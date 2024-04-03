Роналду в огне - всего один тайм на поле, опять хет-трик и новый рекорд клуба🔥🔥🔥

Криштиану хватило 45 минут.

Сегодня ночью форвард «Аль-Насра» трижды забил «Абхе» в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Теперь на счету португальца 65 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода. При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.

В последний раз форвард оформлял два хет-трика подряд в 2015 году, выступая за «Реал». 12 сентября он забил пять голов «Эспаньолу» в Ла Лиге, 15-го – три «Шахтеру» в Лиге чемпионов.

В итоге «Аль-Наср» одержал победу со счетом 8:0 - это самый крупный счет в истории клуба.