол от армии не отмазывает». В 2021-м он работал в колл-центре за 30к рублей, сейчас – шумит с «Пюником» в еврокубках

Литва отказала ему во въезде из-за гражданства РФ.

Чемпионат Армении – самый русский в мире после России, Казахстана и Беларуси. Сейчас там играет 21 футболист с паспортом РФ (17% от всех легионеров), а владельцы почти всех клубов имеют бизнес в России. Например, босс «Пюника» Артур Согомонян производит поролон для матрасов и мебели на российских заводах.

С Согомоняном «Пюник» показывает лучший результат в истории: команда провела 8 матчей еврокубкового отбора, вышла в группу Лиги Конференций и за два тура до конца идет в топ-2 и рвется в плей-офф.

Один из ключевых игроков «Пюника» – 27-летний защитник Михаил Коваленко. Воспитанник «Зенита» провел все игры в квалификации еврокубков, а в группе победил «Слован» и «Жальгирис», хотя год назад ушел из футбола, а полгода назад сидел без денег в аутсайдере ФНЛ.

Александр Головин поговорил с Коваленко, чтобы понять, как у него это получилось.

Литва выдала Коваленко анкету с вопросами про НАТО и армию, а посольство Польши даже не пустило внутрь

– Самый классный матч в еврокубках – это даже не победы в группе, а отбор в Лиге чемпионов – против «Црвены Звезды» в Белграде. Там была сумасшедшая атмосфера. Когда мы вышли на разминку, стадион освистал нас так, что я чуть не оглох. Во время игры кричал партнеру на пять метров – ничего не слышно.

Мы проиграли 0:5, но выглядели нормально. По владению и атакам шли с ними на равных, но «Црвена» показала класс в быстрых атаках.

– В Литве против «Жальгириса» тоже было бы горячо, но тебя туда не пустили. Как это было?

– Когда определились соперники по группе, Литва, Польша и Латвия объявили, что не пустят к себе русских спортсменов. Уже тогда я понял, что вряд ли получится поехать на выезд. Но в клубе сказали, что постараются решить вопрос через УЕФА. Связались с ними, те обратились в посольство Литвы в Ереване.

Посольство было готово дать мне визу, но ответило, что смысла в этом нет: «Мы позвонили и узнали на всех уровнях про ваш вопрос: вас в любом случае не пустят. Просто поверх визы поставят depart – и потом тяжело будет получить визу в другие страны».

Так я никуда не полетел. Наш второй тренер Роман Монарев – тоже, у него российское гражданство.

– Президент «Пюника» говорил, что посольство просило от тебя дополнительные документы.

– Может, речь про анкету для визы? В ней было несколько вопросов про политику. Например, «Служили ли вы в армии России?», «Было ли у вас общение с высокопоставленными лицами из России?» Какие-то вопросы про НАТО, но их уже не помню. Я везде написал «Нет», кроме службы – я служил.

С визой в Швейцарию до этого тоже возникли проблемы. Их посольства в Ереване нет, клуб делал все через польское посольство, а нас туда не пустили. Мы пришли группой, охранник на входе смотрел паспорта. Увидел русские: «Нет, вам нельзя». В итоге генеральный директор ездил в Грузию в швейцарское посольство – уже там нам поставили визу на несколько дней.

– Почему так происходит?

– Они обозначают позицию: пытаются давить на Россию. Наверное, думают, что наш Владимир Владимирович Путин передумает и все отменит.

– Ты понимаешь позицию этих стран?

– Нет. Не понимаю, почему не пускают спортсменов.

– А кого можно не пускать – туристов?

– Если они не хотят видеть российских туристов, то пусть запрещают туристов. Но тут футбольный клуб приезжает на официальный матч – почему нельзя?

Ликбез про Армению: Коваленко играл в матче, где не было ни одного армянина, а цены в Ереване за год выросли в 3 раза

– «Пюник» мог выйти в группу Лиги Европы, но с «Шерифом» ты не забил решающий пенальти в серии. Как это было?

– Мы должны были решать все вопросы еще в первой игре. В гостях получилось тяжелее, но в конце у меня возник хороший момент – ударил чуть мимо. Когда шел бить пенальти, был уверен, что забью. Но вратарь хорошо сыграл. Я до конца ждал, куда он прыгнет, а он стоял на месте. Пробил в угол, но не получилось ударить сильно.

