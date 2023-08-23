Глаз Народа
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Победа Шараповой на US Open-2006 – это чистое счастье!

Ли На Ли На
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Мария Шарапова Мария Шарапова
Татьяна Головин Татьяна Головин
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Макс Айзенбад Макс Айзенбад
Юрий Шарапов Юрий Шарапов
Майкл Джойс Майкл Джойс
Теннис Теннис

На этой неделе 18 лет назад Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой на вершине мирового рейтинга. Развить успех на US Open тогда не удалось – уже на следующей неделе Шарапову обошла Линдсей Дэвенпорт, победившая на разогревочном турнире в Нью-Хейвене, – а на самом «Шлеме» Мария проиграла будущей чемпионке Ким Клейстерс в полуфинале.

За следующий год у Шараповой вообще развилась проблема шлемовых полуфиналов вроде той, что сейчас испытывает Арина Соболенко: за два года после победного «Уимблдона» она проиграла все пять, до которых дошла. Круг замкнулся снова в Нью-Йорке, куда 17 лет назад Мария приехала второй ракеткой мира, а уехала – первой и чемпионкой.

US Open-2006 19-летняя Шарапова выиграла эпично на фоне переплетения кучи разных сюжетов, а со снимков той победы до сих пор струится абсолютное счастье.

***

Тем летом Шарапова впервые (и на 11 следующих лет) стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии Forbes, так что ее спонсоры не могли оставить «Шлем», где она выступала, без внимания. У Canon активация получилась, правда, странноватая: на авианосце «Неустрашимый», стоящем на пирсе манхэттенского Вест-Сайда, собрались картонная Шарапова, Джон Макинрой и группа двойниц Марии в платье Nike для ее предстоящих дневных матчей US Open.

В новости попало, конечно, другое платье Шараповой – оммаж Nike знаменитому наряду Юбера де Живанши, которое обесмертила Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» (и которое через несколько месяцев будет продано Christie’s за рекордные $923к). Платье Шараповой, украшенное кристаллами Swarovski, тоже было кастомным и в магазины не попало (потому что, по словам ее агента Макса Айзенбада, стоило бы $3500).

Шарапову тогда тренировал отец – до его выхода на пенсию оставалось еще три года, – а на одну тренировку по ходу турнира Мария вышла в футболке с надписью Love Is In The Air, «Любовь витает в воздухе». (Также внимание на дико модные тогда широкие прямые спортивные брюки с молниями снизу). 

Говорящую футболку некоторые расценили как отсылку к предполагавшемуся роману Шараповой с Энди Роддиком – с ним и Марди Фишем (на фото) Мария ненадолго пересеклась на корте.

В 1/8 Шарапова обыграла будущую легенду Ли На – именно в том матче на китаянку впервые обратил внимание и захотел представлять Айзенбад.

Этим летом агент рассказывал, что через контакты в Nike узнал о ней побольше, но ему посоветовали не вмешиваться в сложные отношения теннисистки с китайской теннисной федерацией. Он послушался и дождался, когда несколько лет спустя Ли На с федерацией порвала. Айзенбад предложил ей встречу и пришел на нее вооруженный презентацией о том, почему им стоит работать вместе. Теннисистка пришла и сразу сказала: «Ты делаешь богатой Шарапову – значит, и мне подходишь».

В четвертьфинале Шарапова обыграла подругу детства Татьяну Головин – это видно на фото и по выражениям лиц, и по типу рукопожатия.

На полуфинале Шараповой против первой ракетки мира Амели Моресмо были модель Хайди Клум (ранее в том году появившаяся в роли самой себя в «Дьявол носит Prada») с музыкантом Силом и двумя их детьми: годовалым Генри и двухгодовалой Лени (в этом году мама с дочкой вместе снялись в рекламе нижнего белья).

Шарапова впервые (после трех поражений) обыграла Моресмо, повесив ей баранки в первом и решающем сетах, и вышла в финал «Шлема» впервые после сказочного «Уимблдона»-2004.

На финале Шараповой против Жюстин Энен-Арденн присутствовал будущий президент США Дональд Трамп с женой Меланией. Они поженились всего годом ранее, а до их переезда в Белый дом оставалось чуть больше 10 лет.

Из пяти предыдущих встреч с Энен Шарапова выиграла только одну, первую. В 2006-м россиянка проиграла бельгийке дважды, в том числе на Australian Open. Но в тот вечер в Нью-Йорке все было по-другому.

«На финал я вышла в «платье Одри Хепберн» полной решимости превратить ту рекламу Nike в реальность, – писала Шарапова в автобиографии. – Казалось, что болельщики в тот вечер особенно близки к корту, – весь стадион был наэлектризован. Вспышки фотокамер и кинозвезды. Бывают такие моменты, когда кажется, что ты не живешь свою жизнь, а смотришь на нее со стороны».

Шарапова победила 6:4, 6:4 и снова, как и на «Уимблдоне», в момент триумфа упала на колени.

Поднявшись, Мария добежала до сетки пожать руку сопернице, а потом издала протяжный камон, будто забыв поблагодарить судью на вышке (потом вспомнила и пожала руку).

Потом она побежала в свою ложу, где уже переобнимались ее отец Юрий и спарринг Майкл Джойс.

Как и на «Уимблдоне», Шарапова с корта кому-то позвонила – только теперь уже не с простецкого Siemens, а со спонсорской Motorola RAZR V3, культовой трубки нулевых.

А потом показывала, сколько у нее теперь «Шлемов».

На церемонии награждения взбудораженная Шарапова так резко подняла над головой чемпионский кубок Tiffany & Co., что с него слетела крышка. Мария залилась смехом, и даже огорченная Жюстин Энен-Арденн при виде этого улыбнулась.

На чемпионской пресс-конференции Шарапова немного поругалась с журналистом, допытывавшемся у нее, не посылал ли Юрий ей с трибуны знаки бананом, но было совершенно очевидно, что ничто не может омрачить ее счастье.

С трофеем Шарапова позировала в горчичном мини-платье с подолом-баллоном, цветочной аппликацией и кожаным поясом-кушаком и в лакированных лодочках с открытым мысом, еще одной примете эпохи.

Сейчас для чемпионок US Open оставаться на окончание Нью-йоркской недели моды, стартующей по ходу «Шлема», – обычное дело. А одной из первых, кто так сделал, была как раз Шарапова, в 2006-м посетившая показ Marc Jacobs.

До конца сезона Шарапова провела еще четыре турнира, выиграв два из них. В последнем матче сезона в полуфинале итогового турнира WTA она снова уступила Жюстин Энен и закончила год на второй строчке рейтинга вслед за ней.

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Фото: Gettyimages.ru/Jemal Countess, Clive Brunskill, Mike Ehrmann, Matthew Stockman, Jamie Squire, Michael Heiman, Andrew H. Walker

3 комментария

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arseny572
В Прадо была не Клум, а Бундхен, если что
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TennisForever
Приятные моменты,вот хочется и нашим всем ребятам пожелать таких моментов 🤩
Маша такая красивая ,счастливая,легенда ❤️
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Картман
Спасибо, Валерия, за несколько флэшбэков бурной молодости ))
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