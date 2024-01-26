«Это мой день». Медведев отмечает и объясняет великий камбэк в полуфинале Australian Open

Убрал Сашу Зверева с 0:2 по сетам.

Даниил Медведев в пятницу на Australian Open оформил грандиозный камбэк в полуфинале против Александра Зверева. Онлайн этого великолепия тут, а в момент победы было такое:

Тренер Жиль Сервара в первую очередь и не праздновал, а просто не понимал – как же это удалось? (Ну потом немного праздновал, да).

Медведев вышел в центр корта послушать публику и насладиться. Днем народ в Мельбурне болел за пятисетовик Джокович – Синнер и не получил его. А вот Даня дал максимальное шоу!

Медведев победил в играх разума. Об этом же их мимический диалог с Жилем?

Как Медведев все это объясняет?

Сначала Даниил рассказал о состоянии после двух проигранных сетов:

«В тот момент было тяжело. В первом сете мы оба играли не очень хорошо. Во втором я сыграл чуть лучше, но он прибавил сильно – сделал два брейка, выиграл 6:3, у меня не было шансов на его подаче. Я был немного потерян.

Но в третьем сете я сказал себе, что если проиграю, то все равно хочу собой гордиться – и бороться до конца. Если проиграю, то проиграю. В итоге удалось победить. И я очень горжусь.

В третьем сете я почувствовал, что физически устал – а по нему такого впечатления не было. Я понял, что больше не могу бегать в розыгрышах из 40 ударов. И решил играть агрессивнее. Опять же – если не сработает, то хотя бы попробовал. А в итоге сработало, у меня пошли хорошие удары, я начал лучше подавать.

А на тай-брейках было невероятно. При счете 5:5 в четвертом сете мне немного повезло. Я хотел подрезать, но не укорачивать.

Иногда нужно везение. И сегодня мой день».

Про тяжелый турнир и три пятисетовых победы

«Никогда у меня не было такого тяжелого турнира. И я доволен. Раньше у меня была плохая статистика в пятисетовых матчах. Играть пять сетов тяжело – и физически, и психологически. И часто мне не хватало сил на пятый сет. Я доволен.

Месяц назад я привнес кое-какие изменения, чтобы стать еще сильнее психологически. Чтобы меньше думать, например, о ком-нибудь, кто мне что-то крикнул с трибун, или о якобы ошибках судьи.

Мне пока далеко до идеала, но я стараюсь».

Про Янника Синнера и что бы для него значила победа в финале

«Очень впечатляет. Он ушел с 1:5 на тай-брейке против Андрея. Громил Новака, который до этого выиграл все 10 полуфиналов. Так что очень впечатляет.

Мне нужно хорошо восстановиться, постараться на 100% подготовиться. Надеюсь, зрителям понравится и мы проведем отличное шоу.

Говорят, что на третий раз везет. По моему опыту, это не совсем так. Но надеюсь, что тут получится.

Титул бы очень много для меня значил. Этот корт для меня не лучший с точки зрения результатов и самооценки. Поэтому во время этого турнира мне пришлось очень много работать. Поэтому я бы стал самым счастливым человеком на планете.

Но для этого мне надо выиграть три сета в воскресенье».

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Фото: Gettyimages/Cameron Spencer