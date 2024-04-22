Новый ракурс отмененного гола от фанатов «Барсы». Но почему его нельзя засчитывать и что такое параллакс?

Воскресное класико традиционно оставило много споров. Главный - отмененный гол Ламина Ямаля при счете 1:1.

В отсутствие технологии определения взятия ворот и убедительных ракурсов камеры арбитр Сезар Сото Градо посчитал, что мяч не пересек линию.

Однако «Барселона», начиная от болельщиков и заканчивая президентом, очень хотят доказать, что гол должен был быть засчитан. Фанаты предложили новый ракурс эпизода, который «подтверждает» забитый мяч.

Хотя этот угол вряд ли что-то доказывает.

Единственный способ подтвердить подобное решение - взгляд сверху. В противном случае человек склонен игнорировать параллакс - разницу в видимом положении объекта, рассматриваемого под двумя разными углами. Проще говоря, то, что кажется голом с одного угла, может не казаться таковым с другого.

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре Япония обыграла Испанию 2:1. Казалось, что мяч вышел из игры, когда Каору Митома дотянулся до него и отправил Ао Танаке, который переправил его в сетку.

Но ракурс с официальной видеозаписи ФИФА показал, что мяч все еще был в игре, и гол был признан законным.