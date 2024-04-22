Новый ракурс отмененного гола от фанатов «Барсы». Но почему его нельзя засчитывать и что такое параллакс?
Воскресное класико традиционно оставило много споров. Главный - отмененный гол Ламина Ямаля при счете 1:1.
В отсутствие технологии определения взятия ворот и убедительных ракурсов камеры арбитр Сезар Сото Градо посчитал, что мяч не пересек линию.
Однако «Барселона», начиная от болельщиков и заканчивая президентом, очень хотят доказать, что гол должен был быть засчитан. Фанаты предложили новый ракурс эпизода, который «подтверждает» забитый мяч.
Хотя этот угол вряд ли что-то доказывает.
Единственный способ подтвердить подобное решение - взгляд сверху. В противном случае человек склонен игнорировать параллакс - разницу в видимом положении объекта, рассматриваемого под двумя разными углами. Проще говоря, то, что кажется голом с одного угла, может не казаться таковым с другого.
На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре Япония обыграла Испанию 2:1. Казалось, что мяч вышел из игры, когда Каору Митома дотянулся до него и отправил Ао Танаке, который переправил его в сетку.
Но ракурс с официальной видеозаписи ФИФА показал, что мяч все еще был в игре, и гол был признан законным.
В моменте с Японией мы смотрим немного выше уровня мяча, здесь момент сверху
Начертательная геометрия, первый курс ВУЗа. Технического.
Давно бы уже поставили камеры для 3Д картинки...Можно получить любую проекцию.
Мумии изучают, а живую игру убивают.
https://x.com/Cubarsism0FCB/status/1782315659344392627
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