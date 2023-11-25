Глаз Народа
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Теннисисты обожают Мальдивы – тропический рай, где взрывают президентов

Фрэнсис Тиафу Фрэнсис Тиафу
Карен Хачанов Карен Хачанов
Даниил Медведев Даниил Медведев
Ига Швентек Ига Швентек
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Паула Бадоса Паула Бадоса
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Маркета Вондроушова Маркета Вондроушова
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Александр Зверев Александр Зверев
Теннис Теннис

Мальдивы давно зарекомендовали себя как одно из самых популярных направлений для роскошного отдыха, и среди теннисистов они пользуются особой популярностью.

В этом году их выбрали, например, Стефанос Циципас и Паула Бадоса, Александр Зверев, Карен Хачанов, Ига Швентек, Маркета Вондроушова. В разное время их посещали и Новак Джокович, и Роджер Федерер, и Серена Уильямс. Острова настолько привлекают теннисистов, что Фрэнсис Тиафу назвал Мальдивы Maldives Player Lounge по аналогии с зонами игроков на турнирах.

«Я не хочу видеть игроков в свободное время», – мотивировал выбор места для отпуска Тиафу, который предпочел «раю на земле» острова Теркс и Кайкос недалеко от США. 

Сразу после поражения в полуфинале итогового турнира АТР Даниил Медведев поделился планами на отпуск: «В этом году поедем с женой на острова. Впервые за четыре-пять лет. Она это не очень любит, потому что там нечего делать. Но для меня это идеально после напряженного сезона. Мне это нравится».

Но что такого в этих островах и почему теннисисты массово туда едут?

Либеральное исламское государство, где очень много разводов, нет собак и есть отдельный остров-свалка

Мальдивы – это государство, состоящее почти из 1200 островов, большинство из которых необитаемы. Населения там около 500 тысяч человек, официальный язык – мальдивский (или дхивехи). Исповедуют они ислам – это государственная религия, поэтому фактически каждый гражданин является мусульманином.

Вся экономика страны буквально завязана на туризме, но сейчас он под большой угрозой. Особенность Мальдив в том, что это коралловые острова, которые возвышаются над океаном максимум на 1,8 метра. Из-за глобального потепления экологи бьют тревогу – говорят, что к 2050 году страна может почти целиком уйти под воду, и советуют пользоваться специальными солнцезащитными средствами, которые, попадая в океан, не разрушают кораллы (которые даже начали высаживать вручную).

У Мальдив репутация люксового курорта с белым песком (состоит из кусочков измельченного коралла и не нагревается на солнце) и прозрачной водой, а также места, где никто никуда не торопится (неофициальный национальный девиз – no news and no shoes, «ни новостей, ни обуви»).

Но это только одна сторона идентичности островов. Там много проблем, обусловленных географией: дефицит пресной воды и разных товаров народного потребления, сложности с утилизацией мусора (под свалку создали отдельный остров, запретили импорт некоторых пластиковых товаров). Есть особенности, связанные с исламом: на Мальдивы нельзя ввозить алкоголь (купить его можно только в туристических зонах, а также на полулегальных «алколодках» поодаль от берега), там нет свинины и собак, на общественных пляжах недопустимы бикини.

Политическая обстановка в стране тоже не очень расслабляющая. Независимость от Великобритании Мальдивы получили в 1965 году и спустя три года стали президентской республикой, но по факту всенародные выборы появились только в 2008-м. 

До сих пор в стране не очень спокойно – в 2008-м президента Момуна Абдулу Гаюма пытались ударить кухонным ножом, в 2012 году действующий президент Мохамед Нашид покинул пост и признался, что ему угрожали оружием. Спустя шесть лет он вернулся к политике, а в 2021-м его подорвали около собственного дома, и он чудом выжил.

В 2015-м из-за нестабильности внутри страны власти даже вводили режим чрезвычайного положения – тогда правительство заявило, что они расследовали заговор с целью убийства президента Абдуллы Ямина. По итогу арестовали вице-президента Ахмеда Адиба, которого обвиняли в подрыве катера Ямина и осудили на 20 лет за отмывание денег.

Уже много лет Мальдивы сохраняют за собой один из самых высоких в мире процентов разводов — 5,5 разводов на 1000 человек (в 2004-м было вообще 10,97). Это принято объяснять простотой мусульманской процедуры развода, причем как для мужчины, так и для женщины (на Мальдивах самый высокий в Южной Азии уровень гендерного равноправия, то есть женщина тоже может инициировать развод), а также тем, что современные эгоистические идеи дошли и до традиционного общества посреди океана. Сами же мальдивцы не считают распространенность и приемлемость развода чем-то новым и чужеродным – наоборот, для них это проявление их национального характера, склонного к мобильности и привыкшего к либеральному (т.н. «народному») исламу. Кроме того существует стереотип о том, что мальдивские женщины слишком сексуально активны, чтобы долго состоять в браке (разные исследования независимо друг от друга показывали, что жительница Мальдив в среднем выходит замуж четыре раза). 

На Мальдивах есть свое северное сияние, а на некоторых островах – собственный часовой пояс. Но теннисисты любят их не за это

С одной стороны, у отдыха на Мальдивах есть очевидный минус. Добираться туда не слишком удобно – острова разбросаны в Индийском океане, и от аэропорта в столице Мале до отдельных островов или плывут на скоростных катерах, или летят на гидропланах. Но, возможно, для теннисистов долгие перелеты уже не кажутся чем-то пугающим – в конце концов, сезон длится 11 месяцев, и то, что могут предложить Мальдивы, окупает все затраты.

Один из главных плюсов – приватность. Большинство из 1200 островов необитаемы, и часто на одном острове располагается только один отель. Например, Даниил Медведев в этом году останавливался в Soneva Fushi, который предлагает 71 виллу на острове Хедуфури – и больше там нет никого. Из развлечений – только теннисный корт, пара ресторанов и место для сноркелинга.

Определенную эксклюзивность создает и цена – в отеле, где остановился Медведев, сейчас стоимость виллы за одну ночь начинается от $3800 и заканчивается $37700. Отель, который выбрал Хачанов, Joali Maldives, немного скромнее, от $2700 за ночь. При этом многие теннисисты отмечают отели в своих социальных сетях – вероятно, что и итоговая цена для них несколько отличается от обычной в меньшую сторону. Кстати, некоторые отели настолько хотят угодить клиентам, что продлевают им отдых собственным часовым поясом – добавляют час-полтора к официальному Мальдивскому времени (+5 к Гринвичу).

При этом нельзя сказать, что для обычных людей Мальдивы закрыты – есть и отдых для среднего бюджета (да и вообще они были в «Орле и решке»). Например, прямой перелет на январь из Москвы стоит около 80 тысяч в обе стороны. Уже больше десяти лет для туристов доступны гестхаусы, в которых вполне можно остановиться за $100 за ночь. Но они расположены на островах с местным населением, тогда как теннисисты предпочитают отели с частными островами.

Еще у теннисного и мальдивского туристического сезонов отлично совпадают графики. Лучшее время для отдыха на островах – с ноября по апрель, когда в стране преобладает сухой муссон, и дожди идут крайне редко. Ветра почти нет, а вода чистая и прозрачная. А у теннисистов как раз единственный перерыв в официальном календаре выпадает на декабрь.

На Мальдивах действительно нечего делать – но именно это и привлекает вечно загруженных теннисистов. Туризм там начал развиваться в 70-х, когда ныряльщики обнаружили, что, поскольку острова стоят на коралловых рифах, вокруг них можно наблюдать за разными рыбами и другими морскими жителями. 

На островах есть свое собственное «северное сияние» – это биолюминесцентный планктон, из-за которого океан светится ночью. Около семи островов могут похвастаться таким уникальным явлением. Например, пляж с планктоном находится на острове Муддху, который также называют «Морем звезд». Еще около островов обитает самая большая популяция скатов mobula alfredi, одних из самых крупных представителей видов – они могут добыть до 5,5 метров в длину.

Впрочем, на сноркелинге и дайвинге развлечения на острове заканчиваются. Это максимально расслабленный отдых, где есть только песок, пальмы и океан, и никого вокруг – все же самый популярный и роскошный вариант это бунгало либо на воде, либо с прямым выходом к ней.

Знаковость Мальдив и ассоциация с раем часто привлекает на острова съемочные группы. Там снимали финал одного из сезонов популярного в США реалити-шоу «Холостячка», спин-офф «Звездных войн» «Изгой-один», а в этом году вышел телевизионный ромком «Любовь на Мальдивах», действие которого целиком проходит на островах. Конечно, пляжи нравятся и глянцевым журналам – в 2010-м, например, Sports Illustrated провели там ежегодную съемку купальников.

Sports Illustrated Swimsuit – самый известный журнал с девушками в купальниках. Он мегаприбылен

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Фото: instagram.com/nastia_pav, marketavondrousova, alizelim, donnavekic, andyseppio, karenkhachanov, jojomelzer, serenawilliams, medwed33, alexzverev123, kristinamladenovic93, paulabadosa, ferverdasco, kasatkina, iga.swiatek, lyuda_samsonova_, belindabencic

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