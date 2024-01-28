Гаспачо
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🇷🇺🇺🇸 «Разница между Россией и США». 💣 Балотелли взорвал соцсети, выложив ролик, где сравнивается Путин и Байден

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Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Милана» Марио Балотелли привлек внимание в соцсетях, выложив видео, никак не связанное с футболом.

Итальянец опубликовал ролик, показывающий разницу в отношении президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина к погибшим солдатам.

«Разница между Россией и США», – подписал Балотелли.

Как и ожидалось, реакция «общественности» не заставила себя долго ждать. Получив массу критики, Марио удалил видео и оставил следующее сообщение:

«Это было не политическое заявление, а лишь дань уважения к смерти людей. Перестаньте визжать об этом и поймите мою точку зрения».

Ясно одно – напомнить о себе итальянцу точно удалось.

9 комментариев
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Ответ Игорь Бирк
Красавчик)
Все верно, для птушников, типа вас, просто мессия!)
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В думу его
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-5
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Красавчик)
+19
-16
+3
Марио:" Потому что я русский"
+2
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Комментарий удален пользователем
Марио всегда был одаренным персонажем, про его интеллект слогами легенды. Он даже видео снял путину, как манишку одевать правильно на тренировки!
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Нам то не гони !
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обычный тикток, коих полно везде, но нашлись ведь те, кто ущемился
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Ответ Конте-Канте
В думу его
Серьезная заявка на российский паспорт👏👏👏
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