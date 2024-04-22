Молодежка «Атлетико» стала чемпионом страны. Это их второй титул при Торресе

Обошли команду Арбелоа.

Экс-форвард «Атлетико», «Ливерпуля» и «Челси» Фернандо Торрес завершил карьеру в 2019 году и спустя два годы учебы стал футбольным тренером. Сейчас он третий сезон возглавляет «Атлетико U19» и определенно добивается с командой успехов.

В чемпионате осталось еще два тура, а его клуб уже досрочно стал чемпионом. У «Атлетико» есть семь баллов преимущества над «Мадридом», который возглавляет Альваро Арбелоа.

Торрес уже три года возглавляет «Атлетико U19» и за это время команда дважды стала чемпионом. В Юношеской Лиге чемпионов этого сезона парни Торреса вышли из группы, но споткнулись об «АЗ» − 0:1.

Все эти годы «Ливерпуль» не отпускает Фернандо Торреса: он постоянно участвует в благотворительных матчах клуба, приезжал на базу и тренируется в майке с фамилией «Александер-Арнолд» на спине. Вполне возможно, что в будущем он возглавит мерсисайдский клуб.