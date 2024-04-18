«Это элитная команда». Тухель восхищается «Арсеналом», но знает, чего им не хватает для успеха в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, считает ли он «Арсенал» топ-клубом.

«Для меня они там. Я знаю, что, возможно, Микель Артета не хочет это слышать, но для меня они там.

Если вы смотрели игры «Арсенала» в последние два сезона, то видели стабильный атакующий футбол. Они забивают, а не пропускают. В каждом матче можно чему-то поучиться. Они играют тонко и зрелищно, но в тоже время эффективно. Для меня это элитная команда. Больше ничего.

Может быть, то, чего им немного не хватает - это опыт игр в плей-офф.

Не забывайте, что у них плотный график. Они борются за титул Премьер-лиги, поэтому я не буду судить их.

Это элитная команда. Это так», - заявил Тухель.

Напомним, «Арсенал» уступил «Баварии» по сумме двух матчей (2:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.