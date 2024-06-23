🎥 Раскрыт секрет успеха сборной Германии! На базе команды есть особое растение, за которым бережно ухаживает Киммих

Сборная Германии мощно начала домашний чемпионат Европы. В матче открытия турнира немцы разгромили Шотландию со счетом 5:1, гол в ворота Ману Нойера забил Тони Рюдигер. Бундестим разобралась с Венгрией во втором туре группового этапа – победу со счетом 2:0 обеспечили Гюндоган и Мусиала.

До старта Евро Нагельсманн провел у руля сборной восемь матчей, в которых команда смотрелась не идеально. В июне немцы не смогли обыграть Украину – ничья 0:0, а товарищеский матч с Грецией для Германии спас Паскаль Гросс, забивший победный гол на 89-й минуте. На чемпионате Европы бундестим выглядит гораздо солиднее.

Возможно, немного удачи команде приносит магическое растение. На базе команды, расположенной в баварском городке Херцогенаурах, хранится растение, выращенное в технике бонсай. Бонсай – искусство выращивания карликовых деревьев. Бонсай окружен мифами и поверьями. Считается, что растения, выращенные в этом стиле, способны приносить удачу и улучшать атмосферу в доме. При этом важно правильно ухаживать за растениями.

За бонсай сборной Германии отвечает Йозуа Киммих. Давид Раум поделился видео, в котором полузащитник «Баварии» тщательно протирает листья растения.

«Нужно очистить листья, чтобы они могли дышать. Мой хороший друг говорит, что важно очищать от пыли один листок за другим», – объяснил Йош и попросил Давида поздороваться с растением. Раум просьбу Киммиха исполнил.

Хорошую атмосферу команде Нагельсманна бонсай точно обеспечил. Еще до старта турнира Рюдигер и Фюллькруг повздорили на тренировке , но конфликт был улажен очень быстро. В свободное время футболисты вместе развлекаются на базе .

Пока Киммих заботится о растении, в прессе крутятся слухи о его будущем. Издание SPORT1 утверждает, что немец не думает об уходе из «Баварии». А по данным Флориана Плеттенберга, Йозуа не станет продлевать контракт с Рекордмайстером, из-за чего клуб может расстаться с игроком уже этим летом.

У сборной Германии остался еще один матч на групповом этапе чемпионата Европы. В третьем туре подопечные Нагельсманна сразятся с Швейцарией. В параллельном матче сыграют Шотландия и Венгрия.

Пусть бонсай принесет немцам еще немного удачи!