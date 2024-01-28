🇷🇺🇺🇸 «Разница между Россией и США». 💣 Балотелли взорвал соцсети, выложив ролик, где сравнивается Путин и Байден

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли привлек внимание в соцсетях, выложив видео, никак не связанное с футболом.

Итальянец опубликовал ролик, показывающий разницу в отношении президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина к погибшим солдатам.

«Разница между Россией и США», – подписал Балотелли.

Как и ожидалось, реакция «общественности» не заставила себя долго ждать. Получив массу критики, Марио удалил видео и оставил следующее сообщение:

«Это было не политическое заявление, а лишь дань уважения к смерти людей. Перестаньте визжать об этом и поймите мою точку зрения».

Ясно одно – напомнить о себе итальянцу точно удалось.