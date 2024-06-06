Кто в этом сезоне набрал больше всех очков по системе «гол+пас»? Кейн лишь 2-й, Мбаппе - 4-й, а лидер - швед венгерского происхождения

Уже слышали о Викторе Дьокереше?

Клубный сезон в ТОП-лигах завершен, а значит время подводить итоги. Лучших игроков уже определили , Кейн взял «Золотую бутсу», а вот по системе «гол+пас» лучшим стал нападающий «Спортинга» Виктор Дьокереш.

А ведь это лишь первый сезон для шведского футболиста в составе «Спортинга». До этого он выступал в Чемпионшипе за «Ковентри», но после того, как форвард оформил 22+12, его приобрел новоиспеченный чемпион Португалии.

На сегодняшний день трансферная стоимость голеадора оценивается в 55 миллионов евро.