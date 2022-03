Медведев – первый русский №1 после Сафина. Марат в 2000-м взлетел за полсезона, но так и не стал лидером поколения

На этой неделе Даниил Медведев стал первым за 21 год русским игроком на вершине мирового рейтинга.

Медведев, которому три недели назад исполнилось 26, – пятый в списке самых возрастных №1 на момент дебюта на первом месте рейтинга. Это очень в духе времени: после того, как Большая четверка полтора десятка лет все элитные достижения делила между собой и задавила два поколения соперников, топовый теннисный уровень вырос настолько, что тинейджеры и даже 20-летние прорываются туда крайне редко (впрочем, карьеры стали длиннее).

Так, предыдущим русским №1 был 20-летний Марат Сафин, поднявшийся на вершину осенью-2000. Он остается почти самым молодым дебютантом-№1; младше него на пару месяцев был только Ллейтон Хьюитт в 2001-м. Медведев в 20 лет дебютировал в топ-100.

Сафин тот сезон начал 24-й ракеткой мира, а в начале весны опустился в конец топ-40. Медведев не стоял ниже пятого места с осени-2020.

Что их объединяет, так это рекордный рост: 193-сантиметровый Сафин в 2000-м стал самым высоким №1, 198-сантиметровый Медведев теперь у него это звание отнял.

***

В начале 2000-го Сафин был одним из пяти тинейджеров в топ-100 (выше него стоял Ллейтон Хьюитт, ниже – Хуан Карлос Ферреро, Роджер Федерер и Андреас Винчигуэрра). В теннисе его уже знали: двумя сезонами ранее он выиграл шесть матчей на дебютном «Ролан Гаррос» (дошел до 1/8 финала из квалификации через Куэртена и Агасси), а предыдущим летом накануне US Open взял первый титул ATP (в финале обыграл №9 Руседски).

До грунтового сезона, впрочем, у Сафина не клеилось: c Australian Open он вылетел в первом же матче, получив вдогонку штраф за отсутствие старания, и потом за два с половиной месяца проиграл в первых кругах на пяти турнирах и даже думал закончить с теннисом. Потом что-то кликнуло, и за семь следующих Марат дошел до десяти финалов, в которых взял семь титулов, включая, конечно, US Open (подробнее о великой победе тут) и два «Мастерса»: канадский и парижский, который позднее станет его любимым.

По ходу этой метеорической серии Сафин в мае дебютировал в топ-20, в июне – в топ-10, а в августе стал фронтменом рекламной кампании ATP «Новые мячи, пожалуйста», которая должна была спасти тур от забвения на фоне старения Сампраса и Агасси (в кампейне снялись также Хьюитт, Ферреро, Федерер, Хаас, Роддик и Куэртен, единственный на тот момент чемпион «Шлема» из молодежи).