Обидно, хотя, может, все к лучшему. В Лиге Европы нам было бы тяжелее, а сейчас мы боремся за выход из группы.

– В России мало знают про армянский футбол. Назови три необычных факта о нем.

– 6 из 10 команд чемпионата – из Еревана, а самый дальний выезд – два-три часа на автобусе.

Почти каждый сезон кто-то снимается. У одних заканчиваются деньги, с «Нораванком» случилась необычная история. Они выиграли Кубок и должны были участвовать в еврокубках, но их не допустили, потому что клубу меньше трех лет. И они снялись.

Когда я выступал за «Ноа», мы играли против «Арарата» из Еревана, и на поле не было ни одного армянина. После этого в чемпионате ввели лимит – теперь в стартовом составе должны выходить три армянина и еще несколько армян в заявке.

Если говорить про жизнь в стране, то за последний год из-за притока русских тут выросли цены. Такси – в два раза, квартиры – в три. Раньше мы снимали двушку в центре за 500-600 долларов, сейчас такая же стоит от 1500 долларов.

– А как у тебя по деньгам – сейчас самая большая зарплата в карьере?

– Наверное, да.

– Видел в соцсетях, что ты объездил всю Армению. Какое место поразило больше всего?

– Очень понравился монастырь Гегард, который наполовину стоит в скале.

Красиво в Джермуке – там есть водопад и источники с минеральной водой, она очень вкусная.

Необычно на базе «Ноа». Выходишь из раздевалки к полю, впереди – простор и красивый вид на Арарат.

Коваленко вспоминает про армию и загулы с друзьями: он пил водку и виски и долго не мог завязать с алкоголем

– Ты из Питера. Кто твои родители?

– Мама – подсобный рабочий на автобазе скорой помощи, папа – автослесарь.

– В Питере ты играл за «Коломяги» и академию и дубль «Зенита». Самый большой талант, которого там видел?

– В «Зените» по моему возрасту выделялся Леша Макаров, по детям он считался очень сильным. Но случилась неприятная травма: он приземлялся на тренировке – и сломалась лодыжка. После этого закончил.

Саша Закарлюка (после «Зенита» играл в «Волге», «Аренале» и «Зените» из Пензы – Sports.ru) для меня был топом. Я восхищался, как он решал исход любой игры. Он еще продолжает, последние пять лет играет в Эстонии. Может, еще выстрелит.

– Из «Зенита» тебя забрали в армию. Как это возможно?

– После школы я в пошел в колледж. Но меня выгнали оттуда, и отсрочка от армии пропала. В отпуске люди из военкомата пришли ко мне домой – в такой момент, что я спал, а бабушка открыла. И уже никак не выкрутиться.

Бабушка сказала, что я футболист, они спросили, есть ли какие-то документы. Я показал контракт. Они: «Хорошо, поехали к нашему военкому, покажешь – мы тебя отпустим».

Я накинул куртку, поехал. Прошел медкомиссию, заполнил анкету. Часа два-три сидел в кабинете у начальника, ему постоянно кто-то звонил. В конце он сказал: «Извини, конечно, но футбол от армии не отмазывает». Поставил печать, сказал: «Идешь служить».

– И оттуда повезли в часть?

– Да. Сначала сутки провел в распределительном центре, мама привезла вещи. Через день отправили в Лугу (город в 147 км к югу от Петербурга – Sports.ru). Домой я не возвращался.

– Ты связывался с «Зенитом»?

– Сразу, как только меня повезли из дома. В клубе все были в отпусках, но сказали: «Все нормально, не переживай, будешь дальше в футбол играть». Я надеялся, что как-то вытащат. Не знаю, специально или у них действительно не получилось.

– В каких войсках ты служил?

– Михайловская военная артиллерийская академия. По сути, обычная армия: подъем в 6 утра, зарядка, пробежка, завтрак, построение, задачи на день, обед, опять построение, задачи, работа.

Раза два-три в месяц выезжали на стрельбище, бегали марш-броски, сдавали нормативы. В остальное время работали: что-то перетащить, покрасить, починить, где-то ремонт сделать. Солдат надо чем-то занимать. Именно военного делали 15% времени.

– И так весь год?

– Полгода. Потом меня перевели в Петербург. Это сделал агент, тогда он у меня еще был.

– Кто?

– Вообще, Павел Андреев. Но мы с ним только один раз виделись, когда подписывали договор. Потом с нами работал его помощник Сергей Иванов. Как раз он договорился с армией, потому что в Петербурге освободилась должность срочника, который отвечает за спортзал. У парня были проблемы со здоровьем – его комиссовали. Меня привели на его место.

Там я открывал спортзал, поддерживал порядок и чистоту, помогал во время соревнований. Ночевал при этом в казарме. Просыпался, шел на построение, зарядку, завтрак – и шел открывать спортзал.

– Ты говорил, что армия пошла тебе на пользу. В чем?

– В плане характера и дисциплины. До этого я любил погулять, в армии мировоззрение поменялось.

– До этого прямо тусер был?

– Ну да.

– Расскажи про самый жесткий загул.

– Их было много. Да и после армии тоже. Совсем от алкоголя я отказался после того, как женился – уже пятый год не пью. До этого любил выпить и потусить, частенько приходил на тренировки после гулянок. Думаю, это сказалось на карьере, хотя тогда мне казалось, что нет. Но было бы лучше, чтобы я тренировался дополнительно вместо гулянок и соблюдал режим.

– Ты говоришь про гулянки до армии – в 16-17 лет. Что пьют в таком возрасте?

– Коктейли, водка, пиво, виски. Собирались или в клубе, или на квартире с ребятами.

– Разве наутро, когда раскалывалась голова, ты не думал, что пора завязывать?

– Бывало такое. Как-то на три месяца завязал, но потом начал снова.

– Тогда у тебя еще не было агента?

– Был, но мы не созванивались каждый день. Да и когда тебе советуют, вряд ли ты послушаешь и откажешься от алкоголя и загулов. Человек должен сам захотеть. Если человек считает, что все хорошо, он ничего не поменяет.

– Как тебя вообще подписал Андреев?

– Это было в выпускной год, когда мы с «Коломягами» стали чемпионами города и ездили на чемпионат России. Тренер сказал мне и еще троим парням: «Хороший агент хочет подписать с вами договор». Я ответил, что может подписывать.

– На каких условиях?

– Вроде стандартный агентский договор, ничего особенного. Правда, по нему мне должны платить по 10 тысяч рублей в месяц, пока я не заключу профессиональный контракт, но в итоге ничего не выплачивали. 10% агенту шли только при условии, если моя зарплата становилась выше 300 тысяч рублей. Еще пару раз помощник Андреева Сергей Иванов подарил мне бутсы.

Потом договор с Андреевым закончился, я подписал с его помощником. С 2016-2017 года я живу без агента.

В «Тюмени» Коваленко не выигрывал 18 матчей подряд, а в «Факеле» отказался от 100 тысяч рублей – сказал, что мало

– После армии ты снова оказался в «Зените». Как набирать форму, если не играл год?

– Сначала помогло то, что после полугода в армии мне разрешили ездить на тренировки в дубль «Зенита». В первое время было тяжело, потому что за это время я набрал 10 килограммов мышечной массы. В армии качался каждый день, стал тяжелым.

После дембеля выручил детский тренер Анвер Конеев, который тогда помогал Радимову в «Зените-2». Мы созвонились, он сказал: «Приходи к нам, потренируешься. Может, наберешь форму». Я потренировался перед сборами, дальше Конеев сказал, что в команде много защитников, мне надо искать новую команду. Но попросил прийти на товарищескую игру с «Бенфикой-2».

Я удачно сыграл, тренер позвонил после игры: «Не знаю, как это получилось, но Радимов хочет взять тебя на сборы». Там все тоже сложилось хорошо, со мной подписали контракт на полгода.

– Дальше ты провел три сезона за «Динамо» Санкт-Петербург, с которым вышел в ФНЛ, и оказался в «Тюмени». Там было 18 матчей без побед – с ноября по май. Что происходило в команде?

