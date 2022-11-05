Глаз Народа
Блог

Поколение Федерера продвигали каламбурами на тему мячи/яички и дерзкой кампанией. Так ATP гналась за успехом женского тенниса

Роджер Федерер Роджер Федерер
ATP ATP
Густаво Куэртен Густаво Куэртен
Хуан Карлос Ферреро Хуан Карлос Ферреро
Пит Сампрас Пит Сампрас
Джастин Гимельстоб Джастин Гимельстоб
Андре Агасси Андре Агасси
Себастьен Грожан Себастьен Грожан
Карлос Мойя Карлос Мойя
Марат Сафин Марат Сафин
Теннис Теннис

Рок-звезды начала 2000-х.

 

В 1999 году на вершине рейтинга творился хаос – за один сезон первой ракеткой мира успели побывать пять игроков: Пит Сампрас, Карлос Мойя, Евгений Кафельников, Андре Агасси и Пат Рафтер. При этом верхушку штормило так, что Мойя и Рафтер в конце года даже не попали на итоговый турнир ATP в Ганновере.

Три из четырех «Больших шлемов» взяли опытные лидеры Агасси и Сампрас, но результаты остальных турниров были не так предсказуемы.

«Уже невозможно представить, чтобы кто-то каждую неделю выходил в финал и полуфинал, – говорил пресс-секретарь ATP Грэм Агарс. – Мужской тур стал настолько разнообразным, что несколько игроков могут выиграть любой турнир». Его слова подтверждала статистика: на девяти «Мастерсах» было восемь разных чемпионов:

  • Марк Филиппуссис (Индиан-Уэллс)
  • Сампрас (Майами)
  • Седрик Пиолин (Монте-Карло)
  • Магнус Норман (Рим)
  • Куэртен (Гамбург)
  • Марат Сафин(Торонто и Париж)
  • Томас Энквист (Цинциннати)
  • Уэйн Феррейра (Штутгарт).

Болельщиков нужно было познакомить с молодыми игроками, поэтому на следующий год ATP обратилась в PR-агентство Burson Marsteller. После гигантского, по словам Агарса, количества встреч пиарщики начали работать над кампанией, которая представит новые лица тура. Запуск готовили к летней американской серии, чтобы получить максимальный охват в прессе.

«Исследования показали, что публика хочет больше узнать о молодых игроках, поэтому нашей целью было показать решительный настрой новичков и попытаться сделать их похожими на гладиаторов в поединке», – объясняла Айлана Камельмахер из Burson Marsteller.

Фотосессии прошли во время «Уимблдона» и турнира в Гштааде, и в конце июля стартовала кампания New Balls Please. Черно-белые кадры опубликовали в Newsweek, USA Today и показали по ТВ во время «Мастерса» в Торонто.

ATP пошла на провокацию, стремясь к коммерческому успеху женского тура

Слоган New Balls Please отсылал к безобидной просьбе судей на вышке принести новые мячи – и к тому, что английское balls не только спортивный инвентарь, но и мужские яички на сленге.

На общем фото с подзаголовком «Новая кровь. Новый подход. Новые чемпионы» собрали 12 молодых игроков: Марка Филиппуссиса, Мариано Сабалету, Ллейтона Хьюитта, Николаса Кифера, Хуана Карлоса Ферреро, Марата Сафина, Магнуса Нормана, Томми Хааса, Роджера Федерера, Густаво Куэртена, Яна-Майкла Гэмбилла и Николаса Лапентти.

Центральной темой промо стала работа с болельщиками. До и после матчей поклонники могли пообщаться с игроками и получить постеры с автографами. «Мы называем это «сессиями рок-звезд», – говорил Мэтью Рапп из лондонского представительства ATP. – Мы четко осознаем, что пришло время продвигать теннис как продукт, а продукт – это игроки. Мы хотим, чтобы люди увидели лица новых звезд».

Реклама заигрывала со стереотипом, что теннис – элегантный, сдержанный вид спорта. Дерзость выстрелила, но сразу спровоцировала критику. Одни обвиняли ATP в слишком агрессивной подаче, другие считали, что она принижает игроков-ветеранов. Sports Illustrated называл идею прямолинейной, ругая тур за «скрытую неуверенность в себе и заниженную самооценку» в погоне за коммерческим успехом WTA начала 2000-х.

На New Balls Please ATP не остановилась. Следующие слоганы продолжали эксплуатировать тему близости к болельщикам и смены поколений: How do you like me now? («Теперь я вам нравлюсь?»), The new establishment («Новая элита») и Who’s next? («Кто следующий?»). К участию привлекли новых героев, например, Энди Роддика, Гильермо Корию, Макса Мирного, Арно Клемана, Себастьена Грожана, Джастина Гимельстоба. Засветился даже Мойя, причем на самом провокационном постере: они вместе с Гэмбиллом снялись с голым торсом для постера Tennis anyone? («Кто-нибудь хочет тенниса?»).

 

«Если о нас говорят, то потому, что кампания не оставляет людей равнодушными и работает. Невозможно создать Джона Макинроя, Андре Агасси, Тайгера Вудса или Майкла Джордана. Большие звезды появляются тогда, когда появляются. Наша цель – сформировать имидж для как можно большего числа хороших теннисистов, и мы надеемся, что многие из них станут суперзвездами. Мы хотим показать новый взгляд, а не продвигать Сампраса и Агасси, которые находятся на коммерческом закате карьеры», – сказал Агарс. ATP не разглашала бюджет, но Агарс признал, что на тот момент кампания была одной из крупнейших за всю историю тура.

«Я думаю, что всегда здорово знакомить игроков с публикой или публику с игроками. Особенно если они молоды и собираются задержаться в туре. Чем раньше вы их узнаете, тем лучше для тенниса», – пытался найти компромисс Агасси.

«Мужской тур подражает тому, что сделали женщины, чтобы привлечь внимание, – говорил Джо Фаворито из USTA, намекая на популярность Анны Курниковой, Мартины Хингис и сестер Уильямс. – Людям из индустрии понравилась новая кампания, но критику она тоже вызвала. В любом случае о ней заговорили, а это на пользу теннису».

У Курниковой даже была своя кампания на тему мячей: реклама спортивных бюстгальтеров Berlei «Скакать должен только мяч».

Результаты на корте не всегда соответствовали масштабу промо – но Хьюитт и Сафин спасли ситуацию

Вскоре после выхода промо Куэртен вылетел в первом круге US Open, проиграв квалифаеру Уэйну Артурсу. Подавленный бразилец на послематчевой пресс-конференции признался, что вообще не хотел участвовать: «Я сказал: «Я не хочу, чтобы меня раскручивали. Я и так уже слишком раскручен. Я хочу быть неизвестным. Я не хочу, чтобы меня везде узнавали. Я стараюсь как можно меньше быть на виду. Этого уже достаточно». Гимельстоб разгромно проиграл во втором круге Сампрасу и съязвил, что реклама должна называться «Старые мячи, пожалуйста».

Ферреро, добравшийся до второй недели, наоборот повторял, что продвижение очень важно для игроков. А Сафин заговорил о кампании после вопроса, давят ли на него разговоры о новом поколении игроков.

«Приятно, что ATP нас продвигает, – пояснял Сафин. – Теперь нужно показать, кто ты, на что способен и какие у тебя цели. Потому что это просто имена, ничего особенного. Ты не станешь миллионером из-за того, что твое имя есть в New Balls Please, поэтому нужно показать, что ты из тех парней, которые через два-три года станут №1 в мире».

Хьюитт тоже благодарил ATP за яркий месседж и мотивацию. «Нельзя теряться из-за того, что участвуешь в этой кампании, – рассуждал австралиец. – Я считаю, что это хорошая идея со стороны ATP. Есть топы, Рафтеры, Агасси, Сампрасы, а есть новые ребята, которым 23 года и меньше, они поднимаются и дышат им в спину».

Именно Хьюитт и Сафин спасли кампанию от новой порции хейта: австралиец дошел до полуфинала US Open, а россиянин взял титул, обыграв в финале Сампраса.

«Запуск New Balls Please пришелся как нельзя кстати, поскольку Марат Сафин обыграл Пита Сампраса и стал чемпионом US Open в мужском одиночном разряде. Победа Сафина означает, что молодое поколение мужского тенниса готово задать жару», – написала New York Post.

«Теперь я тебе нравлюсь?» – гласит реклама, дебютировавшая на прошлой неделе. Даже непочтительность кажется уместной – 20-летний россиянин явно не испугался великого 29-летнего Пита Сампраса, разгромив его в трех сетах за 98 минут», – добавляла Newsweek.

Самого Сампраса на фоне кампании спросили, что не так «со старыми мячами». Тот ответил, что они в порядке. Американец признал, что продвижение молодых игроков – хорошая идея, но заметил, что, «наверное, можно было найти более удачный слоган».

Несмотря на весь резонанс, мужской теннис явно проигрывал по популярности суперзвездам-женщинам. Сафина в конце 2000-го спросили, согласен ли он, что мужской теннис переживает кризис. Он ответил просто: «Кризис – это слишком сильно сказано. Есть лишь небольшая проблема, связанная со сменой поколений. Публика плохо знает новых парней в отличие от старых бойцов Сампраса и Агасси».

Но дело было не только в публике. Новому поколению требовалось время, чтобы освоиться. Следующие два года за всех отдувался Хьюитт: он взял два «Больших шлема», два итоговых и был №1 большую часть 2001-го и 2002-го. Федерер, считавшийся самым перспективным в поколении, в это время не проходил на ТБШ дальше четвертьфиналов. Блеклые результаты молодежи подтолкнули австралийскую The Age на каламбур The New Balls had no balls.

Федерер в Индиан-Уэллс-2001

Вероятно, из-за того, что смена поколения шла медленно и не очень успешно, ATP решила расширить кампанию. Так появился постер Battle of the Ages («Битва поколений») с Роддиком, Сафиным и Гэмбиллом против Агасси, Сампраса и Рафтера. К прежнему визуалу и слогану добавили фразу «Эти мячи еще скачут». «Самое замечательное в парнях из этой рекламы то, что они заставляют меня становиться лучше», – сказал Агасси. Еще одно решение – постер «Мечтайте, парни» с ним и Сампрасом.

Сама ATP в сборнике, посвященном 50-летию организации, назвала New Balls Please «прекрасно разработанной кампанией, которая мгновенно стала классикой». В 2017-м ассоциация запустила кампанию #NextGenATP, в которой читались воспоминания о промо начала 2000-х.

Новый проект – более осторожный – продвигал только появившийся молодежный итоговый турнир и представлял игроков, которые должны были прийти на смену Большой тройке. 14 теннисистов, в том числе Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса, Ника Кириоса, Борну Чорича, Карена Хачанова, Андрея Рублева и Александра Зверева, называли «угрозой для устоявшейся иерархии».

Но и пять лет спустя они не всегда справляются с легендами.

Как выглядел теннис 90-х: кричащие футболки, бумажные стаканчики, судьи под обстрелом и serve-and-volley

В 90-х женский теннис боялся тела: отказались от женственного изгиба на лого и контракта с Tampax

Политик в США объясняла, что на кортах теперь нельзя трогать чужие balls (мячи). И хихикала, ведь это еще и яички

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Elisenda Roig, Matthew Stockman, Jamie Squire, Adam Pretty; twitter.com/atptour; instagram.com/jmgambill; worthpoint.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные