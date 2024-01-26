Клуба два, а тренер лишь один. Имя нового наставника «Ливерпуля» зависит от будущего тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 🤯
Имя будущего наставника «Ливерпуля» зависит от судьбы Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
Нам известно, что Юрген Клопп покинет «скаузеров» по окончании текущего сезона, независимо от результатов команды. Главными претендентами на вакантный пост считаются Роберто Де Дзерби и Хаби Алонсо.
Фаворитом считается именно Алонсо, но, скорее всего, этот вопрос останется актуальным еще на несколько месяцев.
В этой ситуации есть еще один немаловажный фактор - «Манчестер Юнайтед». Будущее тен Хага в клубе выглядит туманным, поэтому скоро мы можем начать обсуждать судьбу еще одного клуба.
По данным Daily Telegraph, в шорт-листе «Юнайтед» есть Де Дзерби и Томас Тухель.
Если «Юнайтед» уволит тен Хага, то у «Ливерпуля» появится конкурент за Роберто Де Дзерби, впечатлившего футбольный мир своей работой в «Брайтоне».
Ранее Пеп Гвардиола похвалил коллегу:
«Нет команды, играющей так, как это делает «Брайтон» - это уникально. У меня было ощущение, что его приход в АПЛ окажет сильное влияние. Но я не ожидал, что он сделает это за такой короткий промежуток времени.
Они создают по 20-25 шансов за игру - намного больше, чем у большинства других команд. Они присваивают себе мяч в старом стиле. «Брайтон» полностью заслуживает того успеха, который у них есть».
смех да и только