– Сложный период. В «Динамо» сложился супердружный коллектив, а приехал в «Тюмень» – там совсем по-другому. В «Динамо» мы собирались всей командой с семьями чуть ли не после каждой игры, тренеры приходили, руководство. А в «Тюмени» за год только один раз парень собрал команду на день рождения – и то не все пришли. В основном все ходили по компашкам.

Вообще, коллектив должны сплачивать старички. В «Тюмени» такого не было.

– Перед вами были долги?

– Нет, но условия необычные: если клуб идет не в зоне вылета – есть премиальные, если в зоне вылета – нет премиальных. Может, у ребят от этого пропадала мотивация. Но я больше склоняюсь к невезению. Помню много матчей, где мы должны были выигрывать, но пропускали глупые голы.

– Из «Тюмени», с последнего места в ФНЛ, ты попал в «Ноа» из Армении. Еще одна удивительная история.

– После «Тюмени» я долго искал команду. Съездил на просмотр в «Факел», у них шла перестройка, Асхабадзе только пришел. Мы не договорились по условиям, показалось, что они совсем мало предлагают – 100 тысяч рублей. Потом приехал в «Гомель» из Беларуси, там предложили контракт. Но на следующий день им дал согласие игрок, которого они ждали. И я оказался не нужен.

В один момент позвали в «Ноа». Вышел один агент-юрист, сказал, что есть заинтересованность. Видимо, меня присмотрел Алексей Зинин (бывший журналист и пресс-атташе «Спартака», работал трансферным консультантом и спортивным директором «Краснодара» – Sports.ru), который курировал там весь состав. Мы созвонились с ним, он все рассказал – и я поехал.

Потом был рад, что так случилось, потому что «Гомель» занял последнее место и вылетел, а я с «Ноа» выиграл Кубок, Суперкубок и серебро в чемпионате.

Перед Новым годом-2022 Коваленко продал приставку, потому что сидел без денег, а сейчас обыгрывает «Слован» и «Жальгирис». Как это возможно?

– Ты выигрывал с «Ноа», а осенью 2021-го ушел и приостановил карьеру. Как это получилось?

– В июне 2021-го у «Ноа» решалась судьба дальнейшего развития. Мы заняли второе место и встал вопрос: снова бороться за чемпионство с увеличением бюджета или срезать бюджет и снимать задачи. В итоге руководство выбрало второй вариант.

У меня заканчивался контракт, я продлил его с условиями в два раза хуже, чем до этого, но с возможностью расторгнуть в любой момент. Летом мы вылетели из первого раунда еврокубков – и я расторгнул. Не видел смысла оставаться, если не бороться за чемпионство. Плюс до конца трансферного окна оставался месяц-полтора, думал найти команду.

– И ничего не нашел?

– Ездил в «Кубань» из ФНЛ, но им не хватило места в заявке. Нужно было кого-то убирать, чтобы меня подписать, но никто не ушел, и я поехал домой.

Поступали предложения из второй лиги. Далеко уезжать не хотел, потому что жена ждала ребенка, и я хотел быть рядом. Оставался вариант с «Динамо» из Санкт-Петербурга, чтобы поиграть дома. Но если бы я перешел, не смог бы уйти зимой по правилу трех команд. Пришлось бы играть в ПФЛ целый сезон, а я не хотел задерживаться там до лета.

– И ты ушел из футбола?

– Да. В этот момент обратился к товарищу-бизнесмену: «Можешь подкинуть работу, пока я без футбола?» – «Готов устроить оператором в колл-центр» – «Окей, сойдет».

Попробовал, походил туда месяц и сказал: «Спасибо». С утра уезжал, вечером возвращался, оставалось немного времени на ребенка, не успевал даже потренироваться. Решил, что лучше готовиться, а зимой поехать на просмотр.

– Какие услуги ты предлагал во время обзвонов?

– Сертификацию ИСО (соответствие конкретного предприятия нормам и требованиям – Sports.ru), сертификаты ТР ТС (соответствие техническому регламенту Таможенного союза – Sports.ru) и всякие полезные штуки для компаний. Плюс предлагал вступить в СРО (саморегулируемая организация – Sports.ru) по архитектурному и строительному направлению.

Самым сложным оказался первый звонок. Я сначала все сказал по скрипту, а потом мне начали задавать вопросы, и я уже не знал, что говорить. Иногда вообще посылали куда подальше.

