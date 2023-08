На этой неделе 18 лет назад Мария Шарапова стала первой российской теннисисткой на вершине мирового рейтинга. Развить успех на US Open тогда не удалось – уже на следующей неделе Шарапову обошла Линдсей Дэвенпорт, победившая на разогревочном турнире в Нью-Хейвене, – а на самом «Шлеме» Мария проиграла будущей чемпионке Ким Клейстерс в полуфинале.

За следующий год у Шараповой вообще развилась проблема шлемовых полуфиналов вроде той, что сейчас испытывает Арина Соболенко: за два года после победного «Уимблдона» она проиграла все пять, до которых дошла. Круг замкнулся снова в Нью-Йорке, куда 17 лет назад Мария приехала второй ракеткой мира, а уехала – первой и чемпионкой.

US Open-2006 19-летняя Шарапова выиграла эпично на фоне переплетения кучи разных сюжетов, а со снимков той победы до сих пор струится абсолютное счастье.

***

Тем летом Шарапова впервые (и на 11 следующих лет) стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии Forbes, так что ее спонсоры не могли оставить «Шлем», где она выступала, без внимания. У Canon активация получилась, правда, странноватая: на авианосце «Неустрашимый», стоящем на пирсе манхэттенского Вест-Сайда, собрались картонная Шарапова, Джон Макинрой и группа двойниц Марии в платье Nike для ее предстоящих дневных матчей US Open.

В новости попало, конечно, другое платье Шараповой – оммаж Nike знаменитому наряду Юбера де Живанши, которое обесмертила Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» (и которое через несколько месяцев будет продано Christie’s за рекордные $923к). Платье Шараповой, украшенное кристаллами Swarovski, тоже было кастомным и в магазины не попало (потому что, по словам ее агента Макса Айзенбада, стоило бы $3500).

Шарапову тогда тренировал отец – до его выхода на пенсию оставалось еще три года, – а на одну тренировку по ходу турнира Мария вышла в футболке с надписью Love Is In The Air, «Любовь витает в воздухе». (Также внимание на дико модные тогда широкие прямые спортивные брюки с молниями снизу).

Говорящую футболку некоторые расценили как отсылку к предполагавшемуся роману Шараповой с Энди Роддиком – с ним и Марди Фишем (на фото) Мария ненадолго пересеклась на корте.

В 1/8 Шарапова обыграла будущую легенду Ли На – именно в том матче на китаянку впервые обратил внимание и захотел представлять Айзенбад.

Этим летом агент рассказывал, что через контакты в Nike узнал о ней побольше, но ему посоветовали не вмешиваться в сложные отношения теннисистки с китайской теннисной федерацией. Он послушался и дождался, когда несколько лет спустя Ли На с федерацией порвала. Айзенбад предложил ей встречу и пришел на нее вооруженный презентацией о том, почему им стоит работать вместе. Теннисистка пришла и сразу сказала: «Ты делаешь богатой Шарапову – значит, и мне подходишь».

В четвертьфинале Шарапова обыграла подругу детства Татьяну Головин – это видно на фото и по выражениям лиц, и по типу рукопожатия.

На полуфинале Шараповой против первой ракетки мира Амели Моресмо были модель Хайди Клум (ранее в том году появившаяся в роли самой себя в «Дьявол носит Prada») с музыкантом Силом и двумя их детьми: годовалым Генри и двухгодовалой Лени (в этом году мама с дочкой вместе снялись в рекламе нижнего белья).

Шарапова впервые (после трех поражений) обыграла Моресмо, повесив ей баранки в первом и решающем сетах, и вышла в финал «Шлема» впервые после сказочного «Уимблдона»-2004.

На финале Шараповой против Жюстин Энен-Арденн присутствовал будущий президент США Дональд Трамп с женой Меланией. Они поженились всего годом ранее, а до их переезда в Белый дом оставалось чуть больше 10 лет.

Из пяти предыдущих встреч с Энен Шарапова выиграла только одну, первую. В 2006-м россиянка проиграла бельгийке дважды, в том числе на Australian Open. Но в тот вечер в Нью-Йорке все было по-другому.

«На финал я вышла в «платье Одри Хепберн» полной решимости превратить ту рекламу Nike в реальность, – писала Шарапова в автобиографии. – Казалось, что болельщики в тот вечер особенно близки к корту, – весь стадион был наэлектризован. Вспышки фотокамер и кинозвезды. Бывают такие моменты, когда кажется, что ты не живешь свою жизнь, а смотришь на нее со стороны».

Шарапова победила 6:4, 6:4 и снова, как и на «Уимблдоне», в момент триумфа упала на колени.

Поднявшись, Мария добежала до сетки пожать руку сопернице, а потом издала протяжный камон, будто забыв поблагодарить судью на вышке (потом вспомнила и пожала руку).

Потом она побежала в свою ложу, где уже переобнимались ее отец Юрий и спарринг Майкл Джойс.

Как и на «Уимблдоне», Шарапова с корта кому-то позвонила – только теперь уже не с простецкого Siemens, а со спонсорской Motorola RAZR V3, культовой трубки нулевых.

А потом показывала, сколько у нее теперь «Шлемов».

На церемонии награждения взбудораженная Шарапова так резко подняла над головой чемпионский кубок Tiffany & Co., что с него слетела крышка. Мария залилась смехом, и даже огорченная Жюстин Энен-Арденн при виде этого улыбнулась.

На чемпионской пресс-конференции Шарапова немного поругалась с журналистом, допытывавшемся у нее, не посылал ли Юрий ей с трибуны знаки бананом, но было совершенно очевидно, что ничто не может омрачить ее счастье.

С трофеем Шарапова позировала в горчичном мини-платье с подолом-баллоном, цветочной аппликацией и кожаным поясом-кушаком и в лакированных лодочках с открытым мысом, еще одной примете эпохи.

Сейчас для чемпионок US Open оставаться на окончание Нью-йоркской недели моды, стартующей по ходу «Шлема», – обычное дело. А одной из первых, кто так сделал, была как раз Шарапова, в 2006-м посетившая показ Marc Jacobs.

До конца сезона Шарапова провела еще четыре турнира, выиграв два из них. В последнем матче сезона в полуфинале итогового турнира WTA она снова уступила Жюстин Энен и закончила год на второй строчке рейтинга вслед за ней.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Jemal Countess, Clive Brunskill, Mike Ehrmann, Matthew Stockman, Jamie Squire, Michael Heiman, Andrew H. Walker