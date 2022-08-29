Медведев – шестой игрок из России, защищающий титул на «Шлеме». Лучше всех это делал Кафельников, а Мыскина и Кузнецова поставили антирекорды

Стартующий сегодня US Open – 11-й турнир «Большого шлема», на котором одиночный титул защищает игрок из России. Даниил Медведев, год назад эпично не позволивший Новаку Джоковичу собрать календарный Шлем, как первая ракетка мира возглавляет сетку, и жеребьевка была к нему скорее благосклонна – по крайней мере на первой неделе.

А вот статистика говорит против Медведева: никто из русских шлемовых чемпионов титул ни разу не защитил. Дважды они даже не пытались: в Австралию в 2006-м из-за больного колена не приехал Марат Сафин, годом раньше в великом полуфинале обыгравший Роджера Федерера, а в 2009-м – Мария Шарапова, восстанавливавшаяся после судьбоносной операции на плече.

Русским чемпионкам «Шлемов» принадлежит и пара антирекордов: через год после легендарного для россиянок сезона-2004 Анастасия Мыскина проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», а Светлана Кузнецова – US Open. Обе стали первыми чемпионками этих турниров, чья титульная защита продлилась один матч. Мыскина тогда пропустила почти всю европейскую грунтовую весну из-за травмы, а в Париже рассказала, что от тенниса ее отвлекала еще и болезнь мамы. В результате Анастасия проиграла 109-й ракетке мира Марии Санчес-Лоренцо с баранкой в решающем сете, после чего сказала: «У меня сейчас тяжелый период. Может, я не готова побеждать». Через месяц, впрочем, Анастасия показала лучший результат на «Уимблдоне», дойдя до четвертьфинала.

Кузнецова сезон после победы в Нью-Йорке проводила средне: соперницам из топ-10 проиграла все четыре встречи, но на трех первых «Шлемах» года дошла до второй недели. На US Open в первом круге ей досталась ровесница Екатерина Бычкова, дебютировавшая в основных сетках «Шлемов». Светлана по сути самоликвидировалась: взяла пять геймов, допустив 45 невынужденных ошибок. По итогам турнира она выпала из топ-10 и не отобралась на итоговый турнир.

Кроме Кузнецовой, титулы в Нью-Йорке нулевых защищали Сафин и Шарапова. Марат начал сезон-2001 примерно как Даниил Медведев – нынешний: второй ракеткой мира после того, как в предыдущем выиграл семь титулов, включая US Open и два «Мастерса». Подтвердить такие мощные результаты 21-летнему Сафину не удавалось весь год: за девять месяцев он дошел только до двух финалов ATP и четвертьфинала «Уимблдона», а на летних «Мастерсах» вообще не прошел ни круга. В Нью-Йорке Марат, впрочем, то ли нашел форму, то ли воспользовался хорошей сеткой: первым соперником из десятки для него стал только в полуфинале Пит Сампрас. Американец взял реванш за разгромное поражение в финале годом раньше, а Сафин до конца сезона защитил небольшие титулы в Ташкенте и Петербурге.

В 2007-м знаменитую победу в коктейльном платье а-ля Живанши на US Open защищала Шарапова. Это оказалась самая неудачная из четырех ее шлемовых защит: на всех остальных она на второй неделе проигрывала будущим чемпионкам или финалисткам (Винус Уильямс на «Уимблдоне»-2005, Люции Шафаржовой на «Ролан Гаррос»-2015), а в Нью-Йорке – в третьем круге 18-летней Агнешке Радванской.

Полька тем летом взяла первый титул WTA и впервые попала на «Шлеме» в посев. Шарапову она обыграла 6:4, 1:6, 6:2, в решающем сете отыграв ранний брейк. После матча Агнешка сказала, что специально входила в корт на приеме, «потому что знала, что она не любит, когда соперница двигается на ее подаче». Шарапова допустила 12 двойных и 49 невынужденных ошибок и сказала, что соперница заслужила победу. До конца карьер теннисистки провели друг с другом еще 13 матчей, из которых 12 выиграла Шарапова, а пять лет спустя в этом соперничестве родились культовые теннисные мемы: «Она разве еще не в Польше?» и «Беги! Беги!».

Ближе всего к защите «Шлема» Шарапова подошла на «Ролан Гаррос»-2013. Тот период был кульминацией ее перерождения из коровы на льду в королеву грунта: начиная с 2011-го до мельдониевой дисквалификации в 2016-м Мария каждый сезон брала минимум один большой грунтовый титул. За это время Шарапова три года подряд доходила до финала «Ролан Гаррос»: два из них выиграла, а один в середине довольно буднично проиграла Серене Уильямс. Счет их противостояния тогда стал 2-14, а слухи о взаимной ненависти были на пике – но на церемонии награждения обе были вежливы и профессиональны и даже смеялись.

В третьем круге же закончился для Светланы Кузнецовой «Ролан Гаррос»-2010, и это был ее худший результат на турнире с дебюта в основной сетке в 2003-м. Французский «Шлем» – с большим отрывом самый успешный мэйджор Кузнецовой: еще до победы в 2009-м она сыграла там в финале в 2006-м (проиграла Жюстин Энен), после чего три года не проигрывала раньше четвертьфинала. Но защита титула не сложилась: во втором круге Светлана в тяжелом матче одолела несеяную Андреа Петкович, а в третьем второй раз за месяц встретилась с Марией Кириленко и второй же раз проиграла (остальные пять матчей из противостояния выиграла за потерей одного сета). После турнира Кузнецова из середины десятки WTA упала в самый конец двадцатки, но через год в Париже снова играла в четвертьфинале.

Лучше всех россиян «Шлемы» защищал Евгений Кафельников: оба раза он проиграл будущим чемпионам: на «Ролан Гаррос»-1997 стал одним из трех чемпионов турнира, сенсационно сметенных 20-летним Густаво Куэртеном (взял первый «Шлем» с 66-го места в рейтинге, став самым нерейтинговым чемпионом за 20+ лет), а на Australian Open-2000 проиграл Андре Агасси финал, в котором взял первый сет. Американец тогда был, возможно, на пике могущества: на четвертом «Шлеме» подряд дошел до решающего матча, в полуфинале обыграв принципиального соперника Сампраса, а перед финалом горел огнем возмездия после того, как предыдущим летом проиграл Кафельникову в Канаде.

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Даниил Медведев начнет защиту титула US Open сегодня в 19:00 по Москве первым матчем на арене Артура Эша, главном корте турнира. Он сыграет со 111-й ракеткой мира американцем Стефаном Козловым.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Mason, Matthew Stockman, Chris McGrath, Jamie Squire/ALLSPORT, Adam Pretty/ALLSPORT; East News/Elsa/Getty Images/AFP, imago sportfotodienst