– Сколько ты зарабатывал?

– 30 тысяч рублей, плюс процент от продаж. В итоге за день до увольнения сделал только одну продажу. Ребята, которые работали по два-три года, уже имели свою базу, они в месяц могли по 10 сделок заключить. А я – вот так.

– До этого ты отказывался от 100 тысяч в «Факеле», а сколько было до колл-центра в «Ноа»?

– Там хорошие зарплаты и премиальные.

– 150 тысяч рублей?

– Да больше даже.

– И как после такого опускаться до 30 тысяч на полный рабочий день?

– Просто хотел попробовать что-то новое. Думал, на процентах нормально заработаю, ха-ха.

Еще в тот момент возникла обида на футбол. Первые месяцы я вообще не тренировался. Был обозлен, что не получилось найти хорошую команду. Но постепенно вернулся к тренировкам, перед Новым годом начал искать команду. Увидел новость, что Александр Точилин, у которого я играл в «Динамо», может возглавить «Долгопрудный». Позвонил ему, он ответил: «Как точно прояснится – я наберу».

7-8 января созвонились снова, он сказал, что будет тренером, нужны защитники: «Приезжай». Меня подписали на втором сборе. За пару дней до этого возник вариант с [казахстанским] «Атырау», но я уже приехал к Точилину, не хотел от него уезжать.

– Дальше была борьба за выживание в ФНЛ, а сейчас ты обыгрываешь «Слован» и «Жальгирис» в Лиге Конференций. Похоже на чудо.

– Дело в том, что я был знаком с помощником главного тренера «Пюника» Романом Монаревым. После «Долгопрудного» позвонил ему, спросил, как дела, может ли он спросить кого-то по поводу команды для меня. Он ответил: «Нам в «Пюнике» как раз нужны защитники, давай нам предложу». Через день мне позвонил генеральный директор: «Мы тебя ждем».

Насколько знаю, интерес с их стороны возник еще летом 2021-го, но никакой конкретики тогда не было.

– В «Долгопрудном» ты пересекся с сыном Черчесова. Какой он человек?

– Очень классный по общению: воспитанный, приятный, добродушный. Правда, мы сыграли вместе только в последнем туре – проиграли 2:4 «Нефтехимику».

Перед последней игрой был совсем бардак. Поменялся тренер, группа игроков не хотела выходить на поле, потому что зарплаты задерживали, премиальные не давали. Да и матч уже ничего не решал. Мы решили задачу не вылететь заранее.

– Тебе в итоге все выплатили?

– Только зарплату. Премиальные не отдали, но судиться бесполезно. У нас не было положения о премировании, все обещали только на словах. Шансов выиграть дело нет.

– Нормальная ситуация, что обещают на словах?

– Да, такое бывало. Неприятно, что потом обманывают: ты уже считаешь эти премиальные, ждешь их, тебе обещают, а потом говорят: «Их не будет».

В тот момент приходилось тяжело. Например, перед Новым годом я продал приставку PlayStation, чтобы появились деньги. Выставил на «Авито», купили за 30 тысяч рублей.

Коваленко готов принять гражданство Армении?

– Когда-нибудь думал, что надо будет заканчивать с футболом?

– Как раз после того, как не мог найти команду после «Ноа». Я грузился, потому что провел два хороших сезона. Казалось, должен найти клуб еще лучше, но не получалось, расстраивался. Появились мысли идти дальше без футбола. Я и попробовал, когда устроился в колл-центр, но быстро поменял решение и захотелось вернуться обратно.

– Какая у тебя мечта в футболе?

– Хотелось бы играть в сборной и Лиге чемпионов.

– Армяне не предлагали местное гражданство?

– Нет, но когда испанец Капаррос был тренером местной сборной, он ходил на матчи и тренировки «Ноа» и говорил, что взял бы меня в сборную. Подходил к генеральному директору, спрашивал.

Пока это невозможно. Чтобы получить гражданство, надо провести в стране пять лет или найти кого-то из родственников-армян. У меня их нет, а сезонов накопилось три.

Но если появится возможность играть за Армению, я готов.

Фото: instagram.com/mixa_kovalenko; ФК «Пюник» ; РИА Новости/Алина Старостина