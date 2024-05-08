Луис Суарес в честь очередного рекорда опубликовал уникальную нарезку собственных голов

Посмотрите, как все начиналось.

На счету Суареса теперь 500 голов на клубном уровне - уругваец опубликовал у себя на старнице в инстаграме видео с уникальной нарезкой.

А накануне Суарес установил еще один рекорд - как лучший ассистент Месси. В матче с «Нэшвиллом» уругвайский форвард «Интер Майами» помог аргентинцу сравнять счет на 11-й минуте.

Это был 50-й голевой пас Суареса Месси. Ни один другой футболист не отдал Лионелю столько результативных передач в течение его карьеры. До «Интер Майами» нападающие вместе выступали за «Барселону».