😎💰 Самый ценный молодой! Цена Ямаля выросла в 13 раз с начала сезона, Эндрик только шестой по этому показателю 😨

Ламин Ямаль - самый дорогой футболист мира в возрасте до 23 лет, по данным международного центра спортивных исследований (CIES).

Стоимость юноши стремительно взлетела с 11 до 145 миллионов евро. Это данные, показывающие изменения всего за шесть месяцев.

Если рассматривать уровень роста цены за этот период, то в топ-5 также входят следующие футболисты.

Восходящая звезда «Бенфики» Жоау Невеш (105 миллионов евро) и вингер «Жироны» Савио Морейра (79 млн евро) попадают в топ-3.

Далее в списке идёт полузащитник «Челси» Коул Палмер и защитник «Аякса» Йоррел Хато.

Любопытно, что будущий нападающий «Реала» Эндрик находится лишь на шестой позиции. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро, но рост за полгода составил «лишь» 54 миллиона.

Вот список топ-10.