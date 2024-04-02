Красотища из Дании: в дерби Копенгагена гости вырвали победу в добавленное время сумасшедшим ударом

Шон Клайбер - герой «Брондбю».

«Копенгаген» - безоговорочный лидер чемпионата Дании, до очного матча отрыв от идущего третьим «Брондбю» составлял аж 11 очков. Между столичным клубами расположился «Мидтьюлланд» из Хернинга с 42 очками и шестиочковым отставанием от первого места.

Вряд ли этот гол лишит «Копенгаген» чемпионства в этом сезоне, но Шон Клайбер сделал серьезную заявку на лучший гол сезона.