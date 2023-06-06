8 комментариев

Дом «Ролан Гаррос».

Парижский Булонский лес, где располагается комплекс «Ролан Гаррос», – последнее напоминание об огромном дубовом лесе Руврэ. Тысячу с лишним лет назад франкские короли приезжали сюда охотиться на медведей и оленей, и еще долго эти земли оставались охотничьими угодьями монархов.

Сегодняшнее название лес получил после того, как в XIV веке паломники во главе с Филиппом Красивым отправились на север Франции в Булонь-сюр-Мер, чтобы увидеть статую Девы Марии. Вернувшись, они построили часовню, которую назвали в честь памятного города, а она впоследствии дала имя лесу.

Булонский лес постоянно оказывался в эпицентре истории. Здесь шли бои Столетней войны. В XV веке часть леса сгорела, когда солдаты Жана Бесстрашного взяли Париж. После Великой французкской революции (1789) лес пришел в упадок. Благодаря Наполеону Бонапарту он возродился: лес очистили и засадили длинными аллеями деревьев. Однако в 1814-м здесь разбили лагерь войска союзников. Русские и англичане вырубали деревья, чтобы строить укрытия и их отапливать. Покидая Париж, солдаты оставили после себя пустырь.

Больше 30 лет после Наполеоновских войн этой территорией никто не занимался. В 1848-м лес стал государственной собственностью, а в 1852-м Наполеон III передал его во владение города с условием, что он будет облагорожен и открыт для парижан (еще в середине XVIII века лес был частично огорожен – первым открыть для публики обнесенный стеной парк решил Людовик XVI).

Именно при Наполеоне III Булонский лес приобрел нынешние очертания. Реорганизация стала частью так называемой «османизации» Парижа, названной по имени префекта департамента Сена барона Жоржа Эжена Османа.

Прежде чем стать президентом, а затем императором, Наполеон несколько лет вынужденно провел в Англии. Вернувшись на родину, он решил создать место отдыха для жителей новых, но уже ставших модными районов западного Парижа. Вдохновленный английской традицией пейзажных парков, он намеревался переделать Булонский лес в аналог лондонского Гайд-парка.

Император поручил преобразования ландшафтным архитекторам Луи-Сюльпису Варе и Жаку Хитторфу. Они разработали проект с учетом местной топографии, но Наполеон настоял на создании водоема наподобие озера Серпентин, которое так нравилось ему в Лондоне. Новая концепция ландшафтников оказалась неудачной: из-за неучтенной разницы высот водоем высыхал бы в южной части и затапливал землю в северной.

За проектом внимательно следили барон Осман и сам Наполеон. Варе и Хитторфа уволили, заменив инженером Адольфом Альфандом и ландшафтным архитектором Жан-Пьером Барийе-Дешаном. Новые специалисты спроектировали вместо одного водоема два, соединенных системой ручьев, и два острова, где расположилось настоящее швейцарское шале. Оно было построено недалеко от Берна и так впечатлило императрицу Евгению, что Наполеон приказал его разобрать и доставить на поезде в Париж. Оно до сих пор у Нижнего озера, сейчас там ресторан.

Обновленный пейзаж дополняли извилистые тропинки, рокарии, 600 тысяч деревьев и водопад шириной 10 и высотой 14 метров. Все водоемы заполнялись из артезианского колодца в столичном районе Пасси, вырытого специально для этого.

Застройкой леса занимался главный архитектор городских парков и общественных пространств Габриэль Давиу. В 1857-м Наполеон поручил ему возвести на юге Нижнего озера небольшой павильон для личного пользования императора. Это было пятиэтажное здание со смотровой площадкой. Внутренние стены обшили дорогими панелями и покрыли красным шелком. На потолке разместили лепнину, а двери сделали из полированного черного дерева.

В том же году в лесу открылся крупнейший ипподром Франции Лоншан. Там обосновался престижный Жокей-клуб, элитарное сообщество, членство в котором означало высокое происхождение и богатство.

Эдуар Мане. Скачки в Булонском лесу (1872)

В 1860-м в Булонском лесу появился Зоологический сад акклиматизации – зоопарк с медведями, жирафами, верблюдами и кенгуру. Год спустя там открылся аквариум. Коллекция насчитывала более 110 тысяч животных. Почти 60 лет в Акклиматизационном саду просуществовал человеческий зоопарк, где жили нубийцы, индейцы, саамы. Якобы в этнологических и антропологических целях, но в действительности для развлечения публики.

Кроме того, благодаря Наполеону популярным местом стал пруд в форме полумесяца, тоже расположенный ближе к северу, в уединенной части леса. Он принадлежал частному клубу любителей катания на коньках. Наполеон и Евгения устраивали яркие праздники с катанием на льду. Парижане подхватили императорское увлечение, несмотря на то, что это были закрытые мероприятия. Некоторые пробовали кататься на льду Верхнего озера, но из-за глубины и оттепелей это было опасно. Это развлечение изобразил на картине «Катание на коньках в Булонском лесу» (1868) Огюст Ренуар.

Булонский лес стал любимым местом светского общества времен Второй империи. Альфред Дельво описал прогулку в экипаже в путеводителе по Парижу 1867 года: «Поездка в лес – это традиция, которую стараются не нарушать. Прекрасный повод показать своих лошадей или любовницу, если вы мужчина, или продемонстрировать свой туалет и покритиковать чужой, если вы женщина». В том же году вышел путеводитель Карла Бедекера. Булонский лес описывался как «некогда изобиловавший дичью, служивший местом дуэлей и самоубийств и прибежищем бандитов, а теперь ставший восхитительным парком».

На деле Булонский лес представляет собой комплекс парков и садов: сад Пре-Кателан, парк Багатель, Оранжерейный сад Отей.

Прогулкой в экипажах по осеннему Булонскому лесу начинается роман Эмиля Золя «Добыча»: деревья с пожелтевшими листьями, клумбы, зеркальное озеро, узкие аллейки, шум отдаленного водопада. Золя хорошо знал лес и заглядывал в литературное кафе в шале у Нижнего озера. В этих местах с детства любил гулять Марсель Пруст.

Во время франко-прусской войны парк пострадал от немецких обстрелов, в ресторане Большого каскада развернули полевой госпиталь, а многих животных и птиц из зоопарка съели во время голода. В 1872-м зоосад был восстановлен и просуществовал до 1950-х.

Скачки на ипподроме Лоншан в 2013-м

Во время Второй мировой войны лес несколько раз бомбили. 4 апреля 1943-го на ипподром Лоншан упало шесть бомб и пострадало множество гуляющих.

В память об этом на месте уничтоженных деревьев высадили новые хвойные (многие из них уничтожила буря в декабре 1999-го). 16 августа 1944 года, за несколько дней до освобождения Парижа, у Булонского водопада расстреляли 35 молодых бойцов французского Сопротивления. Там установлен памятный монумент.

Сейчас в Булонском лесу можно покататься на велосипеде, роликах, лодке и даже лыжах. Здесь предлагают порыбачить и посетить театр под открытым небом. Единственный кемпинг в Париже тоже находится в Булонском лесу.

Любой туристический сайт порекомендует посетить розарий, детский парк развлечений в Акклиматизационном саду и эффектное стеклянное здание фонда Луи Виттон архитектора Фрэнка Гери, где проходят выставки. Оранжереи и павильоны закрываются не позже 20 часов. В темное время здесь можно увидеть многочисленных секс-работниц. При первом упоминании леса многие вспоминают именно о них, а не о парках и озерах. В 2020-м вышел документальный фильм «В сердце леса», в котором режиссер Клаус Дрексел собрал рассказанные от первого лица истории 18 работающих там женщин.

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На юго-западе Булонского леса у парижской мэрии арендует землю Федерация тенниса Франции. В 1927 году сборная Франции выиграла Кубок Дэвиса. На следующий год Жаку Брюньону, Жану Боротра, Анри Коше и Рене Лакосту предстояло защищать титул. Нужен был стадион, рассчитанный минимум на 10 тысяч человек. В то время в Париже было два крупных теннисных клуба, «Стад Франсе» и «Расинг», но ни один из них не мог вместить всех желающих.

Тогда городские власти объявили тендер. Победил проект, разработанный клубом «Стад Франсе». Тем не менее они объединили усилия с коллегами из «Расинга» и в декабре 1927-го подписали с городом 25-летнее соглашение в обмен на арендную плату 20 тысяч франков и 6% от будущей выручки. А уже в мае открылся новый стадион. Первоначально имя летчика Ролана Гарроса носил он, а не весь Открытый чемпионат Франции. Нынешнее арендное соглашение федерации действует до 2042 года.

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Фото: instagram.com/chaletdesiles, frankgehry, rolandgarros; Gettyimages.ru/Hulton Archive, Alan Crowhurst; commons.wikimedia